5 cái LỢI không ngờ đến của phụ nữ quyết định ly hôn

Phụ nữ yêu 24/02/2020 10:38

Đa phần phụ nữ sau ly hôn đều sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng nhưng đừng lo lắng vì bạn sẽ nhận được nhiều cái lợi không ngờ này.

Chẳng có gì phải lo lắng khi mang tiếng đàn bà một đời chồng. Những người phụ nữ sau ly hôn không làm gì sai để sợ người khác chỉ trỏ, phán xét. Suy cho cùng, phụ nữ ly hôn có nhiều điều lợi hơn là mất mát.

Làm điều gì cũng chẳng phải hỏi ý kiến của ai

phu nu sau ly hon 1
Phụ nữ sau ly hôn không còn bận tâm chuyện gì - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ngày xưa, bạn làm gì, đi đâu hay muốn mua gì cũng phải hỏi ý kiến chồng, bây giờ độc thân rồi chỉ cần “thích là nhích”. Bạn không còn phải sợ bất cứ ai phàn nàn về việc mình về muộn, không nấu cơm hay mải tám chuyện với bạn bè. Chẳng còn phải chịu cảnh xung đột mẹ chồng nàng dâu. Khi thoát khỏi những chuỗi ngày như địa ngục, bạn sẽ biết trân trọng khoảng trời tự do của mình.

Không ghen tuông với ai

phu nu sau ly hon 2
Khi đã ly hôn, bạn sẽ có cuộc sống tự do hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày đó, bạn phải giữ chồng 24/24, đi đâu làm gì cũng sợ người đàn bà khác cướp mất chồng. Nhưng bây giờ, bạn chẳng phải lo lắng nữa. Là người phụ nữ ly hôn, bạn sẽ không phải nhọc công ghen tuông, đánh ghen.

Không phải giả lả cười nói với những người mình không thích

phu nu sau ly hon 3
Phụ nữ ly hôn không cần làm những điều mình không thích - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông xem trọng bạn bè. Họ muốn vợ phải cười tươi, đón tiếp bạn mình nồng nhiệt khi đến nhà chơi, ăn nhậu. Vì vậy dù có mệt, vợ cũng phải xuống bếp chuẩn bị thức ăn rồi niềm nở cười tươi đón khách. Nhưng bây giờ tự do rồi, bạn sẽ không phải làm những điều bản thân không thích nữa.

Không cần nhớ những ngày quan trọng

phu nu sau ly hon 4
Bạn sẽ không còn bận lòng vì kẻ vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi còn yêu, ai cũng muốn chồng quan tâm, nhớ đến những ngày quan trọng. Nếu chồng quên, họ sẽ cảm thấy tủi thân, thậm chí còn hờn trách. Nhưng khi đã không còn vướng bận, họ sẽ không còn quan trọng những ngày như vậy. Thích gì sẽ tự mua tặng bản thân, chẳng cần phải chờ đợi ai.

Không cầu kỳ trong chuyện ăn uống, dọn dẹp nhà cửa

phu nu sau ly hon 5
Phụ nữ tự do muốn làm gì cũng chẳng ai quản - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ tự do sẽ chẳng cần tất bật về nhà nấu cơm cho chồng con lúc tan làm. Bạn chẳng còn phải cân nhắc về việc đi chợ bếp núc mỗi ngày. Không còn chồng, mọi việc sẽ đơn giản hơn, không cần phải cầu kỳ, mệt mỏi như trước đây. 

Đàn ông hội tụ đủ 3 phẩm chất này mới tạo nên người phụ nữ xinh đẹp nhất trần gian

Đàn ông hội tụ đủ 3 phẩm chất này mới tạo nên người phụ nữ xinh đẹp nhất trần gian

Để tạo nên phụ nữ xinh đẹp hạnh phúc, người đàn ông bên cạnh họ cần có những phẩm chất quý giá hơn cả vàng mười này.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ tự do phụ nữ ly hôn đàn bà một đời chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 52 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này