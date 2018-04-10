Phụ nữ muốn được yêu thương trước tiên phải làm được 3 điều này...

Phụ nữ yêu 10/04/2018 16:03

Thay vì tìm mọi cách để có được tình yêu của đàn ông, phụ nữ chỉ cần làm được 3 điều này đàn ông tự khắc “quỳ rạp dưới chân” xin được là người đàn ông của đời bạn.

Rất nhiều phụ nữ vì yêu mà quên mất chính mình, vì đàn ông mà xem thường bản thân. Họ không biết rằng, là đàn bà phải có phẩm giá để đàn ông vừa yêu vừa nể, vừa thương vừa chiều. Sau đây là 3 điều đàn bà  nhất định phải làm được nếu muốn đàn ông say mê cả đời.

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Đàn bà muốn hạnh phúc đừng bao giờ dại dột hi sinh tất cả vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Không hi sinh tất cả vì đàn ông

Tất nhiên, trong mối quan hệ nào dù công bằng đến mấy cũng có những hoàn cảnh đàn ông hoặc phụ nữ phải chấp nhận nhún nhường nếu muốn tiếp tục. Tuy nhiên, phụ nữ đừng bao giờ hi sinh tất cả vì đàn ông, dù cho đàn ông đó là chồng bạn chăng nữa. Bởi bạn biết rồi đấy, nếu sự hi sinh của bạn được đàn ông xem như một sự mặc định thì chắc chắn họ sẽ khiến bạn tổn thương.

Rất nhiều phụ nữ sau khi kết hôn chỉ chăm chăm lo lắng, quan tâm cho chồng, cho gia đình chồng mà quên việc chăm chút cho chính mình. Chờ đến khi chồng chê vợ già, chê vợ xấu, chê vợ béo mà ngã vào vòng tay đàn bà trẻ đẹp khác thì chị em hối hận cũng muộn màng.

Vậy nên, đàn bà dù dại hay hôn, dù đã kết hôn hay đang yêu cũng không được hi sinh tất cả vì đàn ông, không đáng đâu!

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Một công việc yêu thích với mức lương đủ nuôi sống mình sẽ giúp phái yếu không bao giờ phải lệ thuộc vào ai - Ảnh minh họa: Internet

Không từ bỏ công việc, ước mơ

Hôn nhân hạnh phúc là cuộc hôn nhân mà ở đó bạn được chồng thương yêu, được gia đình chồng xem như người nhà. Ở đó, người phụ nữ mặc sức làm những điều mình thích và luôn nhận được sự khích lệ, động viên của chồng. Và tất nhiên, hôn nhân dù viên mãn đến mấy cũng là những chuỗi ngày buồn vui lẫn lộn, là những thách thức, chông chênh và phép thử muôn màu, là những tranh cãi, giận hờn và bất đồng quan điểm.

Thế nên, dù đã là vợ người ta bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ công việc, ước mơ của chính mình. Dù chồng có giàu có, tử tế đến mấy phận làm phụ nữ bạn nhất định phải có công việc của mình, phải tự mình kiếm ra tiền. Đừng biến mình thành bà mẹ bỉm sữa toàn thời gian, chỉ ru rú trong nhà bếp núc, cơm nước với mùi dầu mỡ, mồ hôi. Khi ấy, chồng bạn dù từng dõng dạc nói “Em cứ ở nhà, anh nuôi!” cũng phải hối hận về lời nói ấy.

Lúc này đàn ông và cả phụ nữ sẽ hiểu rằng, công việc và ước mơ không chỉ giúp người ta kiếm ra tiền mà còn là lẽ sống. Ở thế giới ấy, ta được làm những điều ta thích, mở rộng mối quan hệ và tăng tương tác với cuộc đời mênh mông ngoài kia.

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Những đớn đau, dằn vặt sẽ giúp đàn bà mạnh  mẽ, hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có một cuộc đời hạnh phúc

Phụ nữ nhất định phải sống hạnh phúc. Đừng bao giờ biến đời mình thành tấn bi kịch với những bất hạnh, khổ đau và thương tổn không bao giờ lành lặn chỉ vì đàn ông. Hãy nghĩ rằng, tất cả những gì đang ập đến chính là trải nghiệm quý giá giúp đời bạn bớt nhạt nhẽo hơn.

Đặc biệt, đàn bà muốn hạnh phúc hãy tự khiến mình hạnh phúc từ trong suy nghĩ đến thực tiễn, đừng trông chờ đàn ông khiến mình hạnh phúc. Hãy luôn vững lòng tin rằng “Sau cơn mưa trời lại sáng”, sau những đớn đau bạn hoàn toàn xứng đáng nhận lấy an yên.

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