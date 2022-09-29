Kỳ thực, hôn nhân chẳng khác nào một thử thách, nếu vượt qua những chông gai, trắc trở, hai người bên nhau sẽ được hưởng quả ngọt, còn nếu không thể vượt qua khó khăn, cám dỗ, chắc chắn sẽ nhận lại đổ vỡ, đau thương.

Vợ chồng sống với nhau không phải ngày một ngày hai, ngoài tình yêu còn có trách nhiệm và nghĩa vụ, thiếu một yếu tố cũng không thể duy trì được hôn nhân bền lâu, hạnh phúc.

Giao tiếp hàng ngày giữa hai vợ chồng là nền tảng cho hôn nhân. Bạn có thể khiến bạn đời giải tỏa được mệt nhọc, áp lực trong cuộc sống hoặc dìm họ xuống đáy sâu chán nản, thất vọng chỉ qua những câu nói thông thường.

Chẳng thế mà người ta có câu: "Hôn nhân chắng khác nào nấm mồ chôn của tình yêu. Thế nhưng thà mồ yên mả đẹp vẫn hơn là phơi xác ngoài đường". Hôn nhân - nói dễ không dễ, nói khó cũng không khó, quan trọng nhất là tình cảm và ý thức trách nhiệm của cả vợ và chồng.

Chuyên gia tâm lý chỉ ra, vợ đối xử với chồng theo 3 cách này, còn nhẫn tâm hơn cả phản bội.

Ảnh minh họa: Internet

1. Hôn nhân tan vỡ vì vợ luôn gây chuyện, cãi vã vì điều nhỏ nhặt

Vừa rồi Tết tôi có về quê, nghe một người dì nói chuyện, con trai dì đã ly hôn, lý do không ai ngờ, đơn giản là vì trong lúc nấu ăn, vợ thì nói gừng nên thái chỉ, chồng lại nói gừng phải thái lát. Cả hai bất đồng quan điểm, cãi nhau to, không chịu nhường nhịn nhau.

Cuối cùng càng ngày càng ồn ào, càng ngày càng gay gắt và phẫn nộ, người vợ không được như ý bèn lôi hết điểm xấu của chồng ra để chỉ trích, nhục mạ, kết cục là ly hôn.

Bạn thấy chưa, vấn đề ở đây không phải là gừng thái chỉ hay thái lát, là hai người không thể dung hòa được quan điểm của nhau. Người vợ trong câu chuyện nhất định không chịu tìm giải pháp, kiên quyết bắt chồng phải theo ý của mình, nếu không sẽ làm ầm lên, đòi ly hôn bằng được.

Có thể thấy, trong cuộc sống hàng ngày, người chồng đã phải chịu đựng quá nhiều. Lát gừng chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Cuộc sống này vốn đã nhiều mệt mỏi, đắng cay, xin đừng đối xử với người bên cạnh bạn như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

2. Hôn nhân cạn kiệt khi chủ đề duy nhất giữa vợ chồng là tiền

Cuộc hôn nhân nào khiến đàn ông chạnh lòng nhất? Nhiều người đàn ông khi gặp bác sĩ tâm lý đã trải lòng rằng, đối với họ, hôn nhân bắt đầu trở thành cơn ác mộng từ ngày vợ của họ không nói bất cứ điều gì khác ngoài tiền bạc.

Cuộc hôn nhân vốn dĩ ấm áp, sẻ chia trở nên lạnh bạc với những áp lực tài chính, tiền bạc. Hai người sống cùng nhà nhưng chẳng khác gì không quen biết, thi thoảng nói chuyện thì chủ đề đều là về tiền, chẳng có gì khác ngoài việc tiêu cái này, mua cái kia, phải kiếm thêm, cố gắng hơn, nhắc đến đã thấy thật mệt, thật buồn.

Đàn ông vốn dĩ áp lực hơn phụ nữ trong chuyện tiền bạc. Một người đàn ông tốt, một người chồng hiểu chuyện sẽ luôn chủ động trong vấn đề này, họ có bản năng bao bọc và che chở gia đình, phụ nữ không cần tăng thêm gánh nặng. Ngược lại, người đã không có chí tiến thủ, thích dựa dẫm thì nói bao nhiêu cũng vô ích.

Một người vợ thường xuyên tạo áp lực tiền bạc lên chồng thực sự không khôn ngoan chút nào.

Ảnh minh họa: Internet

3. Vợ thích mắng, hay nói những câu khiến chồng chán nản

Khi chồng không hoàn thành được việc gì đó, gặp thất bại trong làm ăn, tiến chức không thuận lợi... Là một người vợ, bạn nên ở bên cạnh động viên, an ủi và tiếp thêm sức mạnh chứ không phải mắng nhiếc, chỉ trích và so sánh chồng với người khác.

Thử đặt mình vào vị trí của chồng bạn và nghĩ xem, cuộc sống như thế khác gì địa ngục?

Phải nhớ rằng, dù bạn có gửi gắm, phó thác và hi vọng vào chồng, anh ấy cũng chỉ là một người bình thường. Khi gặp thất bại, người đàn ông biết suy nghĩ sẽ luôn buồn nhất, cảm thấy dằn vặt nhất.

Nếu lúc này, bạn bày tỏ sự thất vọng, bạn mắt chồng là "vô dụng", so sánh chồng mình và "chồng người ta", bạn đã quá sai rồi. Điều này không chỉ là tổn thương tự trọng của chồng bạn còn khiến anh ấy nhụt chí, không muốn cố gắng nữa.

"Chồng người ta" - chính là chồng của người ta, bạn không với tới được, cũng không thể hưởng phúc từ họ. Hãy quan tâm, yêu thương chồng của mình, động viên anh ấy, cổ vũ anh ấy vui vẻ, lạc quan lên, rồi thuyền đến bờ sẽ thẳng, sau cơn mưa trời lại sáng.