Một người phụ nữ thông minh sẽ không sống vì đàn ông, tiền bạc hay con cái, họ sống vì một điều khác trước tiên

Phụ nữ yêu 12/05/2022 09:45

Dẫu bạn có là người phụ nữ khôn ngoan, mạnh mẽ kiên cường đến đâu, bạn cũng chỉ có một sinh mệnh ngắn ngủi, hà tất gì phải vì người khác nhiều đến thế?

Với đàn bà, đàn ông, con cái hay tiền bạc mới là quan trọng nhất?

Đàn ông ấy à, hôm nay là của bạn thì ngày mai cũng có thể là của người khác. Tình yêu, hôn nhân hay lòng người là những điều không bao giờ có thể đoán được. Hôm nay đàn ông vì bạn sinh con mà rơi nước mắt thì ngày mai cũng có thể phản bội bạn. Hôm nay đàn ông hứa thủy chung cả đời với bạn, ngày mai cũng có thể đã yêu thêm một người khác.

Ở đời này, điều muốn trách nhất mà cũng không thể trách nhất chính là tình cảm của người khác. Một khi họ thừa nhận thay lòng, bạn làm thế nào cũng thật thảm hại. Giữ họ lại thì bạn trông yếu hèn, mà không giữ được họ bạn cũng khổ đau. Nhưng bạn phải hiểu, đàn ông luôn có thể rời đi và họ cũng không phải là điều quan trọng nhất với bạn. Bạn chỉ có thể chuẩn bị cho mình một loại năng lực, là cầm được thì buông được, yêu được thì dứt được.

Tiền bạc ấy à, nếu bạn kiếm được nhiều tiền thì bạn quả thật lợi hại. Bạn bán mạng kiếm tiền, bạn xem đồng tiền là điều quan trọng nhất, bạn dốc hết sức hết tâm vì nghĩ tiền mới là quan trọng nhất, cho đàn bà tự do và cảm giác an toàn. Nhưng nếu đồng tiền bạn kiếm ra không xài cho chính bạn, không được tiêu đúng chỗ, thì liệu nó còn giá trị gì?

Một người phụ nữ thông minh sẽ không sống vì đàn ông, tiền bạc hay con cái, họ sống vì một điều khác trước tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà, đừng bao giờ coi tiền bạc là điều quan trọng nhất. Bạn có thể kiếm được tiền, cũng có thể mất chúng đi. Quan trọng là bạn không ngừng cố gắng, bạn biết dùng tiền để bản thân trở nên giàu có tư duy, nhan sắc và phẩm hạnh. Đàn bà biết cách “đắp” tiền lên người mới là khôn ngoan.

Còn con cái ấy à, tất nhiên là điều quý giá nhất trong đời đàn bà. Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con, đàn bà mất chồng thì còn con. Nhưng con cái dẫu có quấn quýt bên bạn khi còn nhỏ, bạn xem con như cả thế giới của mình thì khi lớn lên chúng cũng phải sống một cuộc đời riêng. Đến một lúc bạn phải để con tự do với thế giới của nó, còn bạn phải sống tốt cuộc sống của mình mới không là gánh nặng với con.

Đời đàn bà, đừng sống chỉ biết có con, hạnh phúc vì con mới là nên. Khi bạn là một người đàn bà hạnh phúc với đam mê, công việc, bạn đủ năng lượng dạy cho con cách sống hạnh phúc.

Với đàn bà, đàn ông có thể là của thiên hạ, con cái có cuộc đời riêng, tiền bạc cũng không phải là điều quan trọng nhất. Đàn bà phải sống cuộc đời của mình đầu tiên.

Khi bạn hạnh phúc với chính cuộc đời của mình thì dù là đàn ông, con cái hay tiền bạc cũng sẽ tự khắc ở lại bên bạn

Cuộc đời rất dài, lựa chọn tạm bợ sẽ rất mệt mỏi. Cuộc đời cũng rất ngắn, sống quá qua loa sẽ phải hối hận. Bạn thật sự không biết mình có thể sống được bao lâu. Biết đâu bạn không sống được lâu như bạn vẫn nghĩ? Nhân sinh vô thường, sinh mệnh ngắn ngủi, bạn phải sống một cuộc đời không một giây phút nào hối hận.

Nếu thích làm gì hãy làm điều đó. Nếu muốn thứ gì, hãy cố gắng có được. Nếu muốn rời bỏ ai, đừng chần chừ. Nếu cầm mà đau tay, hãy buông bỏ. Nếu đã quá mệt mỏi, hãy dừng lại. Nếu muốn tự do, hãy mặc sức bung xõa.

Đừng ràng buộc mình vào quá nhiều khuôn khổ. Đừng bắt mình phải sống vì ai. Cũng đừng nghĩ rằng là đàn bà thì phải hy sinh cao thượng, phải cam chịu nhẫn nhịn. Suy cho cùng, dẫu bạn có là người phụ nữ khôn ngoan, mạnh mẽ kiên cường đến đâu, bạn cũng chỉ có một sinh mệnh ngắn ngủi, hà tất gì phải vì người khác nhiều đến thế?

Hãy sống cho mình đầu tiên, hãy hỏi mình đã hạnh phúc chưa? Hãy hỏi mình liệu có đang vui vẻ không? Hãy hỏi mình thật sự mong muốn điều gì? Tiếng nói trong nội tâm của bạn mới là tiếng nói bạn cần nghe nhất, cần thấu hiểu nhất, chứ không phải là lời lẽ áp đặt từ bất kì ai. 

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