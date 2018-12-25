Phụ nữ thế nào khiến đàn ông luôn sợ mất?

Phụ nữ yêu 25/12/2018 05:30

Luôn có những kiểu phụ nữ chẳng cần phải bày mưu tính kế giữ đàn ông. Ngược lại, đàn ông lại sợ mất họ, đều cố gắng hoàn thiện để giữ họ cạnh bên.

Phụ nữ có một cuộc sống đẹp

Người phụ nữ này không cần một người đàn ông nào mang đến cho họ hạnh phúc hay niềm vui. Vì họ đã có sẵn một cuộc sống đẹp và ý nghĩa cho riêng mình. Họ không cần đàn ông cho họ tiền, tiền họ có thể tự kiếm. Họ không cần đàn ông ở bên họ mọi lúc, vì họ còn gia đình và bạn bè. Họ không cần đàn ông đem đến hạnh phúc và niềm vui, vì họ đã tự tìm kiếm được. Căn bản là kiểu phụ nữ này không cần đàn ông mang đến cả thế giới cho họ, hay đặt hết niềm vui, hy vọng  vào đàn ông. Họ cần đàn ông, như một người phụ nữ cũng cần tình yêu. Mà tình yêu thì không phải là cả cuộc sống.

Đàn ông luôn sợ mất người phụ nữ này. Vì rõ ràng, cô ấy không xem một người đàn ông là tất cả, cũng đồng nghĩa với việc nếu có mất đi cô ấy cũng có thể tự hạnh phúc với cuộc sống của mình, hay tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn.

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Người phụ nữ này không cần một người đàn ông nào mang đến cho họ hạnh phúc hay niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tự tin vào bản thân

Phụ nữ tự tin  luôn có nét đẹp rất riêng, không phải từ ngoại hình son phấn, mà là từ thần thái và cá tính. Cô ấy luôn biết mình đẹp và tự tin với mọi thứ mình có. Cô ấy trân trọng bản thân, luôn tự mình tỏa sáng dù ở bất cứ đâu. Kiểu phụ nữ này luôn thu hút đàn ông một cách mê mị nhất. Đây là lý do người đàn ông bên cạnh cô ấy sẽ sợ mất.

Phụ nữ khi tự tin thường chẳng mất công giữ đàn ông. Vì căn bản họ biết mình giá trị, và đàn ông sẽ nhìn thấy giá trị đó để giữ họ chặt hơn.

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Phụ nữ khi tự tin thường chẳng mất công giữ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không sợ cô đơn

Người phụ nữ này xem cô đơn là một người bạn sẽ ghé thăm họ vào vài dịp. Họ không xua đuổi người bạn này, họ chân thành đối đãi, để cả hai thấu hiểu và có thể nói chào hay tạm biệt khi cần. Và vì cô ấy không sợ cô đơn nên cô ấy không sợ thiếu đàn ông cạnh bên. Nếu đàn ông đến, cô ấy không quá niềm nở, mà khi đàn ông vắng mặt cô ấy cũng chẳng thê thảm yếu đuối. Người phụ nữ này biết tìm niềm vui trong khi một mình, biết tận hưởng cuộc sống nếu không có đàn ông.

Chính cách sống này khiến đàn ông sợ có lúc mình không còn quan trọng nữa. Vì đàn ông có nhu cầu được xem trọng, được phụ nữ cần. Nên họ càng muốn giữ thật chặt, muốn minh chứng rằng người phụ nữ cạnh bên cần mình hơn.

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Người phụ nữ này biết tìm niềm vui trong khi một mình, biết tận hưởng cuộc sống nếu không có đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ độc lập và tự chủ

Kiểu phụ nữ này chính là hội tụ của 3 kiểu phụ nữ trên. Họ vừa tự có một cuộc sống đẹp nên độc lập, vừa tự tin và không sợ cô đơn nên tự chủ. Từ đó, họ luôn có thể lựa chọn điều mình muốn, chủ động trong cả tình yêu và hôn nhân. Họ vẫn cần đàn ông nhưng cần mình hạnh phúc và vui vẻ hơn. Sự trân trọng bản thân của họ khiến đàn ông cũng phải biết họ giá trị. Một người phụ nữ thế này luôn là báu vật đàn ông tìm kiếm và một khi có rồi luôn sợ đánh mất nhất.

4 kiểu phụ nữ dễ bị bỏ nhất, nhưng mất họ rồi đàn ông sẽ phải hối hận cả đời!

4 kiểu phụ nữ dễ bị bỏ nhất, nhưng mất họ rồi đàn ông sẽ phải hối hận cả đời!

Với 4 người phụ nữ này, đàn ông có lúc tưởng chừng có bỏ họ cũng thấy chẳng sao. Nhưng thật ra, chỉ đến khi thật sự đánh mất họ rồi, đàn ông mới biết hối hận.

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