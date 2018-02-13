Sự khác nhau ‘một trời một vực’ giữa mẹ chồng và mẹ đẻ, chị em nào đã lấy chồng lại càng thấm thía

Dưới đây là sự khác nhau giữa mẹ chồng và mẹ ruột, phụ nữ dù đã lấy chồng hay chưa cũng phải thừa nhận vì quá đúng.

Phụ nữ sau khi kết hôn phải rời xa gia đình, xa bố mẹ ruột để về làm dâu nhà chồng. Chỉ là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu nhưng mỗi người mỗi cảnh, phúc tạp khôn cùng. Người may mắn được mẹ chồng thương yêu, chiều chuộng và xem như con cái trong nhà thì sẽ được sống những ngày ấm êm, hạnh phúc. Ai không may mắn, bị mẹ chồng ghét bỏ, xem thường cuộc sống hôn nhân sẽ như địa ngục. Là phụ nữ, nhất là phụ nữ đã lấy chồng bạn sẽ cảm nhận rõ nhất sự khác nhau giữa mẹ ruột và mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, mẹ chồng dù có yêu thương con dâu đến mấy cũng không thể bằng người mẹ ruột mang nặng đẻ đau ra con gái mình. Dưới đây là những sự khác biệt “trần trụi” trong cách đối xử với con gái, con dâu giữa mẹ đẻ và mẹ chồng:

Buổi sáng ngủ dậy, khi thấy con dâu vẫn chưa thức giấc mẹ chồng sẽ khó chịu ra mặt và buông lời cay nghiệt, cạnh khóe: “Mặt trời đứng bóng rồi mà vẫn còn ngủ à!”, hay “Cô tính ngủ đến bao giờ, dậy đi chứ”. Ngược lại, mẹ ruột hiểu rằng con gái đã đi làm mệt mỏi suốt ngày hôm qua nên không nỡ đánh thứ con. Mẹ ruột sẽ ân cần thủ thỉ: “Cứ ngủ thêm chút đi con, mẹ nấu đồ ăn sáng xong sẽ gọi”. Cùng ở nhà nội trợ như nhau, thế nhưng nếu mẹ chồng luôn so đo tính toán việc nhà với con dâu, luôn chờ con dâu đi làm về rồi hỏi: “Tối nay ăn gì vậy con”, thì mẹ ruột sẽ đón con gái bằng bữa cơm nóng hổi toàn món con gái thích.

Ngày sinh nhật: Mẹ chồng chúc con dâu bằng những kỳ vọng, mẹ ruột chúc mừng con gái bằng lời yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Ngày sinh nhật, nếu mẹ chồng loay hoay mãi chẳng biết tặng gì cho con dâu thì mẹ ruột biết ngay con gái thích món quà gì và gửi tặng với lời chúc con gái luôn vui vẻ, hạnh phúc. Lời chúc mừng sinh nhật của mẹ chồng luôn là mong con dâu đảm đang, tháo vát hơn. Chỉ được ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nếu mẹ chồng lôi hết việc nhà ra sai bảo con dâu, con dâu làm tỏ vẻ mệt mỏi sẽ bị dằn mặt: “có tí việc cũng làm không xong, chẳng hiểu sao lại lấy được chồng”; thì mẹ ruột luôn ôn tồn: “con mệt thì nghỉ đi, để đấy mẹ làm cho”. Dù không nói ra nhưng mẹ chồng luôn nghĩ rằng con dâu bắt buộc phải chủ động gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe mình, nếu con dâu lâu ngày không gọi sẽ bị trách cứ đủ đường. Ngược lại, mẹ ruột chỉ cần thấy nhớ sẽ chủ động nhấc máy gọi cho con ngay. Mẹ ruột hiểu rằng, con gái lấy chồng có trăm mối lo, hà cớ gì phải làm cho con thêm áp lực. Người xưa có câu "cháu bà nội, tội bà ngoại" quả không sai - Ảnh minh họa: Internet Đều là những người mẹ, đều đã từng vượt cạn, trải qua những đớn đau và hiểm nguy thập tử nhất sinh. Thế nhưng, khi con dâu bước vào phòng sinh mẹ chồng chỉ chăm chăm đến đứa cháu trong bụng, chỉ mong sao cháu nội chào đời bình an. Mẹ ruột, chờ ngoài phòng sinh chỉ sợ con gái có mệnh hệ gì. Sau khi “mẹ tròn con vuông” là những ngày bà ngoại thức thâu đêm chăm con, chăm cháu. Người xưa có câu: “cháu bà nội, tội bà ngoại” quả không sai. Vậy nên, mẹ chồng cũng từng đi làm dâu, cũng từng khép nép, lo sợ khi về nhà chồng xin hãy thấu hiểu và thương con dâu nhiều hơn để đời người phụ nữ bớt cơ cực.

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