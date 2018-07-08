Phúc đức ngàn đời, cuộc sống thảnh thơi khi phụ nữ gặp được hai kiểu người này

Muốn sống thảnh thơi, chẳng ưu tư phiền muộn, phụ nữ chỉ cần gặp đúng hai kiểu người này một lần trong cuộc đời.

Mỗi người sinh ra trên thế gian này có một nhiệm vụ và chức năng khác nhau. Có người chỉ cần nhìn mặt, bạn đã thấy bình yên và có cảm giác an toàn. Nhưng có người dù có ở bên cạnh mỗi ngày, bạn cũng không thể nào có cảm giác thoải mái, thảnh thơi. Đó là vì bạn chưa gặp được đúng người, Khi có cơ hội qua lại với những kiểu người này, cuộc đời bạn mới thật sự thoát khỏi sầu muộn. Phụ nữ gặp được những kiểu người này sẽ bớt đau khổ - Ảnh minh họa: Internet Người có dung mạo đẹp

Dung mạo đẹp không tự nhiên mà có, đó là quá trình tu tâm dưỡng tính, tạo nhiều phúc đức ở kiếp trước hoặc kiếp này. Tướng mạo cũng nói lên được vận khí trong mỗi con người. Người có vẻ ngoài rạng rỡ, tay chân lành lặn, gương mặt sáng sủa, chắc chắn kiếp trước họ đã tích không ít công đức. Xinh đẹp là phúc báo, là một đặc ân của ông trời ban tặng cho con người. Không phải ai cũng sở hữu gương mặt đẹp, không phải ai cũng có được một tâm hồn tốt. Tất cả đều có nguyên nhân, kiếp trước bạn đã làm công quả, bố thí cho người nghèo và giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn. Người có vẻ ngoài xinh đẹp là phúc báo từ nhiều đời - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy, nếu người thân, bạn bè của bạn là một người xinh đẹp, hãy trân quý họ. Bởi khi ở bên cạnh họ, bạn sẽ hưởng lây những may mắn và phúc đức khiến cho cuộc sống của bạn thuận lợi, thảnh thơi hơn. Tuy nhiên gương mặt đẹp ở đây không phải nhờ vào son phấn hay dao kéo mà là nét đẹp thiên bẩm, tự nhiên. Ở gương mặt người đó luôn tỏa ra hào quang sáng chói, phúc hậu. Bên cạnh đó, người này cũng phải có một tâm hồn trong sáng, không ích kỷ nhỏ nhen. Bạn nên tránh xa những người khẩu Phật tâm xà kẻo sẽ rước họa vào thân. Khi ở bên cạnh những người đó, bạn sẽ gánh những phần nghiệp của họ và khiến cuộc sống của bạn càng tệ hại hơn.

Người khiến bạn có thể mỉm cười Trên thế giới hàng tỉ người như thế này, rất khó để tìm được một người khiến mình có thể mỉm cười mỗi ngày. Có người sinh ra vô vị nhưng cũng có người sẽ mang lại cho cuộc sống của bạn nhiều thứ gia vị đậm đà. Chỉ có những người khiến bạn cười mới là người thật sự sâu sắc. Người đó sẽ không bao giờ khiến bạn phải tổn thương. Bởi họ đủ sâu sắc để biết được tâm can của đối phương và biết cách cư xử chừng mực. Bên cạnh đó, người làm bạn cười là người chân thành quan tâm đến bạn. Họ có thể hiểu rõ những chuyện liên quan đến bạn. Trên đời này, tìm được một người như vậy thật sự rất khó khăn, vì thế đừng bỏ lỡ. Bạn nên nhớ đừng níu giữ một người chỉ mang lại toàn nước mắt, hãy trân trọng người có thể làm bạn vui vẻ. Bởi trên đời, niềm vui thì ít còn nỗi buồn lại vô biên. Mỉm cười mỗi ngày là hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Mỗi ngày cười được đã là một dạng hạnh phúc, nhưng mấy ai lại có được thứ hạnh phúc giản đơn đó. Ngoài kia, có rất nhiều người sẵn sàng làm cho bạn khóc, giẫm đạp lên lòng tự trọng của bạn. Thậm chí còn khiến cuộc sống của bạn ngày càng thảm hại hơn. Đó là vì lòng dạ con người luôn hẹp hòi và ích kỷ. Họ chỉ nghĩ cho bản thân mình và vô tình mang lại những cảm giác tiêu cực cho người khác. Nhưng cũng có những người sẵn sàng mang lại niềm vui cho bạn, hãy trân trọng kiểu người này. Và nên nhớ, nếu được hãy chọn cười tươi mỗi ngày, đừng chọn những giọt nước mắt đau buồn.

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