Phụ nữ thông minh nhất là khi biết chọn cách sống không thiệt vào thân

Ai cũng có một cuộc đời riêng, cũng có quyền được làm điều mình thích, được sống đúng với tính cách của bản thân. Đừng để bất cứ ai nhân danh tình yêu để đòi hỏi bạn phải chịu thua thiệt, cũng đừng vì mình là vợ mà phải răm rắp nghe lời chồng.

Phụ nữ nông cạn thường ôm lấy thua thiệt vào mình, chấp nhận hi sinh đủ điều cốt chỉ để làm vui lòng người khác, làm hài lòng người đàn ông bên đời mình. Họ quên mất rằng, mình chẳng có nghĩa vụ, trách nhiệm phải làm như thế.

1. Phụ nữ thông minh không bao giờ nhìn vào độ dày của chiếc ví để chọn chồng. Họ thà lấy một người đàn ông nghèo khó nhưng có chí tiến thủ còn hơn vớ phải người chồng tỷ phú nhưng bám váy mẹ, không có lập trường.

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách sống không thiệt vào thân, yêu thương chính mình nên chẳng ai dám bắt họ phải sống quên mình cả.

Phụ nữ thông minh thích đàn ông bản lĩnh, có lập trường và có thể khiến mình nể phục - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ thông minh luôn biết cách làm chủ cảm xúc, dù buồn đau hay thương tổn họ cũng không vì chuyện riêng của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác. Tất nhiên, trong gia đình, nàng cũng không vì bực dọc cá nhân mà “giận cá chém thớt”, khiến chồng con chịu mỏi mệt lây.

3. Nếu phụ nữ nông cạn thích cảm giác sai khiến chồng, bắt chồng phải nghe lời mình thì phụ nữ khôn ngoan không như thế. Cô ấy thích đàn ông bản lĩnh, có lập trường và có thể khiến mình nể phục. Bởi nếu không tôn trọng, không ngưỡng mộ chồng thì khó tránh khỏi cảnh “đứng núi này trông núi nọ” trong mai sau.

4. Phụ nữ nông cạn thích dính lấy chồng như sam. Phần vì họ sợ chồng nói xấu sau lưng mình, phần là lo chồng bị đàn bà khác dụ dỗ mất. Phụ nữ khôn ngoan thích tận hưởng không gian riêng tư, sự yên tĩnh là điều cần thiết để họ được tự do tuyệt đối, được làm điều mình thích mà không bị làm phiền bởi ai, kể cả chồng.

Cuộc sống của họ không chỉ gói gọn trong hai từ chồng con mà còn có cả sự nghiệp, công danh - Ảnh minh họa: Internet

5. Danh dự và lòng kiêu hãnh là 2 thứ dù có “đánh chết” phụ nữ thông minh cũng không bao giờ vứt bỏ vì đàn ông. Nếu bị động chạm đến lòng tự tôn của mình, cảm thấy bản thân không được trân trọng họ sẽ dứt khoát đá phăng gã đàn ông không xứng đáng ra khỏi đời mình ngay lập tức.

6. Phụ nữ nông cạn thường chạy theo xu hướng thời trang, thấy người khác đang mặc gì họ cũng sẽ mặc như thế vì sợ mình lỗi thời. Phụ nữ khôn ngoan khiến thời trang phải chạy theo mình, khiến người khác phải trầm trồ trước những bộ quần áo họ ướm lên người.

7. Phụ nữ thông minh luôn có kế hoạch cụ thể, rõ ràng cho đời mình. Cuộc sống của họ không chỉ gói gọn trong hai từ chồng con mà còn có cả sự nghiệp, công danh.

Những chuyến du lịch, những cuốn sách hay khóa học là những thứ họ chẳng tiếc tay chi tiền - Ảnh minh họa: Internet

8. Phụ nữ khôn ngoan chẳng dại dột dùng thân xác hay nhan sắc để giữ chân chồng. Dáng dấp hấp dẫn đến mấy rồi cũng xuống cấp, xinh đẹp đến mấy cũng sẽ già nua, chỉ có khí chất mới trường tồn với thời gian.

9. Phụ nữ thông minh luôn biết cách tận hưởng cuộc sống, góp nhặt niềm vui và học hỏi mỗi ngày. Những chuyến du lịch, những cuốn sách hay khóa học là những thứ họ chẳng tiếc tay chi tiền. Họ đủ tầm nhìn để hiểu rằng, tri thức chính là đường lui giúp cuộc đời phụ nữ bình yên, dễ chịu nhất.

Là phụ nữ, đừng bao giờ vỗ ngực tự nhận mình khôn ngoan, sắc sảo khi vẫn chưa khắc cốt ghi tâm những điều này.