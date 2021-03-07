Đàn ông 'cao bay xa chạy' trước những cách 'yêu' chán ngấy này ở phụ nữ

Phụ nữ yêu 07/03/2021 06:01

Muốn làm một người phụ nữ khôn ngoan, hạnh phúc trong tình yêu, bạn hãy chắc chắn mình sẽ không bao giờ phạm phải 4 sai lầm dưới đây, khiến cho cho tình yêu “sớm nở tối tàn”, không còn mặn nồng như lúc ban đầu.

Quá tập trung và đề cao người đàn ông của mình

Một trong những sai lầm lớn nhất của phụ nữ khi yêu là thường quá đề cao người yêu của mình. Đối với họ, người đàn ông của mình luôn là số 1, là hình mẫu lý tưởng làm gì cũng đúng. Họ luôn dành sự quan tâm quá mức, thậm chí buông bỏ hết các mối quan hệ khác như bạn bè, người thân, đồng nghiệp… chỉ để tập trung vào người yêu.

Nhiều người nghĩ rằng làm như vậy sẽ làm cho nửa kia yêu thương mình nhiều hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, đa phần đàn ông cho biết họ cảm thấy vô cùng ngán ngẩm, không còn cảm xúc nhiều với những phụ nữ yêu theo cách như vậy.

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Người phụ nữ khôn ngoan chẳng bao giờ quá phụ thuộc vào người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông một cách mù quáng

Ghen tuông đúng lúc và đúng cách mới là người phụ nữ khôn ngoan. Tuy nhiên, khi đã bước chân vào tình yêu thì chẳng mấy ai còn tỉnh táo để nhớ và làm theo điều này. Rất nhiều chị em thường dành nhiều thời gian để ghen tuông, khiến cho người đàn ông của họ vô cùng mệt mỏi. Sự đa nghi của phụ nữ sẽ khiến cho mối quan hệ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, tình yêu dù có sâu đậm đến mấy rồi cũng có lúc bị phai nhạt, và cuối cùng là chia xa.

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Ghen tuông mù quán chẳng những khiến người phụ nữ mệt mỏi mà còn tự đánh mất đi tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nói quá nhiều hoặc chỉ im lặng

Trong tình yêu, im lặng được xem như một loại “vũ khí” có thể giết chết mối quan hệ giữa hai người một cách nhanh nhất. Khi có bất đồng giữa đôi bên, hoặc khi không có vấn đề gì xảy ra nhưng cả hai đều tự tạo ra khoảng cách, không chủ động giữ gìn tình yêu thì sớm muộn gì rạn nứt và đổ vỡ cũng sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, nói quá nhiều cũng không phải là điều nên làm. Bởi vì nếu nói quá nhiều sẽ vô tình khiến cho người ấy cảm thấy lời nói của bạn không còn giá trị gì nữa. Phụ nữ khi đã yêu thường hay lo lắng cho người yêu mình, vậy nên mỗi khi xảy ra vấn đề nào đó, phụ nữ có khuynh hướng nói nhiều, lặp đi lặp lại một vấn đề ấy khiến đàn ông cảm thấy phát chán, mệt mỏi, lâu dần sẽ không còn muốn ở bên cạnh người phụ nữ ấy nữa.

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Im lặng chính là 'vũ khí' giết chết tình yêu của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tự ti về bản thân trước mặt người yêu

Tự ti về bản thân mình trước mặt người yêu chính là điều mà phụ nữ không nên làm nhất khi yêu. Bởi vì khi bạn tự ti, rụt rè cũng chính là bạn đang tự thiếu tôn trọng bản thân mình. Đồng thời, điều này cũng làm giảm sức hút của bản thân bạn. Chẳng ai lại muốn đi yêu một người lúc nào cũng lo sợ về sự xuất hiện của bản thân mình với người khác cả.

Nếu muốn giữ tình yêu lâu bền, trước hết bản thân bạn phải biết tự tin, nhất là mỗi khi ở bên cạnh người yêu của mình.

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