Phụ nữ thông minh luôn biết sử dụng 3 loại 'mỹ nhân tâm kế' này, cuộc đời không thua thiệt một ai

Phụ nữ yêu 20/03/2021 19:44

Cuộc sống bộn bề là thế, giữa biển trời “người đẹp” thì một người phụ nữ thông minh luôn biết cách nổi trội trong mắt các anh chàng, tuy họ không quá xinh đẹp. Vậy làm sao để trở nên có khí chất như thế, bí kíp của việc này nằm trọn trong 3 điều sau đây.

1. Nếu không biết cách nhìn người thì chẳng dại gì đắc tội với người khác

Phụ nữ thông minh luôn hiểu rõ bản thân có những ưu điểm và nhược điểm nào. Nếu họ chưa biết cách nhìn nhận và đánh giá người khác thì sẽ không bao giờ “nhìn mặt mà bắt hình dong” bởi trong họ có bản tính khiêm nhường. Sự ôn hòa, điềm tĩnh đối xử hòa nhã với mọi người xung quanh luôn có lợi cho họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bởi vì trên đời này chẳng ai biết được ai là ai, nếu lỡ lầm đắc tội với “chủ tịch giả danh ăn mày” thì pha “tự vả” này chẳng ai đỡ nổi. 

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Phụ nữ có khí chất là khi bản thân biết giữ mình và tránh vướng vào 'rắc rối' - Ảnh minh họa: Internet

Sự khôn ngoan tạo nên khí chất của phụ nữ khi họ biết giữ mình và không để bản thân rơi vào tình huống khó xử.

2. Có chút “tài mọn” không thể sánh được với thiên hạ, phải biết “dựa cột” mà lắng nghe

Nếu những kẻ ngây thơ, khờ dại chưa trưởng thành luôn ngạo mạn, tự cao vô đối thì một cô nàng thông minh luôn biết cách lắng nghe. Kiến thức là biển cả mênh mông. Vì thế các cô nàng có khí chất đều sẽ “hạ mình” để mở mang tầm mắt, trau dồi bản thân. Họ biết rõ việc tự hiếu thắng, ra vẻ ta đây chứng tỏ bản thân sẽ khiến cho nhiều người ganh ghét. Dù mình giỏi hơn họ, nhưng hạ mình chắng để làm gì cả, chỉ để bản thân bớt vướng vào rắc rối.

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Cô nàng khí chất chọn cách trau dồi bản thân để hoàn thiện hơn trong mắt nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

3. Tập trung vào mục đích của bản thân 

Một cô nàng bản lĩnh chính là luôn nhớ mục đích cuối cùng của bản thân là gì. Biết rõ thứ bản thân cần, và tập trung vào đó chính là “tâm kế” giúp họ đạt được nhiều thành tựu. Việc họ chủ động gạt bỏ cái tôi (thứ nhỏ nhặt) để tập trung cho việc lớn sẽ khiến họ “tỏa sáng” trong mắt đồng nghiệp và người thân. 

Khi cô nàng khí chất gặp chuyện không vui, thì sẽ không bao giờ vội vàng đưa ra kết luận ngay lúc đó. Họ biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, trì hoãn chúng lại và chọn lúc bản thân lý trí nhất để giải quyết. 

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Muốn đạt được nhiều thành tựu cô nàng thông minh luôn biết hạ mình đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thời hiện đại không để bản thân đi vào “lối mòn” của những gì xưa cũ. Nhớ kỹ ba loại “tâm kế” trên sẽ giúp bạn có một tâm thế vững vàng, để có một khởi đầu ngày mới với những điều tốt đẹp.

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