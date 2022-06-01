Ở độ tuổi nào phụ nữ dễ ngoại tình nhất, đàn ông mà vô tâm là mất vợ như chơi?

Chuyện vợ chồng 01/06/2022 18:12

Ngày nay, có rất nhiều phụ nữ rơi vào các mối quan hệ ngoài luồng trong thời đại ngày nay. Vậy bạn có biết, độ tuổi nào phụ nữ dễ ngoại tình nhất không?

Khi theo đuổi một người phụ nữ, đàn ông thường xuyên thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình đối với nàng bằng những món quà bất ngờ, dành những lời ngọt ngào có cánh, những cử chỉ yêu thương lãng mạn… như sự chứng minh cho tình yêu của mình dành cho nàng.

Nhưng sau khi kết hôn, phần lớn đàn ông đều cho rằng, họ đã có danh phận rõ ràng, những việc làm như thời đang yêu không còn cần thiết nên việc quan quan tâm, chăm sóc vợ cũng có xu hương nhạt dần.

Theo thống kê, phụ nữ ở độ tuổi 40 dễ trải lòng trước cám dỗ bên ngoài. Đây có thể là độ tuổi phụ nữ dễ ngoại tình nhất. Trong khi đàn ông có xu hướng lừa dối vợ phần nhiều do ham muốn bản năng thúc đẩy, thì phụ nữ ngoại tình thiên về lý do tình cảm.

Ở độ tuổi nào phụ nữ dễ ngoại tình nhất, đàn ông mà vô tâm là mất vợ như chơi? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số lý do để người phụ nữ dễ dàng ngoại tình ở tuổi 40 bởi vì:

Không bận tâm quá nhiều về vấn đề con cái

Thông thường đến độ tuổi 40, những chuyện mà người phụ nữ trong gia đình trước đó phải vất vả chăm lo, phiền muộn trở nên thông thả khá nhiều, một mặt con cái đã dần trưởng thành, thậm chí có thể chủ động phụ giúp mẹ và chăm sóc ngược lại.

Mặt khác, những áp lực về kinh tế lúc này có thể cũng trở nên nhẹ nhàng, không cần phải lo quá nhiều chuyện sinh hoạt của gia đình.

Ở độ tuổi nào phụ nữ dễ ngoại tình nhất, đàn ông mà vô tâm là mất vợ như chơi? - Ảnh 2
Ở độ tuổi nào phụ nữ dễ ngoại tình nhất, đàn ông mà vô tâm là mất vợ như chơi? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, ngày nay có rất nhiều phụ nữ cũng trở nên thành công hơn trong sự nghiệp riêng vào giai đoạn trung niên này, vì vậy xu hướng xài tiền cũng khá thoải mái không phụ thuộc vào bất cứ ai, có nhiều thời gian dành cho các mối quan hệ khác hơn.

Vào khoảng thời gian này người phụ nữ sẽ có thời gian chăm lo cho bản thân của mình nhiều hơn do con cái đã không còn nhỏ nữa. Kinh tế gia đình khá hơn, người đàn ông phải lo về nhiều mặt trong công việc hơn dẫn đến bỏ bê không chăm sóc vợ con.

Những chuyến đi công tác dài ngày, những cuộc gặp gỡ khách hàng của chồng kéo dài cũng là một mấu chốt quan trọng khiến người phụ nữ ngoại tình dễ nhất khi thiếu thốn về mặt tình cảm.

Ham muốn cũng trở nên mạnh mẽ hơn

Có câu nói đại ý “phụ nữ 40 giống như hổ”, điều này ám chỉ sự ham muốn chuyện gối chăn của chị em tuổi 40 đặc biệt trở nên mạnh hơn.

Ham muốn của phụ nữ là một quá trình tăng tiến chậm rãi, thậm chí không ít người lúc trẻ cảm thấy không mấy hứng thú với chuyện yêu, nhưng theo sự tăng dần của tuổi tác, nhất là độ tuổi bước sang 40 thì ham muốn lại chín muồi hơn.

Ở độ tuổi nào phụ nữ dễ ngoại tình nhất, đàn ông mà vô tâm là mất vợ như chơi? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nam giới thì ngược lại, tuổi tác có thể khiến các quý ông ngày càng giảm sự ham muốn lẫn sinh lực, vì vậy dễ rơi vào cảnh “lệch pha” với vợ, không thể thỏa mãn nhu cầu của đối phương.

Đây cũng là một trong những yếu tố khiến phụ nữ tuổi 40 dễ vì kích động nhất thời mà sa vào bẫy tình.

Phụ nữ ngoại tình do cảm thấy mình cô đơn

Phụ nữ dù đang yêu hay đã trở thành vợ thì đều mong muốn nhất là được quan tâm và lo lắng, họ ghét sự cô đơn.

Ở độ tuổi nào phụ nữ dễ ngoại tình nhất, đàn ông mà vô tâm là mất vợ như chơi? - Ảnh 5
Ở độ tuổi nào phụ nữ dễ ngoại tình nhất, đàn ông mà vô tâm là mất vợ như chơi? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng với độ tuổi 40, cuộc hôn nhân chắc hẳn đã kéo dài nhiều năm, với đàn ông đa phần chỉ thể hiện tình cảm và quan tâm đến vợ trong lúc yêu và khi mới cưới. Thời gian hôn nhân sau thường họ chỉ sống vì nghĩa vụ và lao vào sự nghiệp nên thường bỏ mặc vợ, mà không cần biết đến suy nghĩ của vợ như thế nào.

Phụ nữ ngoại tình ở tuổi 40 là do không thể chịu được sự cô đơn trong thời gian dài, chính vì thế họ đã tìm đến những người đang ôn

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Từ khóa:   Phụ Nữ Cô Đơn Ham Muốn

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