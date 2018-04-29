Vĩnh viễn đừng bao giờ tin 5 lời nói đầu môi này của đàn ông

Khi bạn hỏi: “Anh đang làm gì thế?”, người đàn ông trót lưỡi đầu môi sẽ trả lời: “Anh đang nhớ em”

Làm phụ nữ, yêu đến mấy cũng đừng nên mù quáng quá, vĩnh viễn đừng bao giờ tin hết những câu nói đầu môi của đàn ông. Vì lời nói gió bay, sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tình cảm thực sự mới là quan trọng. Cùng xem người yêu/ chồng bạn có bao giờ nói 5 câu này không nhé.

Nếu anh ta thực sự nhớ bạn như vậy, nhất định đã nhắn tin hỏi han trước chứ không phải chờ tới lúc bạn nhắn tin mới buông 1 câu như thế.

Đó là câu nói có thể khiến nhiều người cảm thấy lay động, thích thú, nhưng thực ra anh ta có thể chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ hoặc thậm chí nằm cạnh 1 cô gái khác mà bạn không hề hay biết.

Ở bên nhau càng lâu, đàn ông càng cảm giác người phụ nữ đó không còn quan trọng với mình nữa - Ảnh Internet

Là con gái, cũng đừng nên thường xuyên hỏi đàn ông câu đó, 1 là cảm giác như bị thẩm vấn, kiểm soát sẽ khiến họ không thích, 2 là câu hỏi đó rất hiếm khi đàn ông trả lời thật, vậy thì còn hỏi làm gì chứ?

Khi bạn hỏi: “Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em, chàng đáp: “Anh để điện thoại rung, không biết có tin nhắn”

Ở bên nhau càng lâu, đàn ông càng cảm giác người phụ nữ đó không còn quan trọng với mình nữa, vì thế thay vì trước kia rất háo hức mong chờ tin nhắn để trả lời thì giờ đây dù cho có đọc được tin nhắn họ cũng không buồn trả lời nữa, mặc cho người kia quan tâm thế nào.

Sau đó, đàn ông sẽ viện cớ để chứng minh mình vô tội. Nếu có thể tha thứ, hãy tha thứ 1 2 lần, quá nhiều lần như vậy chắc chắn anh chàng đó không còn yêu bạn đâu.

Một khi đã không quan tâm tới cảm xúc của đối phương, nghĩa là đã hết thương - Ảnh Internet

Khi bạn hỏi: “Tại sao anh không nghe điện thoại của em”, chàng đáp: “Anh có việc bận, đợi tý, lát anh gọi lại”

Một chút của đàn ông có thể 1 phút, 1 tiếng, 1 ngày hoặc cả tháng trời anh ta cũng không chủ động gọi cho bạn. Nếu như thế chứng tỏ 1 điều anh ta không hề coi trọng bạn, anh ta mặc kệ bạn lo lắng hồi hộp không biết đang xảy ra chuyện gì.

Một khi đã không quan tâm tới cảm xúc của đối phương, nghĩa là đã hết thương.

“Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian”

Đó là câu nói kinh điển khi người đàn ông muốn hứa hẹn điều gì đó với phụ nữ. Khi yêu, họ sẵn sàng thề non hẹn biển, nhưng tới khi lấy nhau về rồi, quá nhiều chuyện không thể kiểm soát nổi khiến họ sẽ quên đi lời hứa năm xưa.

Một người đàn ông muốn biến người phụ nữ của mình thành người hạnh phúc thì phải thực hiện bằng hành động thiết thực chứ không phải chỉ là lời nói.

Đàn ông có rất nhiều kiểu bạn, ngoài ra còn có em gái nuôi, em kết nghĩa - Ảnh Internet

“Anh và cô ấy chỉ là bạn bè”

Khi tình cờ bắt gặp anh đi với cô gái lạ, có biểu hiện khác thường hay những cử chỉ thân mật, đừng bao giờ tin vào câu “anh và cô ấy chỉ là bạn bè”. Đàn ông có rất nhiều kiểu bạn, ngoài ra còn có em gái nuôi, em kết nghĩa. Tất cả những “người thân” đó đều nên loại trừ khỏi danh sách và đặc biệt đề phòng.