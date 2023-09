Tâm sự đàn bà ly hôn: Năm mới đến và tôi cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn

Tôi có chồng nhưng luôn phải ở tâm thế gánh vác mọi thứ một mình. Chuyện con cái, nhà cửa, hai bên nội ngoại chẳng bao giờ chồng đoái hoài đến. Người ta có chồng được nương dựa, được nhờ đỡ, còn tôi có chồng chẳng hề có sự yêu thương. Nói hoài, nói mãi không được tôi nói với chồng rằng nếu anh không thay đổi tôi sẽ ly hôn. Ai ngờ chồng tôi bảo: “Cô viết đơn ly hôn đi rồi tôi ký. Suốt ngày bị cô than vãn tôi cũng mỏi mệt lắm rồi”.

Tôi dắt con đi, trong lòng vỡ vụn. Chồng tôi chẳng tỏ ra buồn bã gì mà ngay chiều hôm đó còn tổ chức ăn nhậu để mừng được tự do. Điều đó càng chứng minh cho quyết định ra đi của tôi là đúng. Tôi siết chặt tay con, tự hứa với bản thân mình phải thật mạnh mẽ và kiên cường vì con. Bao lâu nay tôi có chồng chỉ trên danh nghĩa thì sợ gì một cuộc sống không có anh ta bên cạnh.

Từ đây, tôi sẽ sống tự do và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tết đến, mẹ con tôi vui vẻ chuẩn bị mọi thứ. Những cành hoa tươi thắm được bày trong phòng. Cái Tết đầu tiên của cuộc sống tự do và độc thân. Sẽ không còn nước mắt, khổ tâm, những đêm dài dằng dặc đợi chồng về trong cơn say. Năm mới sắp đến, mẹ con tôi cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống vui vẻ và tự do. Chỉ cần mẹ con sống vui vẻ và bình yên bên nhau là đủ.