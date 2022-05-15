Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân, thì nhất định phải biết 6 “chiêu trò” này

Phụ nữ yêu 15/05/2022 06:01

Phụ nữ càng độc lập, có giá trị riêng trong xã hội thì càng khiến chồng phải lo giữ không rời.

 

Không giận dỗi vu vơ

Sai lầm của vợ là nghĩ rằng chồng có thể nhớ hết những điều mình nhớ. Đàn ông thường có tư duy rộng mở và không quá tiểu tiết như phụ nữ. Họ còn bận lo nghĩ cho công việc, kiếm tiền để nuôi gia đình. Vì thế, sẽ có lúc họ quên vài điều quan trọng, vợ cũng đừng vội trách móc hay giận dỗi vu vơ. Thông cảm, nhắc khéo chồng thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn , gia đình cũng vui vẻ hơn.

Yêu quý bản thân

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân thì nhất định phải biết yêu quý bản thân. Làm đẹp, học hỏi, trau dồi kiến thức, giữ các mối quan hệ bạn bè… đều là cách để phụ nữ trở nên xinh đẹp, giá trị hơn trong mắt chồng. Phụ nữ càng đẹp, hiểu biết và có phẩm giá riêng thì sẽ càng khiến chồng đứng ngồi không yên lo giữ.

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Ảnh minh họa: Internet

Khôn khéo trong giao tiếp

Người vợ thông minh sẽ biết lúc nào nên lên tiếng, khi nào cần giữ im lặng. Đặc biệt những lúc chồng mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành động, lời nói thì càng phải giữ im lặng để nhà cửa yên bình.

Không chỉ vậy, nếu chồng làm gì không đúng, phụ nữ lại càng phải thẳng thắn nhưng vẫn đủ tinh tế nói ra để chồng sửa sai. Đại kỵ nhất là vợ im lặng nín nhịn hoặc lên tiếng so sánh chồng với người đàn ông khác.

Nhiều phụ nữ phạm sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ khen ngợi người khác sẽ khiến chồng thay đổi. Nhưng như thế chỉ làm đàn ông tổn thương, mất mặt.

Khen ngợi đúng lúc

Người vợ khôn ngoan sẽ biết dùng lời khen đúng lúc để cỗ vũ, lấy lòng chồng. Đàn ông cũng là sinh vật thích nghe những điều ngọt ngào. Cho anh ấy được tự hào, thấy bản thân quan trọng, được yêu thương thì đàn ông không bao giờ thấy vợ nhàm chán.

Không chỉ vậy, đàn ông khi được khẳng định cái tôi trong gia đình, khi ở bên cạnh vợ sẽ càng thấy vợ và gia đình quan trọng. Đây cũng là cách phụ nữ nắm chắc hạnh phúc gia đình hơn.

Giữ lửa chốn phòng the

Giữ lửa phòng the là một trong những điều quan trọng để giữ trái tim của đàn ông. Một người vợ khôn ngoan sẽ coi trọng điều này, luôn tìm cách làm mới “chuyện ấy”. Không chỉ là nắm bắt tâm lý của đàn ông, phụ nữ nên làm mới bản thân, không gian phòng ngủ, tạo sự gắn bó trong chuyện giường chiếu cùng chồng. Giữ cho chồng cảm giác không bao giờ chán vợ khi trên giường, vợ chắc chắn luôn khiến chồng yêu thương nuông chiều.

Có sự nghiệp riêng

Phụ nữ không cần phải kiếm tiền bạc tỷ, tài giỏi xuất chúng, nhưng nhất định phải có một công việc ổn định, có nguồn tài chính riêng. Chỉ có như thế phụ nữ mới giữ được tiếng nói, sự tôn trọng của chồng trong gia đình. Phụ nữ càng độc lập, có giá trị riêng trong xã hội thì càng khiến chồng phải lo giữ không rời.

Một người phụ nữ thông minh sẽ không sống vì đàn ông, tiền bạc hay con cái, họ sống vì một điều khác trước tiên

Một người phụ nữ thông minh sẽ không sống vì đàn ông, tiền bạc hay con cái, họ sống vì một điều khác trước tiên

Dẫu bạn có là người phụ nữ khôn ngoan, mạnh mẽ kiên cường đến đâu, bạn cũng chỉ có một sinh mệnh ngắn ngủi, hà tất gì phải vì người khác nhiều đến thế?

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân phụ nữ khôn ngoan

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