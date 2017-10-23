5 điều nàng dâu chớ dại nói với mẹ chồng nếu không muốn bị 'ghét cay ghét đắng'

Con dâu muốn chung sống hạnh phúc, hòa thuận với mẹ chồng ngoài sự chân thành còn phải có sự khôn khéo trong lời nói và hành xử. Vậy nên, nếu bạn có lỡ lời là mẹ chồng buồn lòng thì đừng ngần ngại nói lời xin lỗi. Cũng vậy, nếu không muốn tự tạo hiềm khích các nàng dâu đừng bao giờ nói những điều này với mẹ chồng.

Bà mẹ nào cũng yêu thương con cái vô điều kiện, vậy nên sẽ khó tránh được những lúc mẹ chồng bênh vực chồng dù anh ấy sai rành rành. Tuy nhiên, bạn đừng gay gắt chỉ trích: “Mẹ làm vậy là không được”, “mẹ sai rồi”,… sẽ khiến mẹ chồng khó chịu và có cảm giác bị xúc phạm.

Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng bình tĩnh để có thể nói chuyện từ tốn, khéo léo để mẹ chồng hiểu rằng mình cư xử như thế là không phải. hãy thử dùng cụm từ: “thưa mẹ, con thấy như thế này sẽ hay hơn”, hoặc “dạ con thấy chưa hợp lý lắm, nếu… sẽ ổn hơn mẹ ạ”,… chính sự từ tốn của bạn sẽ giúp không khí gia đình không căng thẳng, mẹ chồng càng yêu mến cô con dâu hiểu chuyện.

"Mẹ dạy lại con trai mẹ đi”

Dù chồng có làm điều gì sai lầm, có khiến bạn thất vọng hay khó chịu đến mức nào thì con dâu chớ bao giờ nói ra câu này vói mẹ chồng. Việc con dâu đề nghị mẹ chồng dạy lại chồng mình chẳng khác nào việc nói mẹ chồng không biết dạy con. Không chỉ thể hiện thái độ không tôn trọng chồng, bạn đã vô tình thể hiện sự vô lễ với mẹ chồng.

Hãy trò chuyện, tâm sự với mẹ chồng để bà có thể lựa lời khuyên can con trai mình. Đừng đổ nguyên một gáo nước lạnh vào mặt bà rồi mong chờ nhận được sự thương yêu nơi mẹ chồng.

"Con không có thời gian đến thăm mẹ đâu”

Dù vợ chồng bạn sống riêng, bạn không cần phải làm dâu, không phải sống chung với gia đình chồng thì cũng đừng bao giờ quên dành sự quan tâm cho gia đình chồng. Hãy bớt chút thời gian đến thăm nhà chồng vào dịp cuối tuần, cùng mẹ chồng đi mua sắm, nấu nướng để tình cảm gia đình càng thêm gắn kết, đừng bao giờ chối bỏ trách nhiệm làm dâu của chính mình.

Một cô con dâu không muốn dành thời gian cho gia đình chồng sẽ mất điểm hoàn toàn trong mắt nhà nội, bạn hãy nhớ kỹ điều này trước khi thể hiện sự vô tâm trước mẹ chồng.

“Con không thích đồ ăn mẹ nấu lắm”

Nếu bạn và mẹ chồng có khẩu vị không giống nhau, bạn không vừa miệng những món mẹ chồng nấu thay vì nói rằng món mẹ chồng nấu không ngon, bạn không thích ăn thì hãy khéo léo hơn. Bạn có thể nói rằng, con thích ăn món này mặn hơn một chút, hay món này thêm chút đường sẽ ngon hơn mẹ nhỉ,…

‘Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’, thay vì chê bai món ăn mẹ chồng nấu ban hãy góp ý tế nhị để mẹ chồng không phật lòng.

“Cháu hư tại bà”

Ông bà thường rất nuông chiều các cháu, tuy nhiên bạn đừng đổ mọi sai lầm trong cách giáo dục con cái lên mẹ chồng. Các bà nội kỵ nhất là việc phải nghe câu “cháu hư tại bà” được thốt ra từ miệng con dâu. Các nàng dâu nên nhớ, việc dạy dỗ con cái là trách nhiệm của vợ chồng bạn, đừng đổ mọi trách nhiệm lên ông bà nội mà quên rằng mình mới là người có trách nhiệm lớn nhất.

Thay vì chì chiết và đùn đẩy trách nhiệm, các nàng dâu hãy nhỏ to tâm sự, góp ý với mẹ chồng để có thể thống nhất trong cách giáo dục, chăm sóc trẻ.

Ngoài ra, các nàng dâu đừng tiếc một lời xin lỗi khi lỡ làm điều gì khiến mẹ chồng phật lòng. Đừng tạo nên khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu, nếu không cuộc sống gia đình bạn vô cùng ngột ngạt, khó chịu.