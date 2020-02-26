Phụ nữ lấy bao nhiêu đời chồng cũng sẽ ly hôn bấy nhiêu nếu cứ khư khư giữ những tính cách này

Đừng than vãn ông trời bất công khiến bản thân không hạnh phúc. Hãy suy nghĩ lại mình có những đặc điểm này hay không, nếu có hãy thay đổi ngay lập tức, nếu không chớ trách vì sao hôn nhân bất hạnh .

Nhiều phụ nữ thất bại trong hôn nhân khi hay lo lắng thái quá, chuyện bé xé ra to. Họ luôn làm quá mọi chuyện lên trong khi bản chất vấn đề hết sức đơn giản. Nếu giữ khư khư thói quen này, bạn sẽ khó tìm được hạnh phúc cho mình. Đàn ông ít ai chịu nổi người vợ suốt ngày lo lắng những chuyện không đâu, khiến gia đình xào xáo.

Phụ nữ cam chịu thường chịu thiệt thòi trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ khổ cả đời vì tính cam chịu, nhẫn nhịn. Họ hiền như cục đất để rồi ai làm tổn thương cũng không dám lên tiếng phản kháng. Kiểu người này dù có lấy bao nhiêu đời chồng cũng sẽ khổ sở, muôn đời cũng chẳng thể hạnh phúc. Vì họ chỉ nghĩ cho người khác, sống cam chịu để rồi bản thân luôn chịu thiệt thòi.

Chuyện gì cũng biết

Phụ nữ đừng chuyện gì cũng biết - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đa năng thường không có được hạnh phúc. Chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng ôm hết vào người, họ tập cho chồng con tính dựa dẫm, ỷ lại. Khi đó, bạn chính là người mệt mỏi nhất. Thế nên phụ nữ ơi, hãy nhớ rằng nói nhiều sẽ sai, biết nhiều sẽ thiệt. Suy cho cùng người càng biết ít, nói ít sẽ có được cuộc sống bình yên hơn.

Cho mình là “thiên thần”

Phụ nữ đừng bao dung hết lòng - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ tự cho mình là “thiên thần” có thể bao dung, cảm hóa người khác sẽ gặp thất bại trong cuộc sống. Trong hôn nhân cũng vậy, sự vị tha thái quá của bạn sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp. Đôi khi lòng tốt còn bị xem thường. Thế nên hãy biết điều gì nên tha thứ, chuyện gì đừng nên bỏ qua. Có vậy bạn mới bảo vệ tốt cho mình dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Có tính dựa dẫm

Đàn bà dại mới dựa dẫm ỷ lại vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ dại nhất khi có thói quen dựa dẫm, ỷ lại vào đàn ông. Họ nghĩ lấy chồng là để chồng nuôi, để chồng cung phụng. Những mộng tưởng đó sẽ giết chết cuộc hôn nhân cũng như lòng tự trọng của bạn. Dù sau này trải qua bao nhiêu đời chồng, bạn vẫn không thể hạnh phúc nếu cứ khư khư giữ tính cách này.