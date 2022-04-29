Trong mắt của đàn ông, nhan sắc của người phụ nữ có quan trọng hay không?

Chuyện vợ chồng 29/04/2022 17:18

Có một khuôn mẫu trong tâm lý học, tức là chúng ta luôn đặc một khuôn mẫu, mặc định lên trên người một ai đó, để tổng quát hóa đánh giá rồi chúng ta lại bỏ lỡ đi sự đặc biệt tiềm ẩn nằm trên con người đấy.

Ví dụ, khi chúng ta đề cập đến người Tứ Xuyên, phải thừa nhận rằng bọn họ lúc nào cũng không thể thiếu vị cay. Hay khi nói đến người Sơn Tây, họ không quan tâm làm gì nữa đều sẽ hay ghen tuông.

Trên thực tế, điều này bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ theo thói quen và định kiến mang tính ​​chủ quan, chúng sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta ở một mức độ nhất định. Trong mối quan hệ giữa hai người khác giới, chúng ta cũng sẽ nghĩ rằng đương nhiên trong mắt đàn ông cái đẹp chỉ nằm trên thân hình hay khuôn mặt, khuôn mặt đẹp, thân hình gợi cảm, thì chính là xinh đẹp, còn nếu không thì chính là không đẹp.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của một người không chỉ được quyết định bởi hình thức bên ngoài mà nó còn có sự tham gia của cả con người bên trong, nếu bên ngoài mang vẻ đẹp lung linh mà bên trong là một bụng bồ dao găm, thì dù gương mặt đó có ưa nhìn đến đâu cũng khiến người ta cảm thấy nhàm chán theo thời gian.

Vì vậy, trong mắt đàn ông, phụ nữ có xinh đẹp hay không không liên quan gì đến ngoại hình mà liên quan đến những thứ này.

Trong mắt của đàn ông, nhan sắc của người phụ nữ có quan trọng hay không? - Ảnh 1

 

Phụ nữ đẹp hay không đều liên quan đến tính cách của cô ấy.

 Nhân vật Thẩm My Trang trong bộ phim truyền hình "Chân Hoàn Truyện" là một khuê các nhà quyền quý thực sự, tính khí kiêu ngạo từ trong cốt cách. Khi hoàng đế đối xử chân thành với nàng thì nàng cũng đền đáp bằng cả tấm lòng, nhưng hoàng đế không tin tưởng nàng, khi nàng mất mặt trước mọi người và làm tổn thương trái tim nàng, nàng không còn mang ảo tưởng nữa. Là người dám yêu dám hận, nàng thích nhất là hoa cúc, nàng “thà tàn hương trên cành còn hơn bị gió bắc thổi bay”, kiêu ngạo giống như hoa cúc.

Thẩm My Trang sẽ không bao giờ hạ mình để làm hài lòng bất cứ ai, nhưng cô không hề máu lạnh, cô luôn canh cánh trong lòng người muội muội tốt Chân Hoàn của mình, lo lắng rằng nàng ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

Thẩm Mỹ Trang cũng có khí chất như hoa lan, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, nàng ta quan tâm đến những người mình quan tâm, bỏ qua những người không xứng đáng, là người có lý trí, là người tỷ tỷ tốt nhất trên đời. Và chúng ta cũng nên thử tìm hiểu các đặc điểm tính cách của Thẩm Mỹ Trang.

Zhou Guoping một nhà văn triết học nổi tiếng Trung Quốc từng nói: "Đối với mối quan hệ giữa các cá nhân, tôi dần dần đúc kết ra một nguyên tắc, đó là tôn trọng lẫn nhau, gần gũi và quen biết."

Người yêu thương người khác, mọi người sẽ luôn yêu thương họ; người tôn trọng người khác, mọi người sẽ luôn tôn trọng họ. Ai đang yêu, ai quan tâm thì cho đi chân thành, không hợp thì tránh xa, không kiêu ngạo hay bốc đồng, rộng lượng, mới toát lên sức hút riêng biệt.

Trong mắt của đàn ông, nhan sắc của người phụ nữ có quan trọng hay không? - Ảnh 2

Phụ nữ đẹp hay không đều liên quan đến nội tâm của cô ấy.

Tôi đã từng nhìn thấy một cô gái tóc dài đến ngang lưng, mặc một chiếc váy trắng, khi cô ấy cười, lộ má lúm đồng tiền khiến người ta cảm thấy thế giới này chẳng có gì là đẹp cả.

Tuy nhiên, khi một nhân viên vệ sinh vô tình dùng chổi chạm vào giày của cô khi đang quét sàn, dù nhân viên vệ sinh đã xin lỗi nhưng cô gái vẫn không chịu tha thứ.

Những câu chửi thề khó chịu và khí thế hung hãn khiến tôi ngây người trong giây lát, thầm nghĩ vừa rồi đây vẫn là cô gái còn xinh đẹp trầm lặng như tranh vẽ sao?

Sau đó tôi cảm thấy một người dù có đẹp đến đâu, nhưng nếu vẻ đẹp bên trong mất đi, vẫn khiến người ta cảm thấy rằng bên ngoài vàng ngọc đến đâu mà bên trong rách nát thì không khỏi bị soi mói, chê trách.

Qin Mu từng nói: "Vẻ đẹp bên ngoài có thể bù đắp được bằng vẻ đẹp bên trong, nhưng sự bẩn thỉu bên trong không thể bù đắp bằng vẻ đẹp bên ngoài".

Sắc đẹp không đi cùng với nhân cách tốt đẹp thì sắc đẹp là phù du cũng không thể chịu đựng được thử thách của thời gian. Nếu có một tâm hồn đẹp để nâng đỡ vẻ ngoài của chúng ta, trong trường hợp này, vẻ đẹp này sẽ tồn tại mãi mãi.

Vẻ đẹp từ trong cốt cách chứ không phải nằm ở da, vẻ đẹp bên ngoài sẽ mất theo thời gian, nhưng vẻ đẹp bên trong sẽ tồn tại lâu dài. Có sự chống đỡ của nội tâm đẹp, dù là người có vẻ ngoài bình thường, trong một mối quan hệ lâu dài cũng làm cho đôi bên hòa hợp hơn, dần dần sẽ khám phá được vẻ đẹp tiềm ẩn sâu trong tâm hồn.

Phụ nữ đẹp hay không đều liên quan đến cách đối nhân xử thế của cô ấy

Nếu như nói hình thể là trang phục đẹp nhất của một người phụ nữ, thì khí chất toát lên trên người phụ nữ ấy là dấu hiệu tốt nhất, cũng là một tấm danh thiếp tốt nhất của một người phụ nữ.

Trong bộ phim truyền hình "Ai nói tôi không thể kết hôn", Tian Lei, một phụ nữ của công sở do Trần Sổ thủ vai, là nữ thần trong tim của nhiều người.

Cô ấy hành động dứt khoát và có tầm nhìn xa trông rộng, khả năng xử lý mọi thứ cũng rất gọn gàng, không bao giờ cẩu thả.

Khi biết bạn trai của người bạn thân nhất là một gã có tính khí lúc nóng lúc lạnh không thể chấp nhận được, Tian Lei càng yêu cầu nghiêm khắc hơn với người khác.

Trong thế giới của cô ấy, có thể so như với một con dao, có thể người bạn thân nhất của cô ấy trong lúc đang nghĩ về việc nấu nướng, nhưng cô ấy thì đang nghĩ về việc chiến đấu và đạt được nhiều hơn những gì cô ấy muốn.

Tian Lei làm việc gì cũng có nguyên tắc, xét về từ sở thích, cân nhắc có nên làm hay không. Xét về độ rủi ro, cân nhắc có nên chiến đấu hay không. Xét về năng lực, cân nhắc xem có thể thực hiện được không. Xét về kết quả, cân nhắc xem điều đó có đáng giá hay không, hơn là để người khác nói với bạn liệu bạn có đang làm điều gì đó đúng đắn hay không và liệu bạn có nên làm điều đó hay không.

Trong mắt của đàn ông, nhan sắc của người phụ nữ có quan trọng hay không? - Ảnh 3

 Một người phụ nữ như vậy là một người vô cùng lí trí.

Biết mình muốn gì, có mục tiêu rõ ràng và hướng tới mục tiêu đó. Hành vi của họ trong cuộc sống về cơ bản dựa trên việc bảo vệ lợi ích của bản thân. Mọi người không xúc phạm tôi, thi tôi không xúc phạm người khác. Khi người khác chạm vào điểm mấu chốt của họ, họ sẽ đấu tranh vì nó. Một người phụ nữ như vậy thật sự rất tỏa sáng, làm sao người ta có thể cho rằng họ không xinh đẹp chứ?

Vợ cứ làm cho chồng 4 điều này thì đảm bảo anh ấy sẽ dành cho bạn sự dịu dàng vô bờ

Vợ cứ làm cho chồng 4 điều này thì đảm bảo anh ấy sẽ dành cho bạn sự dịu dàng vô bờ

Mỗi lời nói, cử chỉ của bạn đều có một ý nghĩa nào đó với anh ấy, vậy nên hãy thật tinh tế ứng xử.

Xem thêm
Từ khóa:   Chuyện chồng và vợ tâm sự phụ nữ tâm sự chuyện yêu

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 44 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 44 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?