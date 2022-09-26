Vợ chồng xưng hô kiểu này chứng tỏ cực kỳ hạnh phúc, tình cảm gia đình khắng khít, đố kẻ thứ 3 nào dám xen vào phá hoại

Trong hôn nhân, phụ nữ đừng bao giờ xem thường cách xưng hô giữa vợ chồng thường ngày nhé, bởi nó thể hiện tình cảm mà cả hai dành cho nhau cả đấy.

Sau một ngày đi làm vất vả về nhà được nghe tiếng vợ gọi ''chồng ơi..'' ngọt thế này thì còn gì hạnh phúc hơn. Những cặp vợ chồng thường xuyên làm điều này chứng tỏ hạnh phúc, ít có mâu thuẫn.

Đây chính là cách gọi vừa thể hiện chủ quyền sở hữu, vừa thể hiện tình cảm ngọt như mía lùi cả hai dành cho nhau.

Khi gọi nhau hai tiếng vợ - chồng thì hình trung sẽ khiến đối phương ghi nhớ trách nhiệm của mình với đối phương hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bố nó - Mẹ nó

Nhiều cặp vợ chồng khi có con sẽ đổi sang cách xưng hô bố nó/mẹ nó hoặc kèm theo tên con như bố Bi/ mẹ Bi. Cách gọi này cũng khiến tình cảm gia đình thêm gắn bó hơn. Chỉ có những cặp vợ chồng thực sự yêu thương, tình cảm mặn nồng thì mới dùng cách xưng hô này.

Ảnh minh họa: Internet

Mình ơi - Anh/em ơi

Đây chính là cách gọi hết sức thân thuộc và phổ biến với hầu hết mọi cặp vợ chồng. Cách gọi này thể hiện tình yêu và sự bao bọc đầy ngọt ngào, yêu thương dành cho nhau. Cách xưng hộ này như cốc nước mát lạnh khi cả hai có mâu thuẫn, có những tranh cãi. Nhưng chỉ cần gọi nhau ngọt ngào sẽ giúp cả hai hòa giải nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Gọi bằng biệt danh đặc biệt

Xưng hô theo cách này sẽ thể hiện rõ nhất sự đặc biệt mà vợ chồng dành cho nhau. Bởi chỉ vợ/chồng, người duy nhất mới có đặc quyền gọi nhau như thế. Khi gọi nửa kia bằng biệt danh chứng tỏ tình cảm của vợ chồng vô cùng nồng nàn, lúc nào cũng bỏng cháy như thời mới yêu. Có như thế, cuộc sống mới trở nên thi vị, trẻ trung và ý nghĩa hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cậu - Tớ

Không chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu hay mới cưới mà những cặp vợ chồng đã ở bên nhau lâu, càng yêu thương nhau thì cách xưng hô này cũng thể hiện được rất nhiều điều về tình cảm bên trong. Khi 2 người gọi nhau như thế có nghĩa là họ luôn dành 1 vị trí quan trọng, ấm áp nhất dành cho nửa kia. Dù là vợ chồng son hay vợ chồng đã cưới nhau nhiều năm thì tình cảm càng trở nên gắn hơn. Nó thể hiện sự bình đẳng, đối khi hài hước khiến cho cuộc sống vợ chồng trở nên dễ chịu với những áp lực hàng ngày.