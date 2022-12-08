Vì sao người thông minh lại khó tìm được tình yêu đích thực, lí do vô cùng đơn giản thôi!

Phụ nữ yêu 08/12/2022 13:08

Tình yêu đã khó tìm kiếm, và nó thậm chí càng khó khăn hơn với những người thông minh. Nếu bạn cũng đang gặp khó khăn tương tự thì dưới đây là lý do vì sao người thông minh khó tìm kiếm tình yêu.

Người thông minh có tiêu chuẩn cao

Người thông minh không thỏa hiệp. Họ không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của mình chỉ vì mọi người xung quanh họ dường như đã ổn định rồi. Họ thà chịu đựng cảm giác cô đơn còn hơn ở bên một người mà họ không thực sự thấy hấp dẫn.

Vì sao người thông minh lại khó tìm được tình yêu đích thực, lí do vô cùng đơn giản thôi! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người thông minh có thể khiến người khác lo sợ

Thông minh đôi khi có thể khiến mọi người cảm thấy đáng sợ. Họ sẽ khó chịu và nghĩ bạn là một người kiêu ngạo, ngay cả khi bạn không phải vậy. Bạn cũng có thể gặp phải sự lo lắng đó.

Vì sao người thông minh lại khó tìm được tình yêu đích thực, lí do vô cùng đơn giản thôi! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người thông minh biết độc thân tốt hơn là chọn nhầm người

Những người thông minh thường tập trung vào việc tìm kiếm đối tác phù hợp, đến nỗi họ không muốn thử nghiệm gì cả.

Họ sẽ chọn độc thân hơn là hẹn hò với một người khiến cuộc sống của họ tồi tệ hơn hoặc làm tổn thương họ theo bất kỳ cách nào.

Vì sao người thông minh lại khó tìm được tình yêu đích thực, lí do vô cùng đơn giản thôi! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người thông minh ưu tiên mục tiêu của bản thân

Những người thông minh bản chất là những người mơ mộng. Họ có những mục tiêu mà họ đã đặt ra để đạt đến một thời điểm nhất định trong cuộc sống của họ.

Họ luôn không ngừng tiến lên. Và đôi khi tình yêu không phải là ưu tiên hàng đầu.

Vì sao người thông minh lại khó tìm được tình yêu đích thực, lí do vô cùng đơn giản thôi! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người thông minh không dễ hiểu

Những người thông minh là những người khó thuyết phục nhất trên thế giới này.

Bạn có thể đưa ra những lý do thuyết phục nhất về lý do tại sao họ nên tin tưởng bạn, nhưng họ vẫn sẽ hoài nghi lời bạn nói.

Họ không dễ dàng đồng ý như vậy. Họ phải cho mình thời gian để suy ngẫm về những quyết định lớn trong cuộc đời.

Vì sao người thông minh lại khó tìm được tình yêu đích thực, lí do vô cùng đơn giản thôi! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
Hôn nhân cay đắng nhất khi vợ làm những điều này với chồng, nhẫn tâm hơn cả phản bội

Hôn nhân cay đắng nhất khi vợ làm những điều này với chồng, nhẫn tâm hơn cả phản bội

Hãy đặt mình vào vị trí của chồng và suy nghĩ, nếu còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của mình, xin đừng đối xử với chồng một cách cay nghiệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tình yêu và hôn nhân tình yêu phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 21 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”