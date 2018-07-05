Những điều ‘bất di bất dịch’ giúp phụ nữ trở nên duyên dáng, 10 người hết 9 người thương

1. Khi nhận được tin nhắn của ai đó, dù không thích bạn cũng phải trả lời đàng hoàng. Đừng cứ mãi im lặng cho qua, việc làm này chỉ khiến bạn kém duyên hơn trong mắt người khác. Hoặc cũng đừng trả lời trống không, mắng nhiếc, hãy nhắn tin lịch sự thể hiện đẳng cấp và giá trị của mình. Nếu lười hãy thả icon cảm xúc thôi cũng được, đừng để cuộc đối thoại chìm dần vào im lặng.

Có những người chỉ mới gặp lần đầu, bạn đã thấy cảm mến vì lối nói chuyện của người đó rất đáng yêu. Cách cư xử và những hành động của người đó rất dễ thương. Nhưng cũng có những người không mang lại chút thiện cảm nào, chỉ cần mở miệng đã khiến người khác ghét cay ghét đắng. Đó là vì họ không nắm vững được những nguyên tắc này.

3. Khi ai hỏi những điều bạn không muốn trả lời, hãy đáp trả bằng nụ cười duyên dáng, đừng mặt nặng mày nhẹ hay tỏ ra cáu gắt khó chịu. Và sau đó hãy hỏi “Tại sao bạn lại hỏi những câu đó?”. Đây là câu hỏi giúp bạn duyên dáng hơn trong mắt người khác.

2. Trong mỗi bữa ăn, dù bạn chủ động mời hay được mời cũng nên chia tiền. Sòng phẳng với nhau về chuyện tiền bạc là điều vô cùng cần thiết trong những mối quan hệ. Khi đó tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu của bạn mới lâu bền và gắn bó hơn. Là phụ nữ đừng mãi ăn cơm người khác trả tiền, cũng đừng để bản thân mang tiếng là kẻ lợi dụng, ăn bám. Trong trường hợp người đó giành trả, bạn hãy trả cho bữa cơm tiếp sau đó.

Không nói xấu sau lưng người khác - Ảnh minh họa: Internet

4. Lắng nghe ý kiến của người khác là điều quan trọng. Nếu người đó có thiếu sót, bạn chưa hài lòng ở điểm nào, hãy nhẹ nhàng nhắc nhở. Bởi không ai hoàn hảo, kể cả bạn, thế nên đừng đòi hỏi đối phương phải là người xuất sắc, tuyệt vời. Biết đâu khi đối xử với người đó bằng thái độ hòa nhã, bạn sẽ có thêm một mối quan hệ tốt.

5. Phụ nữ có thói quen dùng nước hoa, nhưng ít ai biết được liều lượng thích hợp là bao nhiêu. Nếu từ sáng đến tối, bạn vẫn còn giữ được mùi hương nồng nặc, điều đó đồng nghĩa mọi người đã khổ sở chịu đựng bạn. Thế nên hãy sử dụng một lượng vừa phải, đừng khiến người khác phải khó chịu khi tiếp xúc với bạn.

6. Phụ nữ thường có tính cạnh tranh, đố kỵ với nhau. Thế nên, một người phụ nữ được đàn ông theo đuổi là chuyện bình thường, một người khiến những chị em khác yêu mến mới là điều phi thường.

7. Không nói xấu người khác, nếu muốn nói gì hãy thẳng thắn không được đâm lén nhau. Hoặc đừng im lặng để thách thức đối phương. Trong một mối quan hệ, càng im lặng càng tự giết chết tình cảm của cả hai.

8. Dù có thân thiết đến đâu cũng không nên đụng vào vật dụng cá nhân của người khác như điện thoại, máy tính và ví tiền.

Không nhạo báng khả năng của người khác - Ảnh minh họa: Internet

9. Câu “Bạn sao vậy?” chủ yếu để thỏa mãn sự tò mò của thiên hạ, chứ chẳng thể giúp bạn thoát khỏi những vấn đề của mình.

10. Dù bạn quen biết nhiều người giàu, đừng lợi dụng chuyện đó để làm bàn đạp cho bản thân. Hãy đối xử công bằng, đừng dựa dẫm vào người khác.

11. Thành tích của người khác là một điều đáng được công nhận. Đừng nhạo báng năng lực hay tài năng của người khác. Bởi bản thân bạn cũng chẳng hoàn hảo, bạn còn phải học hỏi khá nhiều từ những người đó.

12. Khi nói chuyện gì, bạn cũng nên quan sát thái độ của người khác. Nếu họ thường xuyên ngáp ngắn, ngáp dài, ánh mắt lảng tránh, chứng tỏ họ không muốn nghe câu chuyện của bạn. Khi đó hãy dừng lại và lắng nghe điều họ muốn nhiều hơn.

13. Dù giận hờn nhau đến mấy, đừng bao giờ nói những câu tổn thương đến bạn thân, người thân của mình. Bởi lời nói luôn là thứ vũ khí giết chết nhiều mối quan hệ. Đôi khi người nói không cố ý nhưng người nghe lại để tâm.