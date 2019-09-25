Rượu càng ủ càng ngon, phụ nữ càng từng trải càng say lòng người

Phụ nữ yêu 25/09/2019 15:41

Chính vì đã từng trải qua những đổ vỡ, đã nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố nên chẳng cần cố gắng để tỏ ra gợi cảm thì phụ nữ từng trải cũng dư sức khiến mọi đàn ông say mê như điếu đổ.

Người ta vẫn ví phụ nữ từng trải như rượu nho được ủ lâu năm, người sành rượu một khi đã nếm thử sẽ ngất ngây cả đời. Dưới đây chính là nguyên do vì sao phụ nữ càng từng trải lại càng hấp dẫn, cuốn hút đến mức mọi đàn ông đều mê mệt.

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Sự cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia chính là công thức khiến đàn ông luôn thấy thoải mái, bình yên khi kề cận người phụ nữ từng trải - Ảnh minh họa: Internet

1. Cho đối phương cảm giác thoải mái

Những phụ nữ trẻ tuổi thường có cái tôi ngông cuồng, thích được chiều chuộng, cung phụng và tận dụng tối đa nhan sắc để có được những lợi ích vật chất từ đàn ông.

Những ỏng ẹo mè nheo, những lời làm nũng chán ngắt như đóng khuôn khiến phái mạnh ngày thấy nhạt nhẽo, vô vị. Đây là mẫu phụ nữ đàn ông yêu qua đường, đến khi chán sẽ dứt áo ra đi, chẳng chút vấn vương.

Trong khi đấy, người phụ nữ từng trải chẳng bao giờ trẻ con như thế. Cô ấy thấu hiểu tâm lý đàn ông, biết đàn ông muốn gì, cần gì, làm thế nào để mối quan hệ ngày càng gắn bó. Sự cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia chính là công thức khiến đàn ông luôn thấy thoải mái, bình yên khi kề cận.

Đây chính là nguyên do vì sao, một khi đã đem lòng yêu thương kiểu phụ nữ cuốn hút khó cưỡng này đàn ông sẽ khó lòng dứt ra được.

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Vì đã tích lũy được vốn sống khá phong phú nên mẫu phụ nữ quyến rũ này luôn có đủ kiến thức, hiểu biết để khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị - Ảnh minh họa: Internet

2. Cô ấy có sự nghiệp riêng

Những phụ nữ từng trải thường đã có sự nghiệp vững vàng, có thu nhập ổn định. Họ biết rõ điều mình muốn, đặt ra những mục tiêu để phấn đấu trong sự nghiệp và không bao giờ chấp nhận kiếp sống bám, dựa dẫm vào đàn ông.

Tự chủ, mạnh mẽ và ngoan cường nên mẫu phụ nữ hấp dẫn này luôn khiến khát khao chinh phục nơi đàn ông hừng hực. Phụ nữ càng bất cần, càng không cần đàn ông thì đối phương lại càng muốn chinh phục, càng muốn có cho bằng được tình yêu của nàng.

Ngoài ra, vì đã tích lũy được vốn sống khá phong phú nên mẫu phụ nữ quyến rũ này luôn có đủ kiến thức, hiểu biết để khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị. Khi hài hước duyên dáng, lúc sâu cay, uyên bác như thế thì bảo sao đàn ông nào cũng mê.

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Phụ nữ bản lĩnh khiến đàn ông say mê cả đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Có bản lĩnh, không bi lụy

Đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời, đã nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố nên phụ nữ bản lĩnh chẳng bao giờ thả trôi đời mình. Họ sống tích cực, lạc quan và lường trước những mưu toan nơi lòng người.

Yêu thương vừa đủ, có trước có sau và kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân để không ai có thể sai khiến, sống hộ đời mình chính là cách cô ấy đối mặt với sóng gió, gian truân.

Cũng vậy, sự yêu ghét phân minh, thái độ quyết liệt, quan điểm sống rõ ràng cũng là điều khiến đàn ông vừa kiêng dè, vừa thấy thú vị. Đặc biệt, sự bình thản, dửng dưng và dứt khoát với kẻ bội bạc càng khiến mẫu phụ nữ quyến rũ này hấp dẫn hơn người.

Chẳng cần bùa yêu, cũng không cần chiêu trò, chỉ cần sở hữu 3 tố chất này thì phụ nữ từng trải ắt có sức hút khó cưỡng trong mắt người khác giới.

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