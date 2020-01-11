Phụ nữ khôn không để đàn ông tạo cho mình những thói quen này

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu đợi chờ chỉ khiến đàn bà sống trì trệ, đánh mất chính mình, và dễ khổ tâm. Đàn ông chán ghét những người vợ quá rảnh rang khi luôn chỉ biết đợi họ. Nếu bạn muốn trở thành một người vợ hạnh phúc, hãy bận rộn như đàn ông, với cuộc sống của chính mình. Nếu anh ấy đi làm mê say, thì bạn cũng hãy hăng hái với công việc của mình. Nếu anh ấy có bạn bè tiệc tùng, thì bạn cũng hãy có bè bạn để hẹn hò.

Phụ nữ khổ tâm thường có thói quen đợi đàn ông. Lúc yêu nhau, họ đợi tin nhắn, đợi hỏi han, đợi đàn ông về nhà sau tiệc tùng. Khi lấy nhau, họ vẫn đợi đàn ông thôi bận rộn, đợi đàn ông để ý tới họ. Sự đợi chờ này của phụ nữ chỉ khiến đàn ông ngày một thích la cà, thích vô tâm. Nhưng đợi chờ lại dần bòn rút niềm vui và hạnh phúc của phụ nữ trong hôn nhân.

Có người từng nói, tàn nhẫn nhất trong hôn nhân là dạy phụ nữ hy sinh và tha thứ quá nhiều. Nếu phụ nữ bị tạo thói quen hy sinh thì sẽ dần không được trân trọng. Nếu phụ nữ quen với tha thứ thì sẽ càng bị bỏ rơi và tổn thương nhiều lần nữa. Hy sinh và tha thứ là những việc phải có giới hạn trong hôn nhân. Nhiều quá thì chỉ có hại, ít nhưng đủ mới có ý nghĩa.

Và đôi khi hãy để đàn ông đợi bạn thì họ mới hiểu đợi chờ chẳng vui vẻ gì, họ mới biết cách trở về bên bạn sớm hơn.

Một người vợ thông minh sẽ hy sinh vừa đủ với thái độ và tình cảm của chồng dành cho gia đình. Họ không tính toán hơn thua, nhưng họ hiểu hy sinh chỉ có giá trị khi đối phương ghi nhận và trân trọng. Và tha thứ chỉ có ý nghĩa khi bạn đời biết mình sai và không dám tái phạm.

Một người phụ nữ khôn sẽ hy sinh vừa đủ với thái độ và tình cảm của chồng dành cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Và hơn hết, một người vợ hy sinh và tha thứ quá nhiều khó mà hạnh phúc trong hôn nhân. Hoặc là niềm hạnh phúc của họ mong manh tới mức có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Tự làm mọi chuyện một mình

Thực tế, đàn bà hạnh phúc trong hôn nhân không bao giờ ôm hết mọi việc vào người. Họ đòi hỏi sự có mặt của đàn ông khi cần, họ muốn đàn ông bên cạnh họ khi cô đơn. Sự đòi hỏi này không quá đáng, nhưng đủ để đàn ông ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình trong hôn nhân. Và sự đòi hỏi này là cần thiết để phụ nữ không trở nên khổ tâm khi bên chồng.

Ngược lại, một người vợ bất hạnh thường chỉ một mình với nhiều việc. Họ cho rằng đó là sự yêu thương dành cho chồng, mà thật ra chồng lại chưa từng thấy cần thiết và muốn trân trọng. Thậm chí, sự “chiều hư” này của phụ nữ lại tạo ra những ông chồng vô tâm, tệ bạc với vợ con.

Quá chiều chồng vô tâm

Thực tế, đàn bà hạnh phúc trong hôn nhân không bao giờ ôm hết mọi việc vào người - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông có bản tính vô tâm, nhưng cũng có người là do vợ “tạo nên”. Sự vô tâm của đàn ông một phần từ sự “chiều hư” của vợ. Vì thế, có những người phụ nữ hy sinh âm thầm và những người đàn ông chẳng thèm để ý. Dần dần, đàn ông sẽ xem sự hy sinh đó là hiển nhiên, còn đàn bà chỉ biết chịu đựng, tự buồn tủi với chồng vô tâm.

Kỳ thực, nếu bạn đã lỡ “tạo nên” một người đàn ông vô tâm, thì đừng lấy nước mắt ra để bắt anh ta thay đổi. Cứ mặc kệ anh ta, và tập trung vào bản thân nhiều hơn. Khi bạn bỗng thay đổi, chăm sóc và yêu thương bản thân nhiều hơn, đàn ông cũng sẽ dần ý thức phải thay đổi.