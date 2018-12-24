4 kiểu phụ nữ dễ bị bỏ nhất, nhưng mất họ rồi đàn ông sẽ phải hối hận cả đời!

Phụ nữ yêu 24/12/2018 05:30

Với 4 người phụ nữ này, đàn ông có lúc tưởng chừng có bỏ họ cũng thấy chẳng sao. Nhưng thật ra, chỉ đến khi thật sự đánh mất họ rồi, đàn ông mới biết hối hận.

Người phụ nữ quá hiền lành với đàn ông

Đàn ông dễ dàng chọn một người phụ nữ hiền lành giản đơn làm vợ. Một người vợ có thể dịu dàng đợi họ trở về dù họ có lân la tới bao nơi đầy cám dỗ. Một người phụ nữ chân thành và hiền lành quá mức để chiều theo mọi yêu cầu và mong muốn ở họ. Một người vợ tin chắc rằng họ không ngoại tình, không chút nghi ngờ.

Và chỉ cần như thế, đàn ông có thể tha hồ chơi đùa thế nào vẫn nghĩ ở nhà đã có một cô vợ ngoan ngoãn đang đợi. Vì cô ấy hiền lành, biết điều nên chắc chắn sẽ không rời đi dù có phát hiện chồng ngoại tình.

4 kiểu phụ nữ dễ bị bỏ nhất, nhưng mất họ rồi đàn ông sẽ phải hối hận cả đời! - Ảnh 1
Đáng tiếc, điều đàn ông không nên làm nhất là gây chuyện với một người vợ từng hiền lành mẫu mực - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đáng tiếc, điều đàn ông không nên làm nhất là gây chuyện với một người vợ từng hiền lành mẫu mực. Phụ nữ càng đơn thuần giản đơn khi làm vợ, sẽ càng hóa đáng sợ khi bị chà đạp tổn thương. Cô ấy dễ bị bỏ lại, nhưng chắc chắn không dễ bị lãng quên. Đàn ông một khi đánh mất cô ấy, sẽ có ngày phải hối hận. Vì chân thành hay hy sinh từ người vợ này đàn ông mãi mãi không bao giờ có thể tìm ở đâu khác được.

Người phụ nữ luôn cam chịu không rời đi

Kiểu phụ nữ này thường có trong một gia đình có người chồng tệ bạc. Sự cam chịu và nhẫn nhịn của họ là để bù đắp vào những gì tồi tệ mà chồng gây ra. Điều người vợ này muốn là giữ lấy chồng, cha cho con mình. Họ xem trọng sự lành lặn của gia đình hơn cả những tổn thương chằn chịt trong lòng. Người vợ này luôn trong tư thế giàu vị tha và hy sinh cho chồng con.

Nhưng sức chịu đựng của một người phụ nữ dù từng vĩ đại đến thế nào cũng có lúc cạn cùng. Khi đàn ông mãi không biết trân trọng những gì họ gom góp giữ gìn, người phụ nữ này sẽ rời đi một ngày không xa.

4 kiểu phụ nữ dễ bị bỏ nhất, nhưng mất họ rồi đàn ông sẽ phải hối hận cả đời! - Ảnh 2
Khi đàn ông mãi không biết trân trọng những gì họ gom góp giữ gìn, người phụ nữ này sẽ rời đi một ngày không xa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tưởng chừng có thể dễ dàng bỏ cô ấy, nhưng thật ra khi mất rồi lại điên cuồng đi tìm. Vì rõ ràng sẽ không người phụ nữ nào có thể nhẫn nhịn vì họ nhiều như thế. Họ từng nghĩ rằng vợ không thể rời đi là vì phụ thuộc vào họ. Nhưng đến khi vợ dứt khoát rời đi mới nhận ra chính mình mới là người không thể sống thiếu vợ.

Người phụ nữ cho đàn ông cơ hội tổn thương họ

Người phụ nữ cho đàn ông cơ hội tổn thương bản thân vốn dĩ vì họ tin tưởng và yêu thương. Tình yêu của họ nhiều đến mức tha thứ và bao dung cho đàn ông hết lần này đến lần khác. Kiểu phụ nữ này thường ở đằng sau một người đàn ông thích phản bội. Cô ấy vì tin chồng có thể quay đầu nên bỏ qua, nhưng thật ra lại là đang cho chồng cơ hội tổn thương mình.

Đàn ông biết phản bội nhiều lần sẽ trở thành kẻ tham lam không biết quý trọng tha thứ của bất kì ai. Nhưng tổn thương càng sâu, sẽ có lúc người phụ nữ này rời đi không ngoảnh lại. Đàn ông ngoại tình rồi mới thấy chẳng ai tốt bằng vợ mình. Vợ không về nữa, hối hận cả đời chính là đàn ông phản bội.

4 kiểu phụ nữ dễ bị bỏ nhất, nhưng mất họ rồi đàn ông sẽ phải hối hận cả đời! - Ảnh 3
Người phụ nữ cho đàn ông cơ hội tổn thương bản thân vốn dĩ vì họ tin tưởng và yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ quá độc lập

Người phụ nữ quá độc lập thường là tuýp phụ nữ mạnh mẽ. Họ làm chủ cuộc sống của mình, trong mọi quyết định và hoàn cảnh. Đàn ông ban đầu bị hấp dẫn là ở cá tính này của họ. Nhưng càng ở cạnh lâu ngày, đàn ông càng có cảm giác người phụ nữ này không hề cần mình, họ không được thể hiện nhu cầu của một người đàn ông. Vì chuyện gì cô ấy cũng có thể tự làm, thế thì dù họ có bỏ cô ấy cũng chẳng sao.

4 kiểu phụ nữ dễ bị bỏ nhất, nhưng mất họ rồi đàn ông sẽ phải hối hận cả đời! - Ảnh 4
Chỉ là đàn ông không biết, tình yêu của một người phụ nữ mạnh mẽ một khi bị tổn thương sẽ khiến họ cả đời đều day dứt - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra phụ nữ có mạnh mẽ độc lập thế nào cũng đều cần một người đàn ông thấu hiểu. Họ cần một người đàn ông cho họ tin tưởng rằng họ không phải mạnh mẽ để chống chọi điều gì. Nhưng đàn ông lại không hiểu, lại chán chê dễ dàng bỏ rơi họ. Chỉ là đàn ông không biết, tình yêu của một người phụ nữ mạnh mẽ một khi bị tổn thương sẽ khiến họ cả đời đều day dứt.

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Từ khóa:   phụ nữ đàn ông tình yêu hôn nhân

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