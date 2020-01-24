Tâm sự đàn bà ly hôn: Năm mới đến và tôi cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn

Tâm sự gia đình 24/01/2020 14:28

Đây cái Tết đầu tiên của cuộc sống tự do khi tôi trở thành người đàn bà ly hôn. Sẽ không còn nước mắt, khổ tâm, những đêm dài dằng dặc đợi chồng về trong cơn say.

32 tuổi, tôi trở thành người đàn bà ly hôn. Bạn bè, cha mẹ, họ hàng đều sững sờ trước quyết định của tôi. Ngay cả tôi, khi lấy chồng cũng chưa từng nghĩ đến một ngày mình phải rời khỏi người đàn ông mình từng yêu sâu đậm. Thế nhưng, mỗi ngày sống cùng nhau tình yêu và niềm tin trong tôi chết đi dần dần. Khi nhận ra mình không thể sống ở căn nhà này thêm một ngày nào nữa, tôt dứt áo ra đi.

dan ba ly hon 1
32 tuổi, tôi quyết định ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chẳng biết những người đàn bà khác cảm thấy thế nào khi có một người chồng mê nhậu, riêng tôi cảm thấy mệt mỏi và chán chường vô cùng. Tôi hiểu, đàn ông ai cũng muốn có thời gian ngồi lai rai với bạn bè, đồng nghiệp nhưng chồng tôi một tuần 7 ngày anh nhậu hết cả 7. Những cuộc nhậu của anh kéo dài vài tiếng đồng hồ, có khi đến gần sáng mới tàn. Khi yêu nhau, tôi không hề biết anh lại mê nhậu nhẹt đến như vậy. Khoảng thời gian mới cưới nhau, thấy chồng đi nhậu đến nửa đêm tôi còn cất công đi tìm nhưng càng ngày tôi càng mỏi mệt.

Tôi khuyên hoài, nói mãi chồng chẳng nghe. Người ta đi làm về nhà còn anh sau giờ làm đến thẳng quán nhậu. Khi có hơi men trong người anh chẳng còn bận tâm đến điều gì khác. Con ốm, vợ đau, nhà cửa có việc quan trọng anh đều chẳng thiết tha gì cả. Nhiều khi con ốm sốt, tôi gọi hoài nhưng chồng không thèm nghe máy, rồi tắt luôn điện thoại. Biết bao nhiêu lần tôi phải ôm con gọi nhờ bạn bè chở đi viện, còn chồng thì mãi ăn nhậu. Thử hỏi có nỗi khổ tâm nào bằng?

dan ba ly hon 2
Tôi có chồng nhưng mọi thứ đều gánh vác một mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có chồng nhưng luôn phải ở tâm thế gánh vác mọi thứ một mình. Chuyện con cái, nhà cửa, hai bên nội ngoại chẳng bao giờ chồng đoái hoài đến. Người ta có chồng được nương dựa, được nhờ đỡ, còn tôi có chồng chẳng hề có sự yêu thương. Nói hoài, nói mãi không được tôi nói với chồng rằng nếu anh không thay đổi tôi sẽ ly hôn. Ai ngờ chồng tôi bảo: “Cô viết đơn ly hôn đi rồi tôi ký. Suốt ngày bị cô than vãn tôi cũng mỏi mệt lắm rồi”.

Tôi dắt con đi, trong lòng vỡ vụn. Chồng tôi chẳng tỏ ra buồn bã gì mà ngay chiều hôm đó còn tổ chức ăn nhậu để mừng được tự do. Điều đó càng chứng minh cho quyết định ra đi của tôi là đúng. Tôi siết chặt tay con, tự hứa với bản thân mình phải thật mạnh mẽ và kiên cường vì con. Bao lâu nay tôi có chồng chỉ trên danh nghĩa thì sợ gì một cuộc sống không có anh ta bên cạnh.

dan ba ly hon 3
Từ đây, tôi sẽ sống tự do và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tết đến, mẹ con tôi vui vẻ chuẩn bị mọi thứ. Những cành hoa tươi thắm được bày trong phòng. Cái Tết đầu tiên của cuộc sống tự do và độc thân. Sẽ không còn nước mắt, khổ tâm, những đêm dài dằng dặc đợi chồng về trong cơn say. Năm mới sắp đến, mẹ con tôi cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống vui vẻ và tự do. Chỉ cần mẹ con sống vui vẻ và bình yên bên nhau là đủ.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Ngày Tết, tôi không có nhà để về

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Ngày Tết, tôi không có nhà để về

Ngày Tết cận kề, nhìn gia đình người ta sum vầy, vui vẻ còn căn nhà tôi chỉ có sự lạnh lẽo, cô độc. Chính một người đàn ông ngoại tình như tôi đã tự đạp đổ đi hạnh phúc của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày tết phụ nữ ly hôn mẹ đơn thân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 46 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại