Phụ nữ thông minh chọn cách sống không thiệt vào thân, không chuốc khổ vào người

2. Phụ nữ thông minh chọn đàn ông qua những giá trị lâu dài và ổn định. Không nằm ở việc hiện giờ túi anh có bao nhiêu, mà là sau này anh kiếm được bao nhiêu. Không quan trọng bây giờ anh thể hiện yêu em nhiều thế nào mà liệu ngày sau anh có thủy chung trọn lòng không.

1. Phụ nữ thông minh luôn nhanh chóng chọn được cách “luồn lách” qua những buồn phiền. Họ không để nỗi buồn của mình là vũ khí khiến bản thân hay chồng con mỏi mệt.

4. Phụ nữ thông minh thích tận hưởng không gian một mình. Họ không cho đó là cô đơn, họ xem đó là sự yên tĩnh cần thiết.

3. Phụ nữ thông minh luôn đặt lòng tin vào người đàn ông bản lĩnh của mình, hơn là thích lấn lướt anh ta.

5. Phụ nữ thông minh luôn giữ được vẻ điềm tĩnh trước đàn ông và không bao giờ chọn cách hạ thấp lòng tự trọng hay kiêu hãnh của bản thân vì đàn ông.

Phụ nữ thông minh luôn giữ được vẻ điềm tĩnh trước đàn ông và không bao giờ chọn cách hạ thấp lòng tự trọng hay kiêu hãnh của bản thân vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

6. Phụ nữ thông minh thường nghĩ về tính năng và tiện ích của trang phục hơn là vẻ đẹp phô bày đường cong hay da thịt.

7. Phụ nữ thông mình luôn có nhiều dự định rõ ràng hơn là những toan tính mơ hồ.

8. Phụ nữ thông minh có già cũng đầy mặn mà, họ đẹp với nét đẹp riêng biệt không lẫn vào đâu.

9. Phụ nữ thông minh thích đi du lịch khắp nơi, học từ cuộc sống từ phiêu lưu, hơn là chỉ biết quần áo hàng hiệu hay shopping.

10. Phụ nữ thông minh có thể tin đàn ông nhưng không đợi, có thể nghe đàn ông hứa nhưng sẽ chẳng cho không điều đàn ông cần. Họ không đo tình yêu bằng sự đợi chờ, không đo giá trị của một người đàn ông ở những lời hứa.

11. Phụ nữ thông minh có thể cần một tay chồng đỡ nhưng không bao giờ giả vờ thành kẻ không chân. Họ xem chồng là chỗ dựa, không phải là đôi chân duy nhất của mình. Họ đồng hành cùng chồng, chứ không bắt chồng phải cõng cả đời.

Phụ nữ thông minh có thể cần một tay chồng đỡ nhưng không bao giờ giả vờ thành kẻ không chân - Ảnh minh họa: Internet

12. Phụ nữ thông minh không bao giờ lục lọi đồ riêng tư của chồng. Họ tin vào trực giác của bản thân và họ quan niệm chuyện gì đến thì tự khắc họ sẽ biết, không cần vội.

13. Phụ nữ thông minh cho mình lựa chọn, không để ai chọn thay mình điều gì.

14. Phụ nữ thông minh xem không nói hết điều mình nghĩ, cũng không nghĩ nhiều điều người khác nói.

15. Phụ nữ thông minh như biết mọi thứ nhưng vẫn tỏ ra không biết gì.

16. Phụ nữ thông minh tin vào bản thân nhất, hơn là bất kì ai trong đời.

17. Phụ nữ thông minh giỏi im lặng. Mọi sự im lặng của họ đều có giá trị riêng, tạo nên thần thái và sức mạnh riêng của họ.

Phụ nữ thông minh giỏi im lặng. Mọi sự im lặng của họ đều có giá trị riêng, tạo nên thần thái và sức mạnh riêng của họ - Ảnh minh họa: Internet

18. Phụ nữ thông minh không đợi đàn ông mang đến điều họ cần. Họ có thể tự có điều mình muốn. Còn đàn ông, chỉ nên cho họ tình yêu và thêm màu sắc của cuộc sống.

19 Phụ nữ thông minh không than vãn, hoặc chỉ nói vài lời về điều khiến mình phiền lòng.

20 Phụ nữ thông minh xem tiền là sự an toàn cốt yếu, đàn ông là bạn đồng hành, và con cái là tài sản riêng quý giá nhất.

21. Và phụ nữ thông minh không sợ bạc tiền đắt đỏ, họ chỉ sợ mình không có giá trị để sở hữu những thứ đó. Họ muốn mình đắt giá nhất, thế thì thứ gì trên đời này họ đều xứng đáng có được. Phụ nữ thông minh luôn sống để không thiệt vào thân, không chuốc khổ vào mình.