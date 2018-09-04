Vợ làm được điều này, gái lạ dù có ‘dâng tận miệng’ chồng cũng chẳng thèm ngó ngàng

Là một người vợ, bạn nhất định phải khắc cốt ghi tâm những bí quyết đắt giá dưới đây để dù cưới nhau chục năm chồng vẫn say mê, yêu thương như ngày đầu.

Hãy dành tặng chồng một bữa tối êm đềm bên ánh nến lung linh cùng ly rượu vang sóng sánh. Hãy cho anh ấy những âu yếm, nâng niu và cả những phút giây cuồng điên như đêm tân hôn. Hoặc chỉ đơn giản là cái ôm trước khi rời khỏi nhà cùng nụ hôn nồng ấm, kèm thêm lời “cảm ơn anh, vì đã là chồng em” cũng đã dư sức “đốn tim” đối phương cả đời rồi.

Dẫu biết cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền đôi khi khiến ta quên đi những ngọt ngào, dịu dàng và cả những điều lãng mạn như thuở mới yêu. Thế nhưng, thay vì chấp nhận sống trong những chuỗi ngày nhàm chán ấy, là vợ, bạn hãy chủ động tạo nên những bất ngờ cho người bạn đời của mình.

Phụ nữ khôn ngoan nhất là khi kéo được chồng vào bếp cùng mình, cho chồng cơ hội được chia sẻ một phần trách nhiệm chăm sóc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chút cho bữa cơm gia đình

Chẳng ai đòi hỏi bạn phải là một đầu bếp xuất sắc, cũng không ai bắt bạn phải ôm hết việc nhà vào người. Phụ nữ khôn ngoan nhất là khi kéo được chồng vào bếp cùng mình, cho chồng cơ hội được chia sẻ một phần trách nhiệm chăm sóc gia đình, vun vén tổ ấm.

Không cần cao lương mĩ vị, chỉ cần những món ăn hợp khẩu vị, hoặc là món khoái khẩu của chồng trong mỗi bữa ăn gia đình đã là chất gây nghiện khiến anh ấy dù đi đâu cũng mong nhanh nhanh được về bên vợ, bên mâm cơm ấm áp yêu thương.

Sau những chuyến đi 'hấp hôn' tình cảm vợ chồng sẽ thêm gắn kết, nồng đượm nghìn vạn lần - Ảnh minh họa: Internet

Du lịch cùng nhau

Thuở mới yêu các cặp đôi có nhiều thời gian cho nhau bao nhiêu thì sau khi kết hôn quỹ thời gian của họ càng hạn hẹp bấy nhiêu. Dù thực tế, họ chỉ rời khỏi nhau khi đi làm nhưng khoảng thời gian còn lại của họ đã bị trách nhiệm xã hội cuốn phăng.

Là vợ chồng đấy, nhưng một câu hỏi han cũng không có, một ánh mắt yêu thương cũng không vì sau một ngày vất vả ai cũng muốn nằm vật ra giường mà ngủ.

Thế nên, là vợ, bạn hãy cứu lấy cuộc hôn nhân của chính mình, hãy rủ chồng cùng mình khám phá một vùng đất mới, cùng tạm rời khỏi những xô bồ mệt mỏi ấy để được sống trọn với tình yêu dành cho nhau. Dám chắc, sau những chuyến đi “hấp hôn” ấy tình cảm vợ chồng sẽ thêm gắn kết, nồng đượm nghìn vạn lần.