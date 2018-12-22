Một người đàn ông thế nào có thể bảo vệ phụ nữ cả đời?

Nếu phụ nữ thiếu tình cảm, người đàn ông bảo vệ được họ phải giàu yêu thương và cảm thông. Nếu phụ nữ thiếu sức mạnh, người đàn ông có thể bảo bọc họ phải kiên cường và vững chãi. Suy cho cùng, đàn ông bảo vệ được phụ nữ cả đời chính là thế này...

Phụ nữ, dù là ai thì đều cần một người đàn ông đồng hành cùng mình đến cuối đời. Không hẳn là để dựa dẫm, để cậy dựa, mà là để có một điểm tựa. Phụ nữ dù yếu đuối hay mạnh mẽ đều cần một người đàn ông có thể bảo vệ mình theo một cách nào đó. Nếu phụ nữ thiếu tình cảm, người đàn ông bảo vệ được họ phải giàu yêu thương và cảm thông. Nếu phụ nữ thiếu sức mạnh, người đàn ông có thể bảo bọc họ phải kiên cường và vững chãi. Suy cho cùng, đàn ông bảo vệ được phụ nữ cả đời chính là thế này... Đàn ông có tình chắc chắn bảo vệ được phụ nữ Một người đàn ông có tình chính là dùng yêu thương và thấu hiểu để giữ bình yên cho người phụ nữ của đời mình. Đàn ông có tình, trước nhất chính là phải thủy chung. Sự chân thành là nằm ở cách trân trọng và yêu thương duy nhất một người phụ nữ bên cạnh. Sự thấu hiểu là biết giữ cảm giác an yên, cho vợ sự tin tưởng tuyệt đối.

Đàn ông có tình, trước nhất chính là phải thủy chung - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu của đàn ông nếu chân thành và thật tình không bao giờ khiến phụ nữ thấy bơ vơ hay lạc lõng. Phụ nữ luôn cần sức mạnh lớn nhất từ tình yêu của đàn ông để làm vợ làm mẹ. Đủ yêu thương, phụ nữ chẳng cần bạc tiền nhiều vẫn thấy hạnh phúc dạt dào. Đủ thấu hiểu, phụ nữ vất vả mấy cũng chẳng thấy cô đơn mỏi mệt. Đủ chân thành, phụ nữ cũng không phải âu lo được mất. Người đàn ông có thể bảo vệ phụ nữ cả đời sẽ luôn một lòng một dạ không đổi thay. Sự trọn lòng của một người đàn ông chính là tấm áo mưa không ướt, bão giông không rách, bảo bọc phụ nữ vẹn tròn một đời. Và phụ nữ sẵn sàng dành mọi thứ đắt giá nhất đời mình để đổi lấy tấm áo chân tình ấy.

Đàn ông có tâm không khi nào để phụ nữ phải thua thiệt Đàn ông có tâm, chính là không để người phụ nữ của mình cô đơn. Với phụ nữ, thứ bòn rút làm hao mòn lòng dạ và thanh xuân nhất là cảm giác cô đơn dù ngay cạnh bên người đàn ông đời mình. Phụ nữ sợ nỗi cô đơn khi đàn ông càng vô tâm. Phụ nữ sợ cô đơn khi họ tự ôm lấy hết buồn tủi mà rõ ràng đàn ông có thể san sẻ cùng họ. Phụ nữ sợ sự cô đơn sẽ giẫm nát hết hy vọng và mong muốn trong hôn nhân… Sự vô tâm sẽ tạo nên một người đàn ông không bao giờ đủ sức bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình. Vì phụ nữ có thể chịu cuộc sống ít tiền ít bạc, chịu chút vất vả cơ cực, nhưng ê chề nhất với họ chính là nỗi đau có chồng mà cũng như không. Chẳng nỗi bi ai nào với phụ nữ hơn cảm giác cô đơn mà chính chồng mang đến. Sự vô tâm sẽ tạo nên một người đàn ông không bao giờ đủ sức bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ không chọn thì thôi, nếu đã chọn hãy chọn người đàn ông không tiếc cho mình hết chân tình quan tâm cả đời còn lại… Đó không cần là người đàn ông phù phiếm sang giàu gì nhưng đừng nghèo yêu thương và nghị lực. Yêu thương để vợ an yên, nghị lực để vợ không vất vả. Chỉ có tiền không giúp đàn ông giàu có, phải có tình có tâm mới trở thành đàn ông chân chính. Chỉ có tiền không giúp đàn ông giàu có, phải có tình có tâm mới trở thành đàn ông chân chính - Ảnh minh họa: Internet Đó là người không nhất thiết phải nói lời ngọt lời êm, nhưng đừng hà tiện lời nói lắng nghe dành cho người phụ nữ của mình. Lời quá ngọt ngào sẽ đến từ đàn ông lắm chiêu trò. Nhưng lời chân thành, kiên nhẫn lắng nghe sẽ đến từ người đàn ông biết thấu hiểu và sẻ chia. Đó là người không cần oai hùng hiển hách, chỉ cần chở che cho người phụ của mình cả đời không vương đau khổ, không dính buồn phiền. Nếu tìm được người đàn ông ấy, phụ nữ cả đời đều thấy được chở che dù mưa gió bão bùng ngoài ở đời có giăng kín lối...

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