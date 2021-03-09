Vợ khôn khéo không bao giờ làm 3 điều dại dột này, đàn ông sẽ nể trọng, tôn thờ như 'lẽ sống'

So sánh là thói quen của không ít chị em phụ nữ, nhất là so sánh chồng mình với một người khác. Phụ nữ thường có xu hướng khen ngợi người khác trước mặt chồng, và cho rằng bạn đời của mình không bằng người này người nọ. Lý do của việc này là đôi lúc họ muốn người đàn ông của mình chú ý hơn đến họ và "cải thiện" tính nết hơn. Thế nhưng, vô tình việc này không giúp chồng rút ra những kinh nghiệm hay mà chỉ khiến bạn “hạ thấp” người đàn ông của mình.

Việc so sánh này phần lớn khiến cánh đàn ông không mấy vui vẻ, nhất là khi họ gặp phải trục trặc hay thất bại nào đó. Sự so sánh, bất mãn của phụ nữ sẽ khiến họ cảm thấy mình có thêm gánh nặng, sự mệt mỏi bao trùm làm cho họ không còn muốn tiếp tục lắng nghe người phụ nữ của mình.

Phụ nữ khôn ngoan là người phụ nữ biết cách chia sẻ, thấu hiểu người đàn ông của mình, dù ở trong hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều phụ nữ dù chồng của mình đang gặp khó khăn trong công việc, tài chính nhưng vẫn cố tình đòi hỏi được đáp ứng sở thích của mình. Đàn ông yêu thương vợ thường sẽ rất cố gắng để chiều lòng vợ mình, nhưng chắc chắn đây sẽ là một áp lực vô hình dành cho họ. Mặt khác, điều đó cũng chứng minh bạn là người phụ nữ không hiểu chuyện chút nào.

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi quá mức ở chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không nói quá nhiều khi chồng đang bận

Nhu cầu được nói và được lắng nghe của phụ nữ là rất lớn. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nên nói nhiều với chồng của mình. Bởi ngoài những lúc sinh hoạt chung của gia đình, đàn ông cũng cần có khoảng không gian riêng tư để làm những việc mình muốn. Thậm chí có những lúc họ không cần làm gì, chỉ đơn giản là ngồi nghỉ ngơi, phụ nữ không nên xen vào.

Không nên xen vào nói quá nhiều trong lúc đàn ông đang bận rộn - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, khi đàn ông đang thật sự bận rộn nhưng phụ nữ cứ mải luyên thuyên đủ thứ sẽ vừa khiến họ bị phân tâm với công việc của mình, vừa làm cho đàn ông có cảm giác mình không được tôn trọng trong không gian riêng tư của mình. Từ đó, họ càng có khả năng sẽ tạo ra khoảng cách đối với người phụ nữ của mình.