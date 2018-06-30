Phụ nữ đừng nghĩ cứ ghen lồng ghen lộn là giữ được chồng. Thế nhưng, mấy ai thấy chồng mình chung chăn gối với kẻ khác mà còn giữ bình tĩnh được? Bởi vậy phụ nữ hơn nhau là ở chỗ đó, dại thì đánh ghen sứt đầu mẻ trán, cuối cùng chồng bỏ theo nhân tình, hôn nhân đổ vỡ. Còn phụ nữ khôn ngoan sẽ không để bản thân mắc phải những kiểu ghen tuông ngớ ngẩn này.

Điều đầu tiên phụ nữ nghĩ đến khi biết chồng ngoại tình đó chính là phải ly hôn với chồng. Một là để anh ấy cảm thấy sợ hãi mà quay về, hai là để chứng tỏ giá trị của bản thân mình. Tuy nhiên cách này đôi khi phản tác dụng. Nếu chồng bạn thật sự đồng ý thì bạn sẽ như thế nào? Có phải là hối tiếc, dằn vặt về những điều mình đã lỡ miệng nói ra hay không? Thế nên khi chồng ngoại tình, đừng làm gì cả mà hãy tự nhủ với bản thân rằng bình tĩnh là điều quan trọng nhất trong chuyện này. Mặc kệ chồng, người biết suy nghĩ sẽ quay về bên vợ con. Người không hiểu chuyện sẽ mải mê theo nhân tình, khi đó bạn có bỏ cũng chẳng tiếc nuối.

Việc nói chuyện thẳng thắn với nhau rất vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Điều này có nhiều người tưởng là đúng, nhưng trên thực tế không có ích trong hoàn cảnh chồng ngoại tình. Bởi vì khi phát hiện chồng ngoại tình, bạn có đủ bình tĩnh để ngồi nói chuyện, lắng nghe anh ấy kể về chuyện nhân tình hay không? Vả lại đàn ông khi đã có của lạ, họ đắm chìm trong thế giới màu hồng đó, khó lòng mà nghe những lời vợ con. Có người nghĩ sẽ dùng cách nói chuyện thẳng thắn này để chất vấn chồng tại sao lại phản bội? Bạn muốn thỏa lòng ghen tuông của mình nhưng thực tế, anh ấy chẳng muốn nghe bạn nói bất cứ điều gì cả.

Ông ăn chả bà ăn nem

Đàn ông ngoại tình còn đường quay về, đàn bà ngoại tình xem như bỏ đi. Nhiều người nghĩ chồng có bồ nhí, bản thân cũng phải có nhân tình để trả đũa chồng. Tuy nhiên cách ghen tuông này vô cùng ngu ngốc, chỉ khiến cho cuộc hôn nhân của bạn sớm ngày đổ vỡ mà thôi. Dù gì đi nữa, chồng có sai trái đến đâu, vợ cũng không nên giẫm lên vết xe đổ đó rồi trượt dài trong đau khổ.

Bất chấp, dùng mọi mưu kế để giữ chồng

Đánh ghen, mắng nhiếc bồ nhí chỉ khiến bạn kém sang hơn trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ khi biết chồng ngoại tình còn thuê thám tử theo dõi, rồi đến mượn tay giang hồ để đánh ghen. Hoặc kéo chị em, ba mẹ hai bên vào chuyện này nhằm cho họ biết bộ mặt thật của chồng. Tuy nhiên những mưu kế này không hề có tác dụng mà chỉ khiến cho anh ấy cảm thấy chán ghét bạn hơn mà thôi. Thử nghĩ khi đánh bồ nhí của chồng một trận đã đời, bạn có hạnh phúc không? Khi dạy cho chồng một bài học thích đáng, bạn có thật sự mãn nguyện? Đa số sau những trận đánh ghen, sỉ nhục chồng trước mặt mọi người đều không mang lại kết quả tốt như mong đợi. Nạn nhân sẽ bị ám ảnh tâm lý, thủ phạm sẽ bị trừng trị của pháp luật. Thế nên đàn bà khôn ngoan ở thời hiện đại không đánh ghen, chỉ đánh phấn. Không kiếm chuyện, chỉ kiếm tiền.

Lên mạng rêu rao, bóc phốt chồng ngoại tình

Thời buổi công nghệ hiện đại, người người, nhà nhà lên mạng bóc phốt nhau. Có nhiều vụ vợ phát hiện chồng ngoại tình, vậy là đăng hình nhân tình và chồng lên để mọi người ném đá. Hành động này chẳng giúp ích được gì, vả lại còn chuốc thêm nhiều buồn phiền cho chính bản thân bạn. Bởi miệng lưỡi thế gian, chín người mười ý, có người chỉ trích kẻ tội đồ, cũng sẽ có người ném đá bạn. Nói bạn như thế nào mới không giữ được chồng, nói bạn vô dụng mới bị cắm sừng. Chung quy đưa nhau lên mạng xã hội là cách ghen tuông vớ vẩn nhất, phụ nữ đừng dại mà vướng vào.