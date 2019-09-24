Phụ nữ khôn ngoan là người biết giữ im lặng trong 3 thời điểm này

Phụ nữ yêu 24/09/2019 17:17

Đây chính là 3 thời điểm phụ nữ khôn ngoan nhất định phải im lặng để chồng nể trọng, dù có cho tiền cũng không dám xem thường vợ.

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách im lặng đúng lúc để không khiến hôn nhân đi vào ngõ cụt, chặn đứng đường lui của chồng.

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Một người phụ nữ khôn ngoan chẳng bao giờ dại dột đôi co với chồng khi anh ấy đang say rượu - Ảnh minh họa: Internet

­­Khi chồng say rượu

Khi chồng về nhà với mùi rượu nồng nặc, say khướt, phụ nữ dù hiền lành đến mấy cũng nổi đoán, cũng muốn mắng anh ấy một trận. Vậy nhưng, thay vì mắng chồng chị em hãy dìu anh ấy vào phòng, thay quần áo và cho chồng uống thuốc giải rượu.

Chờ đến hôm sau, khi chồng đã hoàn toàn tỉnh táo bạn mới “hỏi tội” vẫn chưa muộn. Khi say, khi không còn tỉnh táo dù bạn có gào lên đến khản giọng chồng cũng chẳng còn đủ minh mẫn để nghe. Muốn rải lòng, trách cứ hay khuyên can chồng ham mê rượu chè, chị em cần giữ im lặng cho đến khi chàng tỉnh rượu.

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Phụ nữ thông minh đừng để giận quá mất khôn, cũng đừng đôi co, to tiếng với chồng khi anh ấy đang mất bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng mâu thuẫn

Vợ chồng chung sống, dù hòa hợp đến mấy cũng khó tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Những bất đồng trong quan điểm sống, những khác biệt trong suy nghĩ sẽ khiến hai bạn cãi nhau khá nhiều để tìm thấy tiếng nói chung.

Tuy nhiên, khi mâu thuẫn vợ chồng bị đẩy lên cao trào thì phụ nữ tinh tế sẽ học cách giữ im lặng. Họ sẽ không giận quá mất khôn, cũng chẳng thèm đôi co, to tiếng với chồng khi anh ấy đang mất bình tĩnh. Chỉ cần nhẫn nhịn, xuống nước để xoa dịu cảm xúc của đối phương, chờ đến khi anh ấy bình tâm mới phân giải trái sai vẫn chưa muộn.

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Phụ nữ còn nói là còn yêu, một khi cô ấy đã im lặng thì đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận buông tay, không còn đoái hoài đến chồng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Khi quyết định buông tay

Đàn ông cứ than phiền rằng phụ nữ quá lắm lời, khiến họ cảm thấy mệt mỏi khó chịu mà không chịu hiểu rằng. Phụ nữ còn nói là còn yêu, một khi cô ấy đã im lặng thì đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận buông tay, không còn đoái hoài đến chồng nữa.

Rồi bạn sẽ thấy, phụ nữ mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm, mặc kệ anh ấy đi sớm về khuya, lén lút vụng trộm với người khác cũng chẳng thèm ghen tuông chính là khi phụ nữ chán chồng. Rằng họ đang tập trung chuẩn bị đường lui cho mình.

Chờ đến khi độc lập tài chính, tự chủ đời mình phụ nữ thông minh sẽ rời đi ngay lập tức, bỏ lại người chồng vô tâm, tệ bạc trong ngôi nhà cô quạnh. Lúc đấy, dù đau khổ đến mấy đàn ông cũng chẳng dám níu kéo. Thay vào đấy, họ sẽ phải dùng sự nể trọng để nghĩ về người-vợ-cũ của mình.

3 bí mật ‘sống để dạ, chết mang theo’, phụ nữ khôn ngoan chẳng dại tiết lộ với chồng

3 bí mật ‘sống để dạ, chết mang theo’, phụ nữ khôn ngoan chẳng dại tiết lộ với chồng

Dù có “đánh chết” phụ nữ khôn ngoan cũng không bao giờ tiết lộ 3 bí mật này với bạn đời, nhất là điều thứ 2.

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