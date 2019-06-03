Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ cho phép bản thân ăn quá no, yêu quá đậm, nói quá nhiều

Phụ nữ yêu 03/06/2019 17:37

Một người phụ nữ khôn ngoan, thông minh luôn khắc cốt ghi tâm những điều này, chị em nhất định phải thuộc lòng.

Phụ nữ thông minh: Đừng để mình béo, đừng nói quá nhiều, đừng yêu quá đậm, đừng dung túng cho bản thân.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ cho phép bản thân ăn quá no, yêu quá đậm, nói quá nhiều - Ảnh 1
Dù món ăn có ngon, có hợp khẩu bị đến mấy họ cũng chỉ dùng một lượng vừa đủ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu phụ nữ nông cạn thường thích gì ăn nấy, nhìn thấy món ngon sẽ sáng rực mắt mà cố ăn cho no, nhồi nhét thật nhiều thức ăn vào dạ dày càng tốt thì phụ nữ khôn ngoan không như vậy. Dù món ăn có ngon, có hợp khẩu bị đến mấy họ cũng chỉ dùng một lượng vừa đủ. Nàng không bao giờ cho phép mình ăn quá no, bởi điều này đồng nghĩa với việc mất kiểm soát cân nặng.

Tất nhiên, phụ nữ khôn ngoan cũng không bao giờ tin vào câu nói “em béo lên một chút mới đẹp”,  “phụ nữ phải có da có thịt mới xinh”. Bởi nếu tăng cân quá nhiều sẽ khiến vóc dáng của họ mất cân đối, không còn chiếc eo son rỗi để diện những chiếc đầm khoe eo, cũng chẳng có bắp tay thon, đùi gọn để phô bày nét đẹp thanh xuân.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ cho phép bản thân ăn quá no, yêu quá đậm, nói quá nhiều - Ảnh 2
Nếu không muốn bị đàn ông bỏ rơi, phụ nữ dù thông minh hay nông cạn cũng đừng bao giờ cho phép bản thân tăng cân mất kiểm soát - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan cũng biết rằng, khi họ đang quyến rũ, hấp dẫn thì đàn ông nào cũng say mê. Vậy nhưng, khi họ béo lên, dù yêu đến mấy đàn ông cũng chẳng thể dối lòng mà nói rằng “những cô siêu mẫu ốm nhách, ngực nở mông cong không thể cuốn hút bằng em”.

Nếu không muốn bị đàn ông bỏ rơi, phụ nữ dù thông minh hay nông cạn cũng đừng bao giờ cho phép bản thân tăng cân mất kiểm soát. Mỗi buổi sáng thức dậy đừng quên đứng lên cân để tự kiểm tra chính mình. Phải thật nghiêm khắc với bản thân bạn mới luôn xinh đẹp, rạng ngời.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ cho phép bản thân ăn quá no, yêu quá đậm, nói quá nhiều - Ảnh 3
Dù yêu đến mấy nàng cũng thẳng tay đá phăng gã đàn ông tệ bạc ra khỏi đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Cũng thế, khi yêu, phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ dại khờ mà cho đi tất cả. Họ yêu, dám yêu, dám dấn thân và không tiếc tình cảm dành cho đối phương. Vậy nhưng, một khi đã nhận ra những điều bất thường, nhận thấy đối phương thay lòng đổi dạ, làm điều sai trái sau lưng mình thì dù yêu đến mấy nàng cũng thẳng tay đá phăng gã đàn ông tệ bạc ra khỏi đời mình.

Nàng không vì tình xưa nghĩa cũ mà bắt bản thân phải chịu thiệt thòi, phải gắn đời mình vào người đàn ông không xứng đáng. Chính sự cá tính, yêu thương bản thân và trân trọng chính mình là chìa khóa giúp người khác cũng phải đối xử với nàng như thế.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ cho phép bản thân ăn quá no, yêu quá đậm, nói quá nhiều - Ảnh 4
Nếu đã chấp nhận thứ tha, nàng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, cũng không đay nghiến bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan thường rất kiệm lời. Nàng không lắm lời, không càm ràm cả ngày, cũng không lèm bèm chuyện đã qua. Nếu có xung đột, xích mích nàng sẽ thẳng thắn trò chuyện với đối phương để tìm ra cách giải quyết. Nếu đã chấp nhận thứ tha, nàng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, cũng không đay nghiến bất cứ ai.

Đây chính là lý do vì sao lời nói của phụ nữ khôn ngoan luôn có trọng lượng. Nếu đã không cất lời thì thôi, một khi đã mở miệng nàng sẽ nói không thừa không thiếu, đủ chừng mực để không tự khiến bản thân trở nên phiền toái nhưng vẫn đủ để người khác hiểu rõ những gì mình muốn truyền đạt.

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