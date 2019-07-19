Vợ làm được 3 điều này, chồng sẽ tự nguyện rời bỏ kẻ thứ ba ngay lập tức

Phụ nữ yêu 19/07/2019 16:12

Chỉ cần làm được điều này, vợ không cần đánh ghen cũng chẳng cần dằn mặt kẻ thứ ba vì chính chồng họ sẽ chủ động rời khỏi kẻ thứ ba, quay về xin vợ thứ tha.

Khi biết chồng ngoại tình, vợ chỉ cần cao tay làm ngay điều này sẽ nhanh chóng đá phăng kẻ thứ ba ra khỏi gia đình mình ngay.

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Giữ kín mọi chuyện là cách duy nhất để chừa đường lui cho chính mình và chồng, để nếu chồng từ bỏ kẻ thứ ba, quyết tâm hàn gắn thì sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

1. Kể tội chồng với gia đình, người thân

Đàn ông dám phản bội vợ để lên giường với đàn bà khác là anh ấy sai, hoàn toàn sai. Thế nhưng, trước khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, trước khi nói chuyện thẳng thắn với chồng phụ nữ chớ dại kể tội anh ấy với gia đình, người thân.

Hãy giữ thể diện cho chồng, cũng là giữ thể diện cho chính mình. Ngồi lại nói chuyện với chồng về lý do vì sao chàng phụ bạc, vì sao chồng dan díu bên ngoài mà đạp đổ tất cả những gì vợ chồng đã gầy dựng. Giữ kín mọi chuyện là cách duy nhất để chừa đường lui cho chính mình và chồng, để nếu quyết tâm hàn gắn thì sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn.

2. Không đánh ghen nhân tình của chồng

Phụ nữ đừng giận quá mất khôn, vì không kiểm soát được cảm xúc của mình mà gây nên những sai lầm không đáng có. Phát hiện chồng ngoại tình, dù đau khổ, dằn vặt đến mấy chị em cũng đừng dại tìm đến gặp kẻ thứ ba để dằn mặt hay đánh ghen. Nếu cô ta biết điều thì đã không chen chân vào gia đình bạn, đang tâm phá nát gia cang người khác.

Thay vào đó, chị em hãy bình thản nói với chồng về quan điểm của mình, phương hướng giải quyết ra sao và mình đã đau lòng như thế nào. Đừng cố gắng tỏ ra thờ ơ, mạnh mẽ và chẳng đoái hoài trong khi con tim bạn đang tan nát. Đây chính là cách đánh thức tình yêu trong tim chồng, khiến anh ấy tỉnh ngộ trước khi quá muộn.

3. Nếu thứ tha sẽ không nhắc lại chuyện cũ, nếu buông tay sẽ dứt khoát ngay lập tức

Phụ nữ nếu đã chấp nhận thứ tha cho chồng bội bạc thì đừng bao giờ nhắc lại những gì đã qua, những lầm lỡ trong quá khứ. Bao dung mới có thể giúp bạn mở lòng để đón nhận thiện chí sửa sai của chồng. Nếu cứ chất chứa những ưu phiền, ám ảnh bởi cảnh chồng ăn nằm với đàn bà khác thì cả đời này bạn khó lòng có được mái ấm yên ổn.

Cũng vậy, nếu đã chấp nhận buông tay, thừa nhận rằng mình không thể cho qua thì phụ nữ cần dứt khoát ngay lập tức. Đừng tìm cách trả thù, cũng đừng dây dưa thêm phút giây nào bởi thêm một ngày ở lại trong cuộc hôn nhân dối trá càng khiến con tim bạn rệu rã, chán chường. 

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