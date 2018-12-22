Đàn ông đời này một khi cạn tình sẽ tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Từ giây phút anh ta phản bội vợ thì chính là đã trở thành kẻ vô tình vô nghĩa. Trông mong làm gì anh ta coi trọng vợ con. Đau lòng vì bị phản bội đã đành, phụ nữ đâu cần để mình mòn mỏi đợi người không đáng.

Sẽ không có sự tha thứ, nhẫn nhịn hay đợi chờ nào là có hiệu quả với một người chồng không còn muốn về nhà. Vợ là nhà, nhà sẽ không đi nếu chồng còn biết trở về sớm hôm. Và nhà sẽ chỉ là nhà hoang, khi chồng đi mãi chẳng chịu về. Mà đời phụ nữ đâu có thấp giá tới mức hoang phí vì một người đàn ông đã là của kẻ khác.

Phụ nữ ai lấy chồng, có con rồi đều sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp, tự do, mọi đam mê sở thích để dành hết thời gian cho gia đình. Phụ nữ luôn dồi dào bản năng làm vợ, làm mẹ, bao dung ưu tiên hết để chồng con thoải mái an yên. Họ sẵn sàng tạm dẹp hết mọi kế hoạch, dự định, hay mong ước thuở độc thân để làm người phụ nữ giữ lửa trong nhà.

Phụ nữ có trăm dại ngàn lầm cũng đừng chờ kẻ thay lòng tỉnh ngộ. Anh ta sẽ chỉ trở về khi bản thân bị bỏ rơi không nương tựa. Thế thì cần gì một kẻ hèn hạ không còn tư cách ấy nữa?

Vậy rồi, họ cứ tự nói với mình đợi thêm đi, cho con lớn hơn chút, để con khỏe thêm chút, khi ấy mình sẽ sống cuộc đời mình muốn. Nhưng khi con càng lớn, âu lo ở phụ nữ càng nhiều. Thời gian càng trôi qua, gia đình càng cần họ chăm chút hơn. Cứ vậy mà tuổi trẻ hay thanh xuân cũng cạn vơi thật nhanh. Liệu rằng đến bao giờ phụ nữ mới sống chỉ vì mình?

Liệu rằng đến bao giờ phụ nữ mới sống chỉ vì mình? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thật sự nên sống vì bản thân hơn là chỉ biết đến chồng con. Vì sự hy sinh của phụ nữ có khi sẽ không được trân trọng nếu họ căn bản không biết quý trọng bản thân.

Chờ đến khi chồng ngoại tình mới lo làm đẹp

Phụ nữ vì chồng con mà bỏ bê bản thân, từ vóc dáng đến nụ cười ánh mắt cũng dần héo tàn hơn. Có khi nào, trong bộn bề lo toan gia đình, phụ nữ chịu nán vài giây nhìn mình trong gương? Để thấy mình đã để bản thân xấu xí, kém sắc và thiếu sức sống đến nhường nào?

Phụ nữ lấy chồng đừng mang suy nghĩ không cần phải làm đẹp hay chăm chút bản thân. Đừng đợi đến khi chồng chán chê ngoại tình mới giật mình làm đẹp. Khi có mọi thứ, chồng con và cả nhan sắc, hãy không ngừng cố gắng và nỗ lực để mình tốt đẹp hơn. Một người phụ nữ được trân trọng trong tình yêu và hôn nhân nhất định phải là người càng hạnh phúc và hoàn thiện hơn.

Chỉ mong đàn ông mang niềm vui, hạnh phúc đến cho mình

Phụ nữ dại nhất chính là ngồi đợi đàn ông mang niềm vui và hạnh phúc đến tặng mình. Đừng đợi đàn ông cho mình điều bản thân có thể tự có được. Vì hạnh phúc từ người khác mang đến vốn không thể của riêng phụ nữ hay tồn tại mãi mãi. Chỉ khi phụ nữ biết tạo niềm vui và hạnh phúc cho mình, cuộc sống mới dễ dàng và ý nghĩa hơn.

Chỉ khi phụ nữ biết tạo niềm vui và hạnh phúc cho mình, cuộc sống mới dễ dàng và ý nghĩa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông, hay tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một màu sắc phải có trong bức tranh cuộc đời có nhiều màu sắc phong phú hơn của phụ nữ. Không xem đàn ông là tất cả, phụ nữ ắt bớt khổ đau hơn. Tận hưởng và nỗ lực tìm kiếm niềm vui cho chính mình, nụ cười và hạnh phúc của phụ nữ sẽ càng lâu dài và bền vững hơn.