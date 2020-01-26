Phụ nữ nên nhớ, tâm mình bình an sẽ làm nên hạnh phúc gia đình

Phụ nữ yêu 26/01/2020 12:35

Vai trò của người đàn ông trong gia đình quan trọng nhưng chìa khóa hạnh phúc lại nằm trong tay phụ nữ. Người đàn bà khôn ngoan chính là người giữ nếp nhà, giữ hạnh phúc gia đình bằng chính sự bình an trong tâm hồn mình.

Người phụ nữ chính là phong thủy của gia đình. Không ai khác, chính phụ nữ là người khơi nguồn và giữ lửa yêu thương. Một người vợ tốt, kéo cả gia đình, dòng họ, con cái cùng tốt lên. Một người phụ nữ tâm tính không tốt thì gia đình ấy chẳng thể tốt lên được. Phụ nữ nên nhớ, tâm bình an chính là điều cốt lõi làm nên hạnh phúc gia đình.

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Người phụ nữ chính là phong thủy của một gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Người xưa có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Nếu đàn ông nắm giữ vị trí trụ cột, gánh vác kinh tế thì người phụ nữ nguời nắm giữ hạnh phúc. Một căn nhà có người phụ nữ biết vun vén, tâm thế luôn vững vàng, bình an thì ngôi nhà ấy sẽ chẳng có sóng gió nào chen vào được. Ngược lại, một người phụ nữ lúc nào cũng cáu gắt, bực bội, tâm trạng không yên thì chồng con chính là người ảnh hưởng nhiều nhất.

Ai đó đã ví hôn nhân giống như hai người cầm hai đầu dây mà kéo. Một người kéo căng thì người kia phải biết nới lỏng. Bởi, cứ kiên quyết giành phần thắng về mình thì chẳng mấy chốc hôn nhân sẽ đứt lìa. Đàn ông thẳng tính, bộc trực, hay nổi nóng thì chính người phụ nữ phải biết nhún nhường và dẹp bớt cái tôi. “Chồng giận thì vợ bớt lời – Cơm sôi bớt lửa mấy đời mà khê” – chính là như vậy. Đôi khi phụ nữ trách đàn ông nhưng đôi khi lại không hiểu rằng bản thân mình đã chưa khôn khéo.

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Người phụ nữ hay cáu gắt, bực bội thì chồng con sẽ ảnh hưởng nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tạo hóa đã cho người phụ nữ đức tính hiền lành, khiêm nhường chẳng khác gì thứ vũ khí lợi hại. Lạt mềm buộc chặt, thái độ mềm mỏng của phụ nữ lại giữ chặt người đàn ông bên cạnh mình. Trong những lúc vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn lên đỉnh điểm nhiều khi chỉ vì một câu nói nhún nhường của vợ thì mọi chuyện được hóa giải. Người phụ nữ chính là nữ tướng trong căn bếp của mình. Gắn kết các thành viên bằng những bữa cơm đầy ắp yêu thương và rộn rã tiếng cười. Phụ nữ quan tâm và chăm sóc chồng con bằng tình yêu vô bờ bến. Thật khó có thể tưởng tượng, một căn nhà không có người phụ nữ thì sẽ bừa bộn và bất toàn biết bao nhiêu.

Năm cũ qua đi, một năm mới lại đến. Một năm có biết bao vui buồn, tủi nhục, khổ đau hay hạnh phúc... Nhưng rồi, bằng trái tim ấm áp của mình, phụ nữ lại gạt qua hết mọi điều chưa vui để sống cho gia đình nhỏ của mình. Nấu những bữa cơm ngon, trang trí nhà cửa, tự tay làm món bánh mà chồng con thích ăn. Bằng những điều giản dị như thế, phụ nữ khơi gợi lên những yêu thương và giữ lửa hạnh phúc trong căn nhà mình.

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Phụ nữ có tâm thế vững vàn, bình an thì không sóng gió nào chen vào được - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi con người trong cuộc đời đều có những ước mơ cho mình. Người khao khát kiếm được nhiều tiền, người muốn có địa vị… Nhưng với bất kì người phụ nữ nào, thì gia đình, chồng con mãi mãi là điểm tựa, là bờ bến hạnh phúc của họ. Một gia đình bình yên, những đứa con ngoan ngoãn chính là điều người đàn bà nào cũng đều ao ước. Vai trò của người đàn ông trong gia đình quan trọng nhưng chìa khóa hạnh phúc lại nằm trong tay phụ nữ. Người đàn bà khôn ngoan chính là người giữ nếp nhà, giữ hạnh phúc bằng chính sự bình an trong tâm hồn mình.

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