Vợ dại khờ làm 3 điều này, hôn nhân càng khổ đau, bế tắc

Là một người vợ, nếu đang làm 3 điều này mỗi ngày bạn hãy dừng lại ngay kẻo chính bạn là người bóp chết cuộc hôn nhân của chính mình.

Đàn bà dại khờ quên mất rằng, chính vì chấp nhận hi sinh, nhận lấy thua thiệt mà bạn đang vô tình khiến chồng con lười nhác, ỷ lại và mặc định đấy là trách nhiệm của bạn. Để rồi, sẽ đến lúc bạn kiệt sức, mệt mỏi vẫn không ai giúp đỡ, sẻ chia với mình.

Vì muốn là người vợ hiền dâu thảo, được chồng chiều, mẹ chồng khen không ít phụ nữ đã tự làm khổ mình bằng cách ôm hết việc nhà vào người. Họ dành tất cả thời gian của mình để chăm sóc chồng con từng miếng ăn giấc ngủ, giặt giũ, dọn dẹp. Họ chăm chỉ đến mức bớt xén luôn cả quỹ thời gian dành cho chính mình, cho cuộc đời của mình.

Họ khờ dại giấu nhẹm cái tôi để sống sao cho vừa ý mọi người xung quanh mà quên mất rằng nếu cứ chạy đua với miệng lưỡi thế gian thì chính kiến của mình sẽ bị vùi dập - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn nét mặt người khác để sống

Phụ nữ ai cũng nhạy cảm, lo xa và đa nghi. Họ bị xã hội áp đặt lên đời quá nhiều điều áp lực, vô số điều răn đe không được thế này không được thế kia. Chưa kể, những điều tiếng và miệng đời xì xào cũng khiến chị em phải nghĩ ngợi mãi.

Chỉ cần hàng xóm mỉa mai, mẹ chồng than phiền hay chồng chê bai cũng khiến người vợ buồn rười rượi nhiều ngày liền. Họ khờ dại giấu nhẹm cái tôi để sống sao cho vừa ý mọi người xung quanh mà quên mất rằng nếu cứ chạy đua với miệng lưỡi thế gian thì chính kiến của mình sẽ bị vùi dập.

Đàn ông ấy mà, nếu họ đã muốn rời đi thì bạn có dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể giữ chân - Ảnh minh họa: Internet

Giữ chồng khư khư

Cách giữ chồng khôn ngoan nhất là hãy để anh ấy tự do trong khuôn khổ. Đừng dại cấm đoán bạn đời không được đi uống bia với bạn bè, café với đối tác vì sợ chồng sẽ có cớ ra ngoài cặp kè với gái lạ. Đàn ông ấy mà, nếu họ đã muốn rời đi thì bạn có dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể giữ chân.

Thay vì chia rẽ đàn ông với bạn bè của họ bạn hãy kết thân với bạn bè của chồng, thay vì cấm chồng nhậu nhẹt hãy ngọt nhạt khuyên can anh ấy nên biết chừng mực. Mưa dầm thấm đất, rồi anh ấy sẽ hiểu được tâm ý của bạn mà thôi.

Quan trọng hơn cả, sau khi kết hôn phụ nữ đừng đánh mất chính mình, càng không được tự ti mà hãy không ngừng làm đẹp để giữ gìn sắc vóc. Bạn xinh đẹp, không chỉ để bản thân yêu đời hạnh phúc mà còn để kẻ thứ ba không dám chen chân, chồng không thèm của lạ.