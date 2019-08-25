Vợ cứ thế này thì dù tài sắc vẹn toàn chồng nào cũng muốn nhanh chóng rời xa

Nhiều phụ nữ lấy chồng quan niệm rằng, bố mẹ chồng chỉ là người dưng nước lã, không quan hệ huyết thống thì chỉ cần giữ mối quan hệ ở mức xã giao. Họ ít quan tâm đến bố mẹ, gia đình chồng mà chỉ chú trọng chồng con mình.

Dẫu biết phụ nữ lấy chồng gặp phải khá nhiều áp lực trong cuộc sống hôn nhân, vậy nhưng, chị em phải nhớ tránh xa những sai lầm này kẻo có ngày chồng chán vợ mà rời xa.

Nếu cứ nghĩ xấu cho bố mẹ chồng, đối xử thiếu lễ độ, không hiếu thuận thì phụ nữ đừng trách vì sao chồng chán nản, thất vọng và không còn tin yêu bạn nữa.

Vậy nhưng, phụ nữ quên mất rằng bố mẹ chồng chính là người đã nuôi nấng chồng mình nên người, đã mang trầu cau đi cưới mình cho con trai họ. Bố mẹ chồng cũng là người đã vun đắp cho tình cảm lứa đôi, không hề cấm cản bạn bước chân về làm dâu.

Hãy nhớ, phụ nữ khôn ngoan nhất là khi dám nghĩ dám làm, dám khiến chồng phải sợ làm mình buồn lòng - Ảnh minh họa: Internet

Hay cằn nhằn

Vợ chồng chung sống với nhau, nếu có điều gì không hài lòng phụ nữ cứ thẳng thắn góp ý với chồng. Bạn hoàn toàn có quyền đề nghị chồng chia sẻ việc nhà, giúp bạn nấu ăn hay quan tâm đến vợ nhiều hơn. Đừng vì cả nể, sợ mất lòng hay sứt mẻ tình cảm mà chẳng dám nói gì với chồng, cứ ôm ấm ức trong lòng rồi tìm cớ mắng nhiếc, cằn nhằn anh ấy cả ngày.

Hãy nhớ, phụ nữ khôn ngoan nhất là khi dám nghĩ dám làm, dám khiến chồng phải sợ làm mình buồn lòng. Chỉ khi thẳng thắn với cảm xúc của mình, thẳng thắn trong đời sống hôn nhân thì bạn mới có được hạnh phúc thật sự.

Phụ nữ cần ghen một cách khoa học, chỉ ghen khi có bằng chứng xác minh những nghi hoặc trong lòng mình là đúng - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông vô cớ

Chẳng ai cấm phụ nữ không được ghen, bởi đứng trước những biểu hiện khác thường, trước nguy cơ chồng ngoại tình thì người vợ nào cũng có quyền ghen. Hơn cả, ghen tuông, hờn giận còn là cách để đàn ông thức tỉnh, rút chân khỏi con đường tội lỗi trước khi sa ngã, đánh mất gia đình.

Tuy nhiên, phụ nữ cần ghen một cách khoa học, chỉ ghen khi có bằng chứng xác minh những nghi hoặc trong lòng mình là đúng. Có như thế thì chồng mới tâm phục khẩu phục, mới sáng mắt mà không dám làm liều.

Nếu cứ ghen tuông vô cớ, khiến chồng mất mặt trước người khác hay ra sức kiểm soát anh ấy thì bạn chỉ đang khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Nêu vợ cứ chi li tính toán từng đồng từng cắc với nhà chồng, rộng rãi với nhà mẹ đẻ thì sẽ khiến chồng khó chịu ra mặt - Ảnh minh họa: Internet

Chi li từng đồng với nhà chồng nhưng rộng rãi với nhà mẹ đẻ

Muốn đàn ông thương yêu cha mẹ mình phụ nữ hãy hết lòng với cha mẹ chồng. Chị em chớ dại “nhất bên trọng, nhất bên khinh” bởi đây là điều đàn ông cực ghét. Nêu vợ cứ chi li tính toán từng đồng từng cắc với nhà chồng, rộng rãi với nhà mẹ đẻ thì sẽ khiến chồng khó chịu ra mặt.

Anh ấy sẽ không còn tin tưởng, tôn trọng bạn nữa. Thay vào đấy sẽ là sự dè chừng, đề phòng bởi chàng sợ rằng bạn sẽ có quỹ đen, qua mặt anh ấy mang tiền về cho nhà mẹ đẻ.