Mỗi lần hỏi, anh đều nói không phải chuyện của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tiền nợ trả được hơn 1/3, giang hồ không còn đến hăm dọa như trước nên mẹ con tôi cũng tròn giấc mỗi đêm. Nhưng mọi chuyện chẳng yên bình được lâu. Hôm đó, tôi vừa quẹo xe vào con đường nhỏ dẫn vào nhà mình thì thấy anh bước xuống từ một chiếc xe hơi bóng bẩy. Thái độ hớn hở của anh khiến lòng tôi cảm thấy bất an. Tối đó ngồi ăn cơm, anh cứ cắm cúi bấm điện thoại. Tôi lấy hết can đảm để hỏi anh những gì mình thấy lúc chiều. Anh xua tay nói không phải chuyện của tôi. Nói xong, anh bỏ dở chén cơm đang ăn rồi cầm điện thoại vào phòng. Đêm đó anh quay mặt đi nơi khác, trên tay vẫn cầm điện thoại đến tận khuya. Tôi cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Muốn hỏi anh có chuyện gì xảy ra? Muốn hỏi anh lấy tiền đâu mua điện thoại, đồng hồ, quần áo và trả nợ? Muốn thẳng thắn hỏi anh nhiều thứ nhưng lại không đủ can đảm.

Tôi không có đủ chứng cứ nên không thể nói anh ngoại tình hay làm những chuyện mờ ám. Anh không để mẹ con tôi thiếu thốn gì, anh cũng dành thời đưa mẹ con tôi đi chơi vào cuối tuần. Anh vẫn có mặt ở nhà khi tôi cần. Anh vẫn nhớ những ngày lễ, kỷ niệm của hai vợ chồng. Nhưng chỉ có cách anh xài tiền và hành động của anh rất khác trước đây. Tôi không biết điều gì đã khiến chồng trở nên như vậy?

Và lần đó tôi thấy anh qua lại với một người phụ nữ trung niên - Ảnh minh họa: Internet

Trưa hôm đó, tôi sang công ty hẹn anh đi ăn để vợ chồng có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn. Vừa đến trước cổng, tôi thấy anh từ trong đi ra. Thấy tôi, anh có hơi giật mình liền đuổi về, nói có cuộc hẹn với khách hàng không đi cùng tôi được. Tôi vô cùng thất vọng nhưng không thể cản trở công việc của chồng được nên đành ra về. Vừa chạy xe được một đoạn đường, lòng tôi cảm thấy nghi ngờ nên quẹo xe lại.

Đậu xe cách công ty anh vài trăm mét, tôi thấy anh mở cửa xe cho một người phụ nữ trung niên với cử chỉ rất ân cần. Cả hai còn hôn và ôm ấp nhau trước mặt đám đông. Cảnh tượng trước mắt tôi nhòe đi, nước mắt rơi xuống lã chã. Thì ra bấy lâu nay, anh được người khác “nuôi” và mẹ con tôi đang xài tiền của một người phụ nữ khác. Bây giờ tâm trạng tôi rối bời, không biết nên làm gì nữa? Người phụ nữ đó đáng tuổi mẹ anh, sao anh có thể làm những chuyện như vậy được chứ?