Phụ nữ quên đòi hỏi chồng những điều này từ chồng thì sớm hay muộn hôn nhân cũng đổ vỡ

Nhiều người phụ nữ trao cho chồng quyền kiểm soát cuộc đời mình. Vì ban đầu họ tin tưởng và muốn dựa dẫm vào chồng. Dần dà, đàn ông sẽ “thâu tóm” mọi thứ trong cuộc sống, nhưng họ thấy yên bình và hạnh phúc khi cho rằng đó là cách đàn ông yêu thương họ.

Kỳ thực, đổ vỡ hôn nhân không bao giờ là chuyện bất ngờ một sớm một chiều, mà là một quá trình kéo dài ngày qua ngày. Khi phụ nữ quên đòi hỏi chồng những điều này thì sớm hay muộn cũng không giữ được chồng.

Khi phụ nữ đòi hỏi chồng hiểu mình thì tình yêu của anh ấy sẽ dần trở nên áp đặt và kiểm soát. Phụ nữ sẽ dần mất đi tự do, bị hôn nhân giam cầm, đánh mất chất riêng của mình. Đến một lúc, tất cả những gì đàn ông muốn lại là một người phụ nữ có tự do và cá tính riêng trong cuộc sống.

Nhưng theo thời gian, thay vì hiểu vợ muốn gì, đàn ông sẽ chỉ yêu cầu bạn đời làm điều họ muốn. Đàn ông sẽ có những yêu cầu như buộc bạn nghỉ việc, không được gặp bạn bè, giúp chồng làm chuyện này chuyện kia. Và dù vợ có lên tiếng họ cũng cho rằng đó là cách làm để gia đình hạnh phúc. Khi bạn giao cho đàn ông quyền sắp xếp cuộc đời mình, họ sẽ mặc nhiên không còn muốn nghe bạn cần gì.

Quên đòi hỏi đàn ông biết ơn

Nếu sự hy sinh của bạn quá lớn và thường xuyên nhưng lại quên nhắc đàn ông ngợi khen, ghi nhận thì họ sẽ dần quên biết ơn. Con người chính là như vậy, càng được nhận nhiều mà không phải bỏ ra thứ gì, không thấy biết ơn thì sẽ càng không coi trọng.

Bạn hy sinh cho gia đình là vì bạn muốn, và bạn có quyền mong muốn chồng ghi nhận, biết ơn. Ảnh minh họa: Internet

Thứ ràng buộc đàn ông mang lòng thủy chung chính là trách nhiệm với gia đình và lòng biết ơn với bạn đời. Đàn ông có trách nhiệm vì họ thấy vợ cũng mang nặng trách nhiệm gia đình như họ. Đàn ông biết ơn vợ vì họ được nhắc nhở rằng vợ đã hy sinh và cho gia đình những gì.

Phụ nữ trong hôn nhân dù có tài giỏi, xinh đẹp, yêu chồng nhiều đến mấy cũng không được quên đòi hỏi lòng biết ơn từ chồng. Bạn hy sinh cho gia đình là vì bạn muốn, và bạn có quyền mong muốn chồng ghi nhận, biết ơn. Nếu chỉ hy sinh thầm lặng, hy sinh quên bản thân, hy sinh không cần đáp lại. thì thứ bạn nhận được là sự thiếu tôn trọng và thờ ơ của chồng.

Quên đòi hỏi lòng trung thành, trách nhiệm từ chồng

Liên sau khi sinh con thì cũng ngừng đi làm, dành toàn bộ thời gian để chăm con. Nhưng chồng của cô ấy lại thấy tự do hơn vì sự lơ là của vợ. Thay vì trở về nhà giúp đỡ vợ, anh ấy lại thường đi tụ tập bạn bè, vui chơi đây đó. Sau rất nhiều lần như thế, chồng của Liên ngoại tình với một người phụ nữ khác

Liên hoàn toàn sụp đổ vì cô ấy không hiểu tại sao mình hy sinh cho gia đình như thế cuối cùng chỉ nhận lại sự phản bội của chồng.

Phụ nữ lấy chồng có thể dịu dàng, giàu hy sinh nhưng nhất định phải giữ được sự ưu tiên của chồng và lợi thế của mình. Hy sinh mù quáng không phải là cách để giữ hôn nhân. Bạn hy sinh không cần thiết chỉ khiến bản thân trở nên thấp giá trị và tự ti trước chồng.

Khi phụ nữ biết đòi hỏi sự tôn trọng, trách nhiệm với chồng, họ sẽ chủ động trong hôn nhân. Chủ động kéo chồng vào những công việc gia đình, đòi hỏi anh ấy gánh vác cùng bạn thì chồng sẽ biết thấu hiểu, sẻ chia và ngày càng một lòng với vợ con hơn.

Thực tế, đổ vỡ hôn nhân chỉ xuất hiện khi tình cảm vợ chồng rạn nứt, mấu chốt trách nhiệm không còn và sự tôn trọng đã cạn sạch. Giữ được tình cảm, trách nhiệm và sự tôn trọng cho nhau thì dù bao nhiêu năm hôn nhân vẫn bền vững như ngày đầu.