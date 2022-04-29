Trong mắt của đàn ông, nhan sắc của người phụ nữ có quan trọng hay không?

Trên thực tế, điều này bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ theo thói quen và định kiến mang tính ​​chủ quan, chúng sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta ở một mức độ nhất định. Trong mối quan hệ giữa hai người khác giới, chúng ta cũng sẽ nghĩ rằng đương nhiên trong mắt đàn ông cái đẹp chỉ nằm trên thân hình hay khuôn mặt, khuôn mặt đẹp, thân hình gợi cảm, thì chính là xinh đẹp, còn nếu không thì chính là không đẹp.

Ví dụ, khi chúng ta đề cập đến người Tứ Xuyên, phải thừa nhận rằng bọn họ lúc nào cũng không thể thiếu vị cay. Hay khi nói đến người Sơn Tây, họ không quan tâm làm gì nữa đều sẽ hay ghen tuông.

Vì vậy, trong mắt đàn ông, phụ nữ có xinh đẹp hay không không liên quan gì đến ngoại hình mà liên quan đến những thứ này.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của một người không chỉ được quyết định bởi hình thức bên ngoài mà nó còn có sự tham gia của cả con người bên trong, nếu bên ngoài mang vẻ đẹp lung linh mà bên trong là một bụng bồ dao găm, thì dù gương mặt đó có ưa nhìn đến đâu cũng khiến người ta cảm thấy nhàm chán theo thời gian.

Phụ nữ đẹp hay không đều liên quan đến tính cách của cô ấy.

Nhân vật Thẩm My Trang trong bộ phim truyền hình "Chân Hoàn Truyện" là một khuê các nhà quyền quý thực sự, tính khí kiêu ngạo từ trong cốt cách. Khi hoàng đế đối xử chân thành với nàng thì nàng cũng đền đáp bằng cả tấm lòng, nhưng hoàng đế không tin tưởng nàng, khi nàng mất mặt trước mọi người và làm tổn thương trái tim nàng, nàng không còn mang ảo tưởng nữa. Là người dám yêu dám hận, nàng thích nhất là hoa cúc, nàng “thà tàn hương trên cành còn hơn bị gió bắc thổi bay”, kiêu ngạo giống như hoa cúc.

Thẩm My Trang sẽ không bao giờ hạ mình để làm hài lòng bất cứ ai, nhưng cô không hề máu lạnh, cô luôn canh cánh trong lòng người muội muội tốt Chân Hoàn của mình, lo lắng rằng nàng ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

Thẩm Mỹ Trang cũng có khí chất như hoa lan, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, nàng ta quan tâm đến những người mình quan tâm, bỏ qua những người không xứng đáng, là người có lý trí, là người tỷ tỷ tốt nhất trên đời. Và chúng ta cũng nên thử tìm hiểu các đặc điểm tính cách của Thẩm Mỹ Trang.

Zhou Guoping một nhà văn triết học nổi tiếng Trung Quốc từng nói: "Đối với mối quan hệ giữa các cá nhân, tôi dần dần đúc kết ra một nguyên tắc, đó là tôn trọng lẫn nhau, gần gũi và quen biết."

Người yêu thương người khác, mọi người sẽ luôn yêu thương họ; người tôn trọng người khác, mọi người sẽ luôn tôn trọng họ. Ai đang yêu, ai quan tâm thì cho đi chân thành, không hợp thì tránh xa, không kiêu ngạo hay bốc đồng, rộng lượng, mới toát lên sức hút riêng biệt.

Phụ nữ đẹp hay không đều liên quan đến nội tâm của cô ấy.

Tôi đã từng nhìn thấy một cô gái tóc dài đến ngang lưng, mặc một chiếc váy trắng, khi cô ấy cười, lộ má lúm đồng tiền khiến người ta cảm thấy thế giới này chẳng có gì là đẹp cả.

Tuy nhiên, khi một nhân viên vệ sinh vô tình dùng chổi chạm vào giày của cô khi đang quét sàn, dù nhân viên vệ sinh đã xin lỗi nhưng cô gái vẫn không chịu tha thứ.

Những câu chửi thề khó chịu và khí thế hung hãn khiến tôi ngây người trong giây lát, thầm nghĩ vừa rồi đây vẫn là cô gái còn xinh đẹp trầm lặng như tranh vẽ sao?

Sau đó tôi cảm thấy một người dù có đẹp đến đâu, nhưng nếu vẻ đẹp bên trong mất đi, vẫn khiến người ta cảm thấy rằng bên ngoài vàng ngọc đến đâu mà bên trong rách nát thì không khỏi bị soi mói, chê trách.

Qin Mu từng nói: "Vẻ đẹp bên ngoài có thể bù đắp được bằng vẻ đẹp bên trong, nhưng sự bẩn thỉu bên trong không thể bù đắp bằng vẻ đẹp bên ngoài".

Sắc đẹp không đi cùng với nhân cách tốt đẹp thì sắc đẹp là phù du cũng không thể chịu đựng được thử thách của thời gian. Nếu có một tâm hồn đẹp để nâng đỡ vẻ ngoài của chúng ta, trong trường hợp này, vẻ đẹp này sẽ tồn tại mãi mãi.

Vẻ đẹp từ trong cốt cách chứ không phải nằm ở da, vẻ đẹp bên ngoài sẽ mất theo thời gian, nhưng vẻ đẹp bên trong sẽ tồn tại lâu dài. Có sự chống đỡ của nội tâm đẹp, dù là người có vẻ ngoài bình thường, trong một mối quan hệ lâu dài cũng làm cho đôi bên hòa hợp hơn, dần dần sẽ khám phá được vẻ đẹp tiềm ẩn sâu trong tâm hồn.

Phụ nữ đẹp hay không đều liên quan đến cách đối nhân xử thế của cô ấy

Nếu như nói hình thể là trang phục đẹp nhất của một người phụ nữ, thì khí chất toát lên trên người phụ nữ ấy là dấu hiệu tốt nhất, cũng là một tấm danh thiếp tốt nhất của một người phụ nữ.

Trong bộ phim truyền hình "Ai nói tôi không thể kết hôn", Tian Lei, một phụ nữ của công sở do Trần Sổ thủ vai, là nữ thần trong tim của nhiều người.

Cô ấy hành động dứt khoát và có tầm nhìn xa trông rộng, khả năng xử lý mọi thứ cũng rất gọn gàng, không bao giờ cẩu thả.

Khi biết bạn trai của người bạn thân nhất là một gã có tính khí lúc nóng lúc lạnh không thể chấp nhận được, Tian Lei càng yêu cầu nghiêm khắc hơn với người khác.

Trong thế giới của cô ấy, có thể so như với một con dao, có thể người bạn thân nhất của cô ấy trong lúc đang nghĩ về việc nấu nướng, nhưng cô ấy thì đang nghĩ về việc chiến đấu và đạt được nhiều hơn những gì cô ấy muốn.

Tian Lei làm việc gì cũng có nguyên tắc, xét về từ sở thích, cân nhắc có nên làm hay không. Xét về độ rủi ro, cân nhắc có nên chiến đấu hay không. Xét về năng lực, cân nhắc xem có thể thực hiện được không. Xét về kết quả, cân nhắc xem điều đó có đáng giá hay không, hơn là để người khác nói với bạn liệu bạn có đang làm điều gì đó đúng đắn hay không và liệu bạn có nên làm điều đó hay không.

Một người phụ nữ như vậy là một người vô cùng lí trí.

Biết mình muốn gì, có mục tiêu rõ ràng và hướng tới mục tiêu đó. Hành vi của họ trong cuộc sống về cơ bản dựa trên việc bảo vệ lợi ích của bản thân. Mọi người không xúc phạm tôi, thi tôi không xúc phạm người khác. Khi người khác chạm vào điểm mấu chốt của họ, họ sẽ đấu tranh vì nó. Một người phụ nữ như vậy thật sự rất tỏa sáng, làm sao người ta có thể cho rằng họ không xinh đẹp chứ?