Vợ chỉ cần nói những câu này, chồng sẽ chiều chuộng tới bến, muốn gì được nấy

Có câu đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đàn ông cũng sẽ chết đứ đừ với những câu "thần chú" mà phụ nữ thủ thỉ vào tai. Vợ thông minh nên biết nói những lời này mỗi ngày để được chồng yêu chiều tới bến, không bao giờ chối từ những yêu cầu của bạn.

Đàn ông vốn rất thích nghe những câu như “anh là số một”, “anh giỏi ghê”, “anh luôn là trụ cột của gia đình”. Những câu này như nguồn động lực giúp cho anh ấy cố gắng hơn trong công việc, kiếm thật nhiều tiền nuôi vợ con. Vợ khôn ngoan nên nói câu này để lấy lòng chồng, đảm bảo anh ấy sẽ vì bạn mà bất chấp tất cả để cho bạn cuộc sống tuyệt vời nhất. Khi chồng làm gì đó tốt, hãy dành cho anh ấy lời khen chân thành để chồng tự tin hơn.

Lâu lâu hãy nhắc cho chồng nhớ rằng bạn yêu anh ấy rất nhiều, anh ấy là người quan trọng nhất cuộc đời bạn. Đây là câu nói thể hiện tình cảm một cách rõ ràng nhất, khẳng định trong lòng bạn, anh ấy chiếm vị trí rất lớn. Vợ đừng im lặng, cũng đừng chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động. Bởi có những người vô tâm, họ sẽ không hiểu được tấm lòng của bạn. Thể hiện bằng lời nói sẽ tốt hơn rất nhiều.

“Em cần anh”

Câu nói 'em cần anh' sẽ khiến anh ấy yêu bạn vô điều kiện - Ảnh minh họa: Internet

“Dù có việc gì xảy ra, em cũng rất cần anh”, đây là câu nói thể hiện tầm quan trọng của chồng đối với gia đình. Khi đàn ông hiểu được tấm lòng đó, bạn muốn gì cũng sẽ được đáp ứng. Những bữa cơm ngon, chiếc quần cái áo ủi thẳng tắp cũng không thể nào sánh bằng một lời nói ngọt ngào. Lời nói là thông điệp rõ ràng, quan trọng nhất trong hôn nhân giúp cho vợ chồng gắn bó hơn.

“Em đang gặp khó khăn, anh có thể giúp em không?”

Nhờ vả chồng là việc làm khôn ngoan của phụ nữ. Phụ nữ đừng một mình chịu đựng, đừng tự cáng đáng mọi thứ. Hãy chia sẻ những nỗi lo cùng chồng để anh ấy giúp bạn giải quyết. Đây là cơ hội tốt để chồng thể hiện bản lĩnh của mình. Một người vợ khôn ngoan nên biết thúc đẩy khả năng tiềm ẩn của chồng. Đừng xem thường, cũng đừng nói những câu như “anh thì biết gì, có nói cũng như không”. Bạn tuyệt đối đừng đụng chạm đến lòng tự trọng của đàn ông.

“Em tin tưởng anh”

Sự tin tưởng trong hôn nhân vô cùng quan trọng, giúp vợ chồng gắn bó với nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tin tưởng là yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân. Vợ chồng sống đến răng long đầu bạc là nhờ vào niềm tin và sự thấu hiểu lẫn nhau. Hãy nói câu “em tin anh” để thể hiện anh ấy là người không thể thiếu trong cuộc đời bạn. Đàn ông rất thích được người khác tôn trọng và tin tưởng. Vì vậy một người vợ tâm lý nên biết cách thể hiện lòng tin, tình cảm của mình với chồng. Sự tin tưởng của bạn cũng là nguồn năng lượng tích cực giúp anh ấy thực hiện những dự định của mình.

“Anh nghĩ sao về vấn đề đó?”

Câu hỏi này mang ý nghĩa tin tưởng và tôn trọng. Là vợ, bạn nên hỏi ý kiến của chồng trước khi quyết định một chuyện gì đó. Nếu anh ấy không đồng ý, bạn nên suy nghĩ về điều mình sẽ làm. Đàn ông vốn có nhiều kinh nghiệm hơn phụ nữ. Đàn bà khôn ngoan sẽ cân nhắc về việc lắng nghe ý kiến của chồng mà không tự mình quyết định.

“Cảm ơn anh”

Lời cảm ơn của bạn sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Khi nhận được gì đó ở chồng hoặc anh ấy giúp đỡ bạn giải quyết khó khăn, hãy nói lời cảm ơn chân thành. Lời nói này phản ánh thái độ tôn trọng, biết ơn của bạn. Đồng thời đây cũng là lời nói để bạn giữ hình tượng cho chồng trước mặt mọi người. Vợ thông minh nên nói những lời này để chồng cung phụng, yêu thương cả đời.