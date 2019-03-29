Nhiều người phụ nữ từng chịu không ít tổn thương khi chồng ngoại tình. Nhưng họ vẫn chấp nhận, thậm chí là tình nguyện để đàn ông làm họ đau quá nhiều lần. Vì điều gì mà phụ nữ vẫn cố dằn khổ đau để chấp nhận phản bội, trong khi họ có thể buông tay để tìm một hạnh phúc mới?

Ghét sự thất bại Nhiều phụ nữ xem cuộc hôn nhân đổ vỡ là sự thất bại mà họ không thể chấp nhận. Họ không muốn trở thành người phụ nữ thất bại trong mắt người khác. Vì vậy, nếu biết chồng ngoại tình, họ vẫn cho anh ta cơ hội để hàn gắn tình cảm. Đến tận giây phút còn có thể cố gắng, người phụ nữ này cũng sẽ không buông tay. Hôn nhân như một sự kiêu hãnh mà cô ấy không muốn đánh mất, vì vậy nhất định sẽ nắm đến cùng. Có những nỗi sợ vô cớ Khi phụ nữ ở bên cạnh một người đàn ông quá lâu, cùng nhau làm nhiều điều, có những kế hoạch chung thì khi phát hiện anh ta ngoại tình, họ sẽ có những nỗi sợ và lo lắng vô cớ. Đó như sự hụt hẫng, mất điểm tựa nơi phụ nữ. Họ không biết nếu không có chồng, mọi chuyện có thể như cũ không. Họ sợ sự thay đổi sau khi ly hôn, vì chồng như một phần thói quen của họ. Vì thế, nhiều phụ nữ chấp nhận tha thứ hoặc dây dưa với chồng ngoại tình.

Phụ nữ sợ sự thay đổi sau khi ly hôn, vì chồng như một phần thói quen của họ - Ảnh minh họa: Internet Tin chồng sẽ thay đổi Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ nhận không ít lời xin lỗi, hứa hẹn, thậm chí là thấy dáng vẻ khổ sở hối lỗi của đàn ông. Phụ nữ khi ấy tha thứ cho chồng là vì họ vẫn còn yêu chồng và mềm lòng trước sự hối lỗi của chồng. Vì họ còn yêu nên sẽ còn tin tưởng chồng sẽ đổi thay. Cho đàn ông ngoại tình cơ hội thứ hai, thứ ba… cũng là cách phụ nữ tự ngụy biện cho tình yêu vẫn chưa hết của mình. Muốn chiếm hữu chồng Nhiều phụ nữ nhầm tưởng tình yêu thành cảm giác muốn chiếm hữu. Họ muốn sở hữu người đàn ông của mình mãi mãi, một bước cũng không rời. Nếu biết chồng ngoại tình, ham muốn chiếm hữu lại càng lớn hơn, họ nhất định bằng mọi cách giữ lấy chồng.

Thiếu tự trọng Có một sự thật đáng buồn là nhiều phụ nữ không yêu bản thân nhiều để nhận ra rằng chồng ngoại tình chỉ đang lợi dụng tình cảm của họ - Ảnh minh họa: Internet Có một sự thật đáng buồn là nhiều phụ nữ không yêu bản thân nhiều để nhận ra rằng chồng ngoại tình chỉ đang lợi dụng tình cảm của họ. Phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình với suy nghĩ họ cũng có một phần lỗi trong sự phản bội của chồng. Vì con cái Gần 60% các đôi vợ chồng vẫn sống với nhau dù một trong hai ngoại tình, vì họ nghĩ cho con. Và đa phần phụ nữ đều có suy nghĩ sống vì con, tha thứ cho chồng để gia đình đủ đầy. Phụ nữ sống vì con nhiều hơn là đàn ông. Đây cũng là lý do nhiều người vợ dù đã mặc kệ chồng ngoại tình, hay thống khổ với nỗi đau bị phản bội vẫn nhất quyết không ly hôn. Đàn ông giữ bí mật của phụ nữ Đây có lẽ là những điểm yếu mà phụ nữ lỡ để chồng nắm giữ. Và khi chồng ngoại tình, vợ đành tha thứ để chồng không để lộ chuyện này cho ai khác biết. Phụ thuộc tài chính Không ít người vợ hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào chồng, và họ không thể ly hôn khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Không ít người vợ hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào chồng, và họ không thể ly hôn khi chồng ngoại tình. Vì đã quá quen với vợ sống dựa vào tiền của chồng, ly hôn như một bước ngoặt lạ lẫm và khó khăn với phụ nữ thế này. Thế là, họ đành sống chung với chồng phản bội để không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn cho tương lai của con. Quá yêu chồng Một lý do tiên quyết nhất khiến phụ nữ quyết định tha thứ cho người đàn ông từng phản bội mình là vì họ yêu anh ấy quá nhiều, quá sâu sắc và dâng hiến. Họ nghĩ rằng nếu không phải là người đàn ông này, họ sẽ không thể yêu và tin tưởng ai khác.

Phụ nữ tuyệt đối tránh làm những điều này khi chồng ngoại tình Biết chồng ngoại tình là nỗi đau không gì tả nỗi của mỗi người phụ nữ. Nhưng cho dù có phẫn uất, đau đớn thế nào, thì có những điều bạn kiên quyết không nên làm phụ nữ nhé!

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