Để bạn giữ 4 thứ này, chứng tỏ đàn ông yêu bạn nhiều, bằng lòng giao cả trái tim và cuộc đời phía trước cho bạn

Phụ nữ yêu 28/07/2022 17:28

Bạn có được giữ những thứ này của đàn ông không, nếu có thì hãy quý trọng vì anh ấy đang giao cả trái tim và tương lai cho bạn.

Ví tiền

Đàn ông có hai thứ không bao giờ để người khác chạm vào, là tự trọng và ví tiền. Nhưng với người phụ nữ mình yêu, đàn ông sẵn sàng giao ví tiền để đối phương giữ. Từ tiền mặt đến thẻ ngân hàng, hay bất kì khoản thu nhập nào. Nếu không đủ tin tưởng, muốn lâu dài cùng bạn, anh ấy sẽ không bao giờ để bạn giữ tiền của mình.

Vì đàn ông rất thực tế, nếu xác định đó là người bạn đời, người thân trong tương lai, họ sẽ không giao tiền mình khổ cực kiếm ra. Đây còn là cách thức đàn ông tin tưởng bạn, giao cho bạn trách nhiệm tài chính trong nhà, một nhiệm vụ chỉ có vợ của anh ấy mới có thể làm. Đàn ông giao ví tiền cho bạn chứng tỏ anh ấy không chỉ giao tình cảm cho bạn mà còn là cả tương lai sau này.

Điện thoại di động

Điện thoại là vật bất ly thân của nhiều người, vì trong đó chứa những bí mật của đàn ông, có thế giới riêng với nhiều mối quan hệ. Đàn ông không tùy tiện để bất kì ai chạm vào. Đó là lý do dù có vào nhà vệ sinh đàn ông cũng phải đem điện thoại theo, như một thói quen, như để không ai có thể chạm vào.

Nhưng nếu đàn ông tự nhiên giao điện thoại cho bạn, không bận tâm bạn có xem được gì, hoặc bất an khi bạn khám phá ra gì, thì chứng tỏ anh ấy cực kì quý trọng bạn. Hơn nữa, anh ấy cũng muốn chứng minh rằng bản thân không có gì giấu giếm bạn.

Hành động này của đàn ông vừa muốn cho bạn sự an toàn, tin tưởng mà còn muốn bạn hiểu anh ấy thật sự muốn giao mọi thứ mình có cho bạn.

Để bạn giữ 4 thứ này, chứng tỏ đàn ông yêu bạn nhiều, bằng lòng giao cả trái tim và cuộc đời phía trước cho bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Các mối quan hệ bạn bè, gia đình của chàng

Người đàn ông yêu thật lòng, muốn lâu dài với bạn luôn muốn bạn giữ mối quan hệ tốt với bạn bè, gia đình của anh ấy. Đặc biệt là bạn bè, họ không ngại giới thiệu bạn, muốn bạn có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh.

Muốn biết đàn ông thương bạn nhiều hay ít, hãy xem bạn đã từng gặp bao nhiêu người bạn thân của anh ấy, kể cả cùng giới hay khác giới, thân thiết theo kiểu gì đi chăng nữa. Bởi đàn ông quý trọng bạn sẽ muốn bạn bước vào hoàn toàn thế giới của anh ấy, không có bất kì mối quan hệ bí mật nào.

Thời gian rảnh rỗi của chàng

Những lúc anh ấy rảnh rỗi có phải đều ở bên bạn, hay anh ấy giành phần nhiều thời gian rảnh cho bạn bè, đối tác làm ăn, đồng nghiệp? Tỉ lệ thời gian rảnh đàn ông dành cho bạn sẽ nói lên việc anh ấy thương bạn nhiều hay ít, có coi trọng bạn hay không. Đàn ông càng yêu bạn nhiều thì càng muốn dành nhiều thời gian cho bạn.

Ngược lại, đàn ông không yêu bạn nhiều thì thời gian rảnh của họ thường dành cho bản thân hay những mối quan hệ khác. 

Đàn ông có 3 điểm “nhạy cảm” thường giấu rất kỹ, phụ nữ chạm được vào anh ấy yêu cả đời

Đàn ông có 3 điểm “nhạy cảm” thường giấu rất kỹ, phụ nữ chạm được vào anh ấy yêu cả đời

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ cho đàn ông lòng tin để làm điều tiên quyết cho những gì họ muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân đàn ông bí mật của chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 29 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này