Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy trân trọng người đàn ông mình đã chọn làm chồng

Thì ra, đàn bà lấy chồng giàu sang chưa chắc đã vui vẻ, hạnh phúc như chị nghĩ. Chồng chị tuy không giàu có nhưng sống với chồng, chị đâu có thiếu thốn thứ gì. Thích mua gì, thích ăn gì, muốn gặp gỡ đi chơi với bạn, anh cũng không bao giờ ý kiến.

Trải qua năm tháng hôn nhân, khi phải đối mặt với cơm áo gạo tiền và nhiều vấn đề, phụ nữ chúng ta thường hoài nghi về người đàn ông mình đã lựa chọn. Người chồng của mình với sự vô vàn thói xấu sao khác xa với những kỳ vọng trước hôn nhân. Đôi khi chúng ta so sánh và thấy hối hận. Thế nhưng, cuộc hôn nhân nào cũng tồn tại những vấn đề riêng. Và cách để phụ nữ hạnh phúc là hãy trân trọng người đàn ông mình đã chọn làm chồng. Trải qua năm tháng hôn nhân, chúng ta thường hoài nghi về sự lựa chọn của mình - Ảnh minh họa: Internet Chồng chị tuy không giàu có, đẹp trai nhưng hiền lành, giản dị. Thế nhưng chị chưa bao giờ hài lòng với chồng, chị thường chê anh nghèo, không có chí tiến thủ, không lanh lẹ làm ăn. Những lúc họp lớp hay gặp gỡ bạn thân nhìn chồng của họ đưa đón trên những chiếc xe láng cóng, chị đều nghĩ thầm trong bụng: “Ước gì chồng mình được một góc như vậy”.

Chồng chị biết tính vợ hay so bì với người khác nên cũng dốc sức làm việc. Anh hy vọng cuối tháng có lương, với khoản tiền kha khá anh đưa, chị sẽ hài lòng. Nhưng vợ anh nhiều lần khiến anh rất buồn khi cầm sấp tiền mình đưa. Chị đếm tiền rồi bảo: “Không biết đến bao giờ mới cầm được số tiền bốn chục triệu mỗi tháng như chồng người ta. Chồng bạn thân em lương tháng chừng đấy luôn đó”. Bạn thân của chị lấy được một người chồng giàu có, đã tậu được xe, mua được nhà cao cửa rộng trên phố. Lần nào bạn về cũng có tài xế đưa đón tận cửa, lại còn mang theo biết bao món quà đắt tiền cho ba mẹ. Mỗi lúc thấy bạn về, chị lại có dịp vừa trầm trồ lại vừa đá xéo chồng: “Không biết đến bao giờ mình mới ngồi được lên chiếc xe hơi như thế. Có chồng như thế cũng đáng, đâu như tôi, suốt ngày cắm cúi làm ăn…” Chồng chị rất hiền lành, mỗi lần nghe vợ nói cũng nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Anh tuy không giỏi giang, không kiếm nhiều tiền nhưng anh luôn cố gắng hết khả năng của mình để cho vợ con một cuộc sống tốt. Thấy vợ không hài lòng, anh nhiều lần muộn phiền và dạo này cũng đi nhậu nhiều hơn trước.

Vì chị hay chê bai và so sánh nên chồng rất buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet Một lần ngồi cà phê với bạn thân chị mới hiểu được cuộc sống của bạn. Bạn bảo rằng: “Đâu phải cứ giàu có là vui vẻ hạnh phúc đâu mày. Chồng tao giàu lắm, nhưng nhiều khi tao chỉ ước ao chồng mình cũng là người chồng hiền lành, yêu thương vợ con nhưng chồng mày thôi. Anh ấy cả ngày cắm đầu vào công việc, cả tuần không có lấy vài tiếng cho vợ. Tao đi làm rồi về ở trong một căn nhà rất rộng. Ăn một mình, quanh quẩn một mình. Muốn tụ tập, cà phê với bạn bè cũng khó vì chồng tao có tính hay ghen. Đi cà phê, cà pháo với ai tao phải báo với chồng. Hồi nãy tao phải năn nỉ gãy lưỡi ổng mới cho đi. Còn nữa, chồng bắt tao nghỉ việc ở nhà rồi sinh con. Tiền ổng làm ra đủ sức nuôi tao cả đời nhưng mày thấy đấy, ở nhà đã như ở tù nếu nghỉ việc thì đời tao còn gì vui nữa. Thật sự tao rất chán cuộc sống với một người chồng gia trưởng và hay ghen như vậy. Đã nhiều lần tao muốn ly hôn rồi…” Chị ngồi im nghe như nuốt lấy từng lời từ bạn. Không ngờ đằng sau vẻ giàu có, sang trọng cuộc sống của bạn lại buồn đến vậy. Uống chưa xong cốc cà phê, bạn đã lật đật móc điện thoại ra xem giờ: “ Ấy chết, đến giờ tao phải về rồi. Chồng tao cho 2 tiếng đi cà phê. Tài xế đợi sẵn ngoài rồi”. Nói xong, bạn vội vã mang túi chạy ra ngoài. Chị không biết rằng mình đang ôm trong tay hạnh phúc quý giá - Ảnh minh họa: Internet Một mình ngồi lại, chị trầm ngâm suy nghĩ. Thì ra đàn bà lấy chồng giàu sang chưa chắc đã vui vẻ, hạnh phúc như chị nghĩ. Chồng chị tuy không giàu có nhưng sống với chồng, chị đâu có thiếu thốn thứ gì. Thích mua gì, thích ăn gì, muốn gặp gỡ đi chơi với bạn chồng chị cũng không bao giờ ý kiến. Hơn nữa, anh cũng quan tâm và yêu thương chị. Chị cảm thấy có lỗi với chồng. Lâu nay chị cứ so sánh, chê bai mà không hề biết rằng mình đang ôm trong tay hạnh phúc quý giá.

Vì thiếu tin tưởng vào đàn ông nên phụ nữ lựa chọn sống độc thân ngày càng nhiều Đàn bà lấy chồng được 5 năm, mười năm mấy ai có thể tự tin mà nói một câu rằng: “Tôi hoàn toàn hạnh phúc”? Đàn ông bây giờ không chắc có thể đem đến cho vợ hạnh phúc nên phụ nữ độc thân ngày càng nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-muon-hanh-phuc-hay-tran-trong-nguoi-dan-ong-minh-da-chon-lam-chong-351017.html