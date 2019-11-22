Từ 32 đến 47 tuổi: 10 việc bạn phải làm trong 15 năm hoàng kim của đời người

Đọc sách và không ngừng học hỏi sẽ cho bạn khả năng giao tiếp trí tuệ. Trí tuệ sẽ là cầu nối để bạn có thể quen biết, học hỏi được với những người tài giỏi. Đây không chỉ là cách để bạn nâng cao giá trị của mình, mà còn giúp bạn duy trì sức hấp dẫn riêng biệt giữa đám đông.

Bước vào tuổi trung niên , bạn nhất định phải làm được 10 việc này.

Ở đời này, sống khôn ngoan hay lương thiện là một sự lựa chọn. Nhưng lương thiện sẽ cho bạn những mầm mống may mắn và phúc đức cho cả kiếp này và kiếp sau. Khi bạn giúp đỡ người khác, những khó khăn muộn phiền của bạn sẽ dần chẳng còn lại gì. Những hạt mầm lương thiện sẽ giúp tình người nở hoa, giúp cuộc đời bạn bình yên và hạnh phúc hơn.

Dù là bao nhiêu tuổi, học tập, trau dồi kiến thức luôn cần thiết. Bởi nếu không giúp đầu óc của mình tiến về trước, bạn sẽ dần bị bỏ lại phía sau khi cuộc sống luôn không dừng phát triển.

Vun đắp tình bạn

Giữa bao người dưng lạ, có những người bạn chân tình, không toan tính chính là vận may lớn trong đời. Tình bạn đẹp sẽ nâng đỡ bạn khi khó khăn, hoàn thiện những điểm thiếu sót ở bạn.

Cảm nhận âm nhạc

Hãy để âm nhạc xoa dịu và gột rửa tâm hồn của bạn, cho bạn tiến tới những vùng ký ức hay những chân trời bạn mặc sức tưởng tượng. Âm nhạc luôn chứa định sự bình yên để bạn thấy nhẹ nhàng nhất. Hoặc bạn có thể xem âm nhạc như một người bạn, một thói quen, thì ắt sẽ thấy cuộc sống nhiều màu sắc hơn.

Đam mê công việc

Ở tuổi trung niên, tuyệt đối đừng gây sự với công việc, nghề nghiệp của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ không có công việc nào nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng công việc sẽ cho bạn đánh giá về trí tuệ và giúp bạn có những giá trị và thành tựu riêng. Một khi đã đi làm thì nhất định phải đối đãi với công việc của mình bằng cả trái tim và khối óc. Đó sẽ là đam mê để dù nửa đời còn lại phải chạy theo nó bạn cũng không thấy kiệt sức mà đổ gục. Nó còn là công cụ để nuôi sống bạn, là mục tiêu để bạn phấn đấu. Bởi thế, tuyệt đối đừng gây sự với công việc, nghề nghiệp của bản thân.

Học cách chịu đựng

Dù muốn hay không, bạn vẫn phải chịu đựng vài nỗi đau hay buồn phiền nào đó. Nhưng một người trưởng thành sẽ điềm nhiên với những sự chịu đựng cần phải có. Như học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi, bỏ qua những việc không cần thiết. Học được cách chịu đựng cũng là một cách để trưởng thành.

Giữ lòng biết ơn

Biết ơn những người đã giúp đỡ bạn, biết ơn vận mệnh của bản thân vẫn đang tiếp tục, biết ơn cuộc đời vẫn đầy người tốt việc tốt. Một trái tim giàu lòng biết ơn sẽ vỗ về những dục vọng ham muốn, hạnh phúc sẽ vươn vai lớn hơn.

Tránh xa hai nỗi khổ của đời người

Đời người có hai nỗi khổ, là khổ vì những gì không đạt được và khổ vì lụy tình.

Chuyện gì cũng hãy làm đến cùng, tận tâm tận lực, rồi thì đừng quá để tâm kết quả được hay mất. Thắng thua được mất ở đời cũng không bằng cảm giác bình yên, hạnh phúc trong lòng.

Với tình yêu, bao giờ cũng nên thử, vì nó đáng để thử. Nhưng đừng xem nỗi đau vì tình là vết thương lớn nhất kiếp người. Vì nếu một tình yêu khiến bạn đau lòng khắc khoải thì không nên giữ, tình yêu phải là điều khiến bạn thấy mình tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Học cách buông tay

Ở tuổi trung niên, nắm được thì phải buông được - Ảnh minh họa: Internet

Ở tuổi trung niên, nắm được thì phải buông được. Với đàn bà trung niên, đừng chống cự lại trước nhân duyên cạn cùng. Buông tay để trưởng thành, buông tay để tìm bình yên. Bởi khi không đủ buông những điều đã không còn dành cho mình, chính là bạn đã bất công với bản thân.

Tĩnh tâm và cảm nhận

Tuổi trung niên nên bước qua những tháng ngày để lòng mình lắng lại và nhìn ngắm, cảm nhận cuộc đời. Bến đỗ an yên nhất là trong lòng người. Những điều lướt qua thật nhanh cũng có thể là những gì ta trân quý cả đời. Những thứ ngỡ là sâu đậm lúc buông được rồi mới thấy thanh thản.

Đừng để 15 năm hoàng kim của đời bạn sống tạm bợ và thờ ơ. Có người nói, ngưỡng 30 là tuổi lập nghiệp, 40 là chính chắn. Những năm ấy là bản lề vững chắc cho đời người về sau. Và bạn có thể quyết định hành trình đó sẽ có kết quả thế nào….