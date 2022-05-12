Phụ nữ khôn ngoan “dẻo miệng” không phải là “gian” mà là khôn, vậy mới thật sự “ấm thân” sung sướng một đời

Phụ nữ yêu 12/05/2022 09:35

Nói được một câu dễ nghe thì tay chân đỡ việc. Phụ nữ như thế không phải là “gian” mà là khôn.

Lời nói có sức hấp dẫn nhiều hơn chúng ta thường nghĩ. Đặc biệt, càng biết ăn nói, khôn khéo trong cư xử càng có thể “điều khiển” nhiều tình huống, thậm chí là con người. Một người phụ nữ khôn ngoan “dẻo miệng” không hẳn là người sống thảo mai, giả tạo mà là biết khi nào nên nói, đã nói thì phải nói thế nào để giữ vị thế và giá trị của bản thân.

“Dẻo miệng” đỡ cực thân

Có những người phụ nữ làm gì cũng giỏi, từ quán xuyến việc trong nhà, chăm lo cho gia đình đến tất bật với công việc sự nghiệp. Họ vừa là người vợ đảm, dâu thảo, mẹ giỏi giang. Nhưng họ lại quá ít nói, không thể nói những lời chồng con, người thân muốn nghe.

Một người vợ, nàng dâu đảm đang siêng làm đúng là không làm ai trong gia đình chê bai, chồng cũng không thể trách cứ điều gì. Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu trong gia đình xuất hiện một nàng dâu thứ hai biết ăn nói. Nàng dâu mới vì giỏi nói chuyện nên những dịp giỗ đều chỉ cần chạy ngược chạy xuôi hỏi han người này người kia. Và người ta chỉ chú ý đến cô dâu mới khéo nói, khéo khen chứ chẳng ai nhớ tới nàng dâu cả thức khuya dậy sớm chuẩn bị từng mâm cỗ. Người ta chỉ khen dâu mới biết điều, vui vẻ, cũng chẳng biết dâu cả đã làm rất nhiều việc khác.

Thật ra, đôi khi lý lẽ của cuộc đời này chính là đàn bà đảm đang đến mấy mà không khéo miệng thì cũng thiệt thòi. Nói được một câu dễ nghe thì tay chân đỡ việc. Phụ nữ như thế không phải là “gian” mà là khôn.

Phụ nữ khôn ngoan “dẻo miệng” không phải là “gian” mà là khôn, vậy mới thật sự “ấm thân” sung sướng một đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẻo miệng không phải là nói nhiều

Phụ nữ biết ăn nói, dễ nghe, hợp tình hợp lý sẽ có lợi rất nhiều. Nhưng khéo ăn nói không có nghĩa là nói nhiều, nói không biết trước sau. Người đàn bà khéo ăn nói luôn giữ đúng hai điều quan trọng, là đúng và đủ. Nói không cần nhiều nhưng lời nào thốt ra cũng phải có giá trị. Nói để người khác muốn lắng nghe, chứ không phải nói làm người khác thấy nhàm chán.

Dẻo miệng để giữ chồng

Nhiều người đàn bà lấy chồng lâu năm không có thói quen nói lời ngọt ngào với chồng. Vì họ ngại ngùng, hoặc là nghĩ đàn ông cũng chẳng thích nghe. Nhưng thực tế, đàn ông đặc biệt thích nghe lời “có cánh” từ người phụ nữ bên cạnh, dù họ không bao giờ thừa nhận. Bằng chứng là đa số đàn ông ngoại tình có những cô bồ cực kì “dẻo miệng”. Nhiều người vợ thật sự đau thấu tâm gan vì nhìn thấy cách nói chuyện của chồng và nhân tình.

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách nói chuyện để “lấy lòng” chồng. Họ không thường xuyên nói lời ngọt ngào, khen ngợi tán thưởng chồng. Họ chỉ chọn những thời điểm đắt giá để “rót” vào tai chồng những lời mà anh ấy muốn nghe. Chẳng hạn như, họ vẫn giữ thói quen gọi chồng bằng biệt danh như thời yêu nhau. Họ biết đàn ông thích nghe những gì, vào lúc nào cực kì thỏa mãn khi được vợ khen ngợi.

Có những người phụ nữ trông rất bình thường nhưng bao năm tháng vẫn giữ được trái tim chồng chung thủy tuyệt đối. Thậm chí dù chồng có giàu có, phong độ thế nào vẫn luôn hướng yêu thương về duy nhất mình họ. Bởi họ có cách giữ đàn ông bằng lời nói, bằng sự “dẻo miệng” khôn khéo, tinh tế và đầy sức hấp dẫn của mình.

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