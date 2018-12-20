Phụ nữ, ngàn vạn lần đừng bao giờ tin vào thứ tình yêu đã méo mó của đàn ông phản bội. Nếu anh ta mang thứ tình yêu đó đến tìm bạn, đừng dại đi cùng anh ta. Nếu anh ta trở về và nói còn yêu bạn, cũng đừng nhẹ dạ mà tin...

Nếu một người đàn ông phản bội nói yêu bạn, xin đừng quên rằng anh ta biết phản bội vợ mình trước khi nói yêu bạn. Anh ta biết vứt bỏ nghĩa tình vợ chồng trước khi đòi yêu thương bạn. Anh ta biết ruồng bỏ vợ con trước khi đòi có được bạn. Đừng nghĩ tình yêu ấy sẽ thật đẹp như lời anh ta nói, rằng bạn đủ sức đánh bại một người phụ nữ khác trong lòng anh ta. Người làm vợ anh ta bao năm, sinh con cho anh ta, bạn lấy gì để so? Thật ra đó chỉ là sự ngụy biện cho đức tâm đã mục rữa của một kẻ phản bội. Anh ta vốn không yêu bạn nhiều đến thế đâu, mà là ta yêu chính mình, yêu cái lòng tham của kẻ bội bạc. Nếu một người đàn ông phản bội nói yêu bạn, xin đừng quên rằng anh ta biết phản bội vợ mình trước khi nói yêu bạn - Ảnh minh họa: Internet Nếu một người đàn ông phản bội nói còn yêu bạn, đừng quên anh ta đã nhẫn tâm tổn thương bạn thế nào. Liệu có tình yêu nào đáng tin khi cố ý làm đau đối phương? Liệu có tình yêu nào đáng giữ nếu chưa từng nghĩ cho đối phương? Một câu anh ta nói còn yêu bạn không đồng nghĩa với việc chưa từng phản bội bạn. Đã không còn là “chỉ yêu mình bạn”, mà là “vẫn còn yêu bạn”. Bạn không còn là duy nhất, có may bây giờ chỉ là thứ nhất.

Anh ta biết vứt bỏ nghĩa tình vợ chồng trước khi đòi yêu thương bạn - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu của kẻ phản bội có khi nào mà không méo mó. Còn gì nguyên vẹn với một tình yêu chia năm xẻ bảy. Còn gì là đáng tin với kẻ đã từng biết thương tổn người khác. Còn gì là tốt đẹp với người đàn ông đến cả bản lĩnh thủy chung với một người duy nhất cũng không có. Không còn gì cả, cái gọi là tình yêu của kẻ phản bội chỉ là lòng tham muốn có nhiều hơn chứ chẳng thích bớt đi. Phụ nữ, ngàn vạn lần đừng bao giờ tin vào thứ tình yêu đã méo mó của đàn ông phản bội. Nếu anh ta mang thứ tình yêu đó đến tìm bạn, đừng dại đi cùng anh ta. Vì biết đâu chừng, một mai bạn sẽ là người tiếp theo bị anh ta bỏ lại. Người đàn ông này sẽ không bao giờ chịu ở yên bên ai khi đã biết phản bội dối lừa. Nếu bạn may mắn không là vợ anh ta thì cũng đừng dại dột là một trong những nhân tình của anh ta sau này. Thứ khó tin và đáng sợ nhất ở đời là tình yêu của một kẻ đã biết phản bội.

Phụ nữ, ngàn vạn lần đừng bao giờ tin vào thứ tình yêu đã méo mó của đàn ông phản bội - Ảnh minh họa: Internet Nếu anh ta trở về và nói còn yêu bạn, cũng đừng nhẹ dạ mà tin. Bạn vốn không thể thấy rõ lòng người nông sâu, huống hồ là một người từng bội bạc bạn. Dù anh ta có là chồng bạn, bạn cũng nào biết phản bội đã biến chất con người anh ta thế nào. Dù bạn có còn yêu anh ta nhiều ra sao cũng đâu đủ với kẻ chỉ còn chút ít yêu thương không nguyên vẹn dành cho bạn. Điều bạn phải làm lúc này là đừng mềm lòng trước bất cứ câu thương yêu của chồng. Tình yêu đó giờ không đo nổi nữa thì mềm lòng được gì? Hơn hết, hãy nhìn xem bạn có còn muốn tha thứ không, anh ta có đáng để bạn bao dung không. Hãy cho mình sự lựa chọn, hơn là cho kẻ tổn thương mình chọn lựa...

Trên đời này, thứ khiến đàn bà sợ nhất chính là yêu phải một người đàn ông vô tâm Nó không giống như nỗi đau ngoại tình, cặp bồ rồi chia tay ầm ĩ. Nó gặm nhấm trái tim người đàn bà một cách âm ỉ. Và kết thúc tất cả mọi thứ trong đổ vỡ, bi thương…

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