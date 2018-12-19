Nắm thóp dấu hiệu đàn ông thay lòng rõ mồn một

Phụ nữ yêu 19/12/2018 05:30

Đàn ông khi yêu có khi khó thấy hết, vì mỗi người sẽ có cách yêu và thể hiện riêng. Nhưng nếu họ đã thay lòng thì luôn có những biểu hiện rõ rệt để phụ nữ tinh ý nhận ra.

Lạnh nhạt

Khi đàn ông thay lòng, anh ấy sẽ thể hiện rõ sự thờ ơ và lạnh nhạt với mọi thứ thuộc về bạn, từ bè bạn, công việc đến người thân gia đình bạn. Những lời hỏi han lúc này cũng không còn nữa.

Nếu anh ấy ra ngoài về trễ, vì công việc hay đi với bạn bè cũng sẽ quên cả việc gọi để bạn đỡ lo. Nếu bạn có lúc cần anh ấy ở bên,  anh ấy cũng không còn xuất hiện kịp thời. Người đàn ông này vốn không phải có bản chất vô tâm, mà là tâm của anh ta không còn đặt ở bạn nữa. Thế thì ở cạnh một người đàn ông chẳng còn tâm trí, tình cảm dành cho bạn sẽ là chuyện vô ích và đau lòng nhất. Bạn nên có quyết định riêng cho hạnh phúc của mình sau này.

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Khi đàn ông thay lòng, anh ấy sẽ thể hiện rõ sự thờ ơ và lạnh nhạt với mọi thứ thuộc về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Giả vờ ngốc nghếch

Đã muốn lạnh nhạt rồi thì phải làm lơ ngốc nghếch, không biết gì. Chính là dù anh ấy biết bạn đang bệnh cũng sẽ không màng hỏi han, giúp bạn vài việc vặt. Dù anh ấy biết bản thân làm bạn buồn cũng vờ như không biết không hay. Dù biết bạn đợi ở nhà sẽ lo, anh ấy cũng như không quan tâm mà về thật trễ.

Sẽ không người đàn ông nào ngốc tới mức không biết người phụ nữ của mình thấy thế nào, nếu anh ấy còn yêu thương. Chỉ là vì khi giả ngốc mới trở nên vô tội với sự cạn tình của mình. Một người đàn ông thế này không xứng đáng để bạn đợi chờ và hy sinh.

Luôn tỏ ra bận rộn

Không có người đàn ông nào bận tới mức một tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm bạn cũng chẳng có. Đàn ông chỉ tỏ ra bận rộn với người anh ấy không quan tâm. Nếu hiện tại người đàn ông bên cạnh bạn luôn lấy lý do bận rộn để lãng tránh bạn thì hãy xem xét lại mối quan hệ này. Không phải vì anh ấy bận đâu, là vì bạn không thể là lý do để anh ấy rảnh rỗi.

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Không phải vì anh ấy bận đâu, là vì bạn không thể là lý do để anh ấy rảnh rỗi - Ảnh minh họa: Internet

Cứ về đến nhà là ngủ

Cả ngày vợ chồng đã dành thời gian cho công việc và các mối quan hệ. Nhưng chỉ cần về nhà, chồng đều lăn ra ngủ và bỏ mặt vợ. Nếu nói tới, anh ấy chỉ than quá mệt để làm chuyện gì khác. Đây chỉ là dấu hiệu một người đàn ông không còn hứng thú với bạn. Cũng là điều bạn cần cẩn trọng vì rất có thể anh ấy đã thoải mái với ai đó bên ngoài, và chỉ đem mỏi mệt về nhà.

Dần ít nói

Thường ngày, anh ấy sẽ luôn cười vui, nói năng nhiều với bạn. Nhưng thời gian này chỉ cần về đến nhà là anh ấy sẽ im lặng, chỉ trả lời những gì bạn hỏi. Lúc này, có thể là người đàn ông của bạn đang gặp vấn đề phải suy nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là anh ấy không muốn nói chuyện với bạn. Bạn nên tìm hiểu để thấy rõ tình trạng của chồng. Vì một khi vợ chồng không còn sẻ chia, giao tiếp, tình cảm sẽ càng nhạt đi theo thời gian.

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Một khi vợ chồng không còn sẻ chia, giao tiếp, tình cảm sẽ càng nhạt đi theo thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Hay quên

Đến dịp sinh nhật, lễ tết, người đàn ông của bạn luôn có lý do để quên không tặng hoa quà hay nhớ tới. Đôi khi vì anh ấy vô tình quên, hoặc chỉ là không muốn nhớ nên cứ nói là quên.

Đàn ông có tâm thì dù có lỡ quên cũng có cách làm dịu bạn và không để chuyện đó lặp lại. Nhưng đàn ông đã thay lòng thì chẳng bao giờ nhớ đâu, tất cả chỉ là ngụy biện.

Hay nổi nóng

Đàn ông khi thương yêu một ai luôn dành những gì ân cần và dịu dàng nhất cho đối phương, ngay cả khi anh ấy là một người nóng tính nhất. Ngược lại, khi đã thay lòng, đàn ông dù từng chu đáo thế nào cũng có thể trở thành kẻ hay nổi nóng với người phụ nữ của mình. Lúc này, không phải bạn chưa đủ tốt, mà là  dù bạn có làm gì cũng không vừa mắt anh ấy. Chỉ là, anh ấy đã không còn yêu thương bạn nữa.

Nếu người đàn ông của bạn có những dấu hiệu này, hãy nhìn lại tình cảm của cả hai. Phụ nữ đừng nên là người ở lại để rồi bị bỏ rơi. Tốt nhất, hãy rời đi trước khi bị thương tổn nhiều hơn.

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