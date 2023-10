Vợ khôn khéo không bao giờ làm 3 điều dại dột này, đàn ông sẽ nể trọng, tôn thờ như 'lẽ sống'

Không so sánh, chê bai khi chồng thất bại

So sánh là thói quen của không ít chị em phụ nữ, nhất là so sánh chồng mình với một người khác. Phụ nữ thường có xu hướng khen ngợi người khác trước mặt chồng, và cho rằng bạn đời của mình không bằng người này người nọ. Lý do của việc này là đôi lúc họ muốn người đàn ông của mình chú ý hơn đến họ và "cải thiện" tính nết hơn. Thế nhưng, vô tình việc này không giúp chồng rút ra những kinh nghiệm hay mà chỉ khiến bạn “hạ thấp” người đàn ông của mình.