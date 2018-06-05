6 dấu hiệu cho thấy bạn yêu phải đàn ông đã có vợ

Trong cuộc đời, có 3 loại tình phụ nữ không được vướng vào: tình đơn phương, ngoại tình và yêu chồng người khác. Bởi lẽ yêu người có gia đình, bạn sẽ chẳng thể kể chuyện của anh cho ai nghe, không có danh phận, cũng không có quyền đòi hỏi sự công bằng. Nếu có những dấu hiệu này, bạn đang vướng vào một cuộc tình sai trái, yêu người đã “có chủ”, hãy chia tay ngay lập tức.

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất, bởi anh ấy sợ bạn phát hiện ra nhiều điều bí mật của mình. Bạn bè là người biết rõ nhất anh ấy là người như thế nào, có vợ hay còn độc thân, hay đang bắt cá hai tay. Đa số bí mật của đàn ông, bạn bè là người nắm rõ nhất, còn hơn cả người thân. Nếu chàng không bao giờ dẫn bạn đến những buổi tiệc tùng hay buổi họp mặt bạn bè, chắc chắn anh ấy có vấn đề. Bạn nên tìm hiểu kỹ càng, đừng mù quáng kẻo lại chuốc họa vào thân.

Không bao giờ có mặt khi bạn liên lạc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông có vợ, quỹ thời gian của anh ấy khá eo hẹp, bởi vừa lo công việc vừa lo chuyện vợ con. Nếu anh ấy luôn bảo bận và không đến gặp bạn, hãy tìm hiểu thật kỹ xem anh ấy có thật sự bận hay là đang ở với vợ con không tiện đến. Nếu yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ cố gắng đến bên bạn, không bao giờ để bạn cô đơn một mình hoặc tự quán xuyến mọi thứ. Chỉ khi xem bạn là thứ “đồ chơi”, anh ấy mới không quan tâm đến cảm xúc của bạn.

Qua lại đã lâu nhưng anh ấy không bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn

Sau một thời gian, đa số phụ nữ sẽ đòi hỏi danh phận, muốn có một đám cưới để ràng buộc. Nếu anh ấy cảm thấy việc kết hôn không quan trọng, hoặc khi bạn nhắc đến chuyện này, chàng thường tỏ ra thờ ơ, bạn hãy suy xét lại. Một là anh ấy đã có vợ, hai là anh ấy không thật sự nghiêm túc với bạn. Hãy thật sáng suốt để buông bỏ những gì không đáng, đừng làm tổn thương chính mình.

Anh ấy luôn thờ ơ với bạn trước đám đông

Anh ấy tỏ ra thờ ơ không quan tâm đến bạn trước mặt mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy chỉ thoải mái khi có hai người, còn khi đứng trước đám đông, chàng luôn tỏ ra lơ là, thậm chí còn lạnh nhạt với bạn. Đây là dấu hiệu minh chứng cho việc bạn đang qua lại với một người có gia đình. Bởi anh ấy sợ khi thể hiện tình cảm quá nhiều, người khác nhìn vào sẽ nghi ngờ. Vì vậy anh ấy luôn biết cách tiết chế hành động, cảm xúc của mình trước đám đông. Nếu yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ không tiếc dành cho bạn cử chỉ ngọt ngào trước mặt mọi người. Anh ấy luôn muốn công khai mối quan hệ và cho cả thế giới biết bạn là của anh ấy. Còn một khi đã cố tình che giấu bằng thái độ lạnh nhạt, một là anh ấy không thật sự yêu bạn, hai là anh ấy đang trong mối quan hệ với ai đó.

Anh ấy không bao giờ kể về cuộc sống của mình

Khi yêu nhau, bạn hoàn toàn không biết chút gì về cuộc sống hay công việc của anh ấy. Chàng luôn che giấu đời sống cá nhân của mình. Khi hẹn hò, anh ấy luôn muốn biết nhiều về bạn, nhưng lại không bao giờ nói với bạn cuộc sống, quá khứ của anh ấy như thế nào. Đây là dấu hiệu đáng ngờ nhất của một người không chung thủy, hoặc là người đã “có chủ”. Khi yêu ai đó, bạn nên sáng suốt và bình tĩnh tìm hiểu rõ ràng về anh ấy, đừng yêu mù quáng kẻo tổn thương chính mình.

Anh ấy không dùng mạng xã hội

Anh ấy không muốn dùng mạng xã hội vì sợ làm lộ những bí mật riêng. Ví dụ như anh ấy sợ bạn sẽ tìm ra những mối quan hệ của mình. Đây là dấu hiệu của một người có nhiều điều bí ẩn. Mà người bí ẩn thì vô cùng nguy hiểm, anh ấy có thể làm tổn thương đến bạn bất cứ lúc nào.