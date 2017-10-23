Nỗi đau của phụ nữ, đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được

Phụ nữ yêu 23/10/2017 09:06

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu tại sao phụ nữ lại muốn dựa dẫm vào bạn, đó là bởi vì cô ấy xem bạn là người duy nhất có thể dựa vào.

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được vì sao cô ấy tức giận khi bạn không gọi điện thoại cho cô ấy. Đó là bởi vì cô ấy muốn nghe được giọng nói của bạn, muốn cảm nhận bạn ở rất gần cô ấy.

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được tại sao phụ nữ vì yêu mà nổi giận. Đó là bởi vì cô ấy muốn được bạn dỗ dành và thể hiện tình yêu của bạn với cô ấy.

Nỗi đau của phụ nữ, đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được - Ảnh 1
Nỗi đau của phụ nữ, đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được vì sao phụ nữ lại ghen. Đó là vì cô ấy yêu bạn, cô ấy không chấp nhận nổi khi bạn dành một chút ấm áp nào cho người phụ nữ khác.

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu vì sao phụ nữ lại hay càm ràm về việc bạn uống rượu, hút thuốc. Đó là bởi vì cô ấy quan tâm đến sức khỏe của bạn.

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu vì sao phụ nữ lại nhiều nước mắt đến vậy. Nước mắt được ví như những ấm ức mà cô ấy phải chịu, còn tất cả sự dịu dàng, ấm áp của cô ấy đều dành cho bạn cả rồi.

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được vì sao phụ nữ lại tình nguyện chạy hết chỗ này chỗ kia, làm rất nhiều việc cho bạn. Đó là vì cô ấy yêu bạn, cô ấy làm tất cả những việc này không phải để chứng minh mình giỏi hơn bạn mà chỉ là vì quá yêu bạn mà thôi.

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được vì sao buổi tối phụ nữ thường gọi điện thoại cho mình rất muộn. Không phải cô ấy muốn đánh thức bạn mà là vì nhớ bạn đến nỗi không ngủ được, cô ấy muốn được nghe giọng nói của bạn.

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu vì sao phụ nữ lại muốn biết được mọi chuyện của bạn trước đây. Đó là vì cô ấy muốn hiểu bạn hơn để yêu bạn hơn chứ không phải so đo với quá khứ của bạn.

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu của phụ nữ là như thế nào. Tình yêu của họ vừa mềm yếu lại vừa kiên cường. Vì tình yêu phụ nữ có thể làm tất cả, đôi khi còn không tiếc cả tính mạng của mình nữa.

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được vì sao khi nói chia tay phụ nữ thường chấp nhận điều đó mặc dù không hề muốn. Đó là bởi vì cô ấy không còn cảm nhận được tình yêu của bạn nữa. Nếu như bạn không còn yêu cô ấy, cô ấy cũng không muốn bám lấy bạn. Cô ấy chỉ muốn bạn được vui vẻ nên đồng ý chia tay.

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Tiếng nói từ đáy lòng của phụ nữ có lẽ đàn ông sẽ không bao giờ thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được sau khi chia tay, đằng sau tiếng cười của người phụ nữ ẩn chứa biết bao nỗi đau và vết thương lòng.

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được vì sao sau khi chia tay phụ nữ lại xa cách đến vậy. Đó là vì cô ấy sợ phải nhìn thấy những điều liên quan đến bạn sẽ khiến trái tim cô ấy càng đau hơn nữa.

Nếu như yêu, đàn ông hãy khiến người phụ nữ của mình cảm nhận được tình yêu. Nếu như không yêu thì cũng đừng bao giờ ích kỷ hưởng thụ tình yêu của cô ấy dành cho bạn. Đàn ông hãy biết trân trọng người phụ nữ một lòng một dạ yêu mình.

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