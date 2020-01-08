Đàn ông bản lĩnh yêu thương vợ, đàn ông kém cỏi chỉ yêu thương bản thân

Phụ nữ yêu 08/01/2020 05:21

Ở đời, đàn ông tử tế hay không chỉ người vợ bên cạnh mới biết rõ. Bởi đàn ông bản lĩnh yêu thương vợ, còn đàn ông kém bản lĩnh chỉ biết yêu quý bản thân.

Người đàn ông bản lĩnh thể hiện sức mạnh ở bên ngoài, để dành dịu dàng cho vợ con. Đàn ông kém cỏi yếu hèn ở xã hội, chỉ giỏi thể hiện sức mạnh ở nhà. Đàn ông có bản lĩnh chỉ quý trọng vợ con, đàn ông thiếu bản lĩnh chỉ biết tới bản thân mình.

Đàn ông có bản lĩnh sẽ không hơn thua với vợ, vì anh ấy biết đàn ông tốt không muốn đấu với phụ nữ

Trong tình yêu, phụ nữ là để yêu thương, chiều chuộng, chứ không phải để hơn thua, giận hờn. Đàn ông tốt sẽ hiểu làm tổn thương người phụ nữ của mình cũng chính là đang thương tổn bản thân. Đàn ông tử tế dù không thể hiện ngoài mặt nhưng luôn nhường nhịn, thấu hiểu người phụ nữ mình yêu.

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Người đàn ông bản lĩnh thể hiện sức mạnh ở bên ngoài, để dành dịu dàng cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông kém cỏi chỉ thích so sánh hơn thua với vợ mình

Bởi vì người đàn ông này chỉ thích uy quyền, dù là vợ hay người thân trong nhà cũng đều thích sai bảo, thể hiện thái độ hơn thua, trút tức giận. Thay vì tự tìm ra khuyết điểm ở bản thân, anh ta lại trách mình không may mắn khi người bên cạnh luôn sai. Kiểu đàn ông này gia trưởng tới mức ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân.

Đàn ông có bản lĩnh sẽ có một gia đình hạnh phúc

Vì đây là người đàn ông luôn muốn tôn trọng, thấu hiểu, bao dung vợ. Anh ấy dành yêu thương, suy nghĩ, chú tâm để người phụ nữ bên cạnh được hạnh phúc. Đàn ông càng thấu hiểu gia đình là cốt lõi của hạnh phúc, trân trọng vợ con thì càng dễ thành công và hạnh phúc.

Đàn ông không có bản lĩnh chỉ có được hạnh phúc gia đình nhất thời

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Đàn ông càng thấu hiểu gia đình là cốt lõi của hạnh phúc, càng trân trọng vợ con thì càng dễ thành công và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông kém cỏi dù có được hạnh phúc gia đình cũng chẳng được bao lâu. Vì anh ta không biết giữ gìn, không giàu yêu thương, quan tâm đến vợ. Thay vì thấu hiểu, bao dung, yêu chiều vợ, anh ta lại chỉ biết đến bản thân, dùng quyền uy sai bảo để “đàn áp” hạnh phúc gia đình. Anh ta chỉ biết mình đã bỏ ra những gì mà không biết vợ đã hy sinh thế nào. Anh ta chỉ xem mình là nhất, và coi thường cảm xúc, suy nghĩ của vợ.

Đàn ông có bản lĩnh luôn chăm sóc tốt cho gia đình và sự nghiệp

Dù thành công thế nào, đi đến bất cứ đâu, người đàn ông này vẫn nắm chặt tay vợ, luôn cho cô ấy cảm giác an lòng và hạnh phúc. Anh ấy xem vợ là bạn đồng hành, bạn đời, là ân nhân. Vì thế, anh ấy không xem tình yêu là gánh nặng, mà phàn nàn, chỉ trích vợ mình. Anh ấy xem tình yêu là ân huệ, là ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Vì anh ấy hiểu hạnh phúc gia đình sẽ thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của một người đàn ông. Và hạnh phúc gia đình sẽ cho đàn ông ý nghĩa trọn vẹn nhất của cuộc sống.

Đàn ông kém cỏi không ngừng phàn nàn về người phụ nữ của mình

Câu cửa miệng của người đàn ông này có thể là: “Cô không xứng làm vợ tôi, tôi đã làm rất nhiều còn cô thì chẳng được gì…”. Vì anh ta chỉ xem trọng bản thân nên làm sao có thể nhìn thấy hy sinh của vợ. Vì anh ta chỉ đổi chác giữa lợi ích, mà không thấy tình yêu thầm lặng của vợ. Khi đàn ông kém cỏi gặp khó khăn, người anh ta chỉ trích đầu tiên luôn là vợ mình.

Đàn ông có trách nhiệm sẽ không hung tợn, phê phán vợ

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Người đàn ông tử tế thì dù đi đâu, làm gì cũng ưu tiên vợ, sẵn sàng là chỗ dựa để vợ không lạc lõng, bơ vơ - Ảnh minh họa: Internet

Họ chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với vợ, dành yêu thương để an ủi, giúp vợ sửa sai. Vì trong lòng người đàn ông này, dù thế nào vợ cũng là để yêu thương, chở che. Người đàn ông tử tế thì dù đi đâu, làm gì cũng ưu tiên vợ, sẵn sàng là chỗ dựa để vợ không lạc lõng, bơ vơ. Họ có mục tiêu lớn nhất trong đời là cưới vợ về thì phải cho vợ cuộc sống đủ đầy, một mái nhà bình yên.

Đàn ông kém bản lĩnh chỉ biết ra oai trước mặt vợ

Người đàn ông kém cỏi thì chỉ hèn nhát ở bên ngoài, chỉ đợi về nhà mà ra oai uy hiếp vợ. Nhưng vì chỉ có thể nặng lời lớn tiếng với vợ, mà họ cũng chẳng bao giờ có thể thành công bên ngoài được. Và lấy phải người đàn ông này, phụ nữ như va phải cái hố bất hạnh lớn nhất đời.

Đàn ông có bản lĩnh không bao giờ nghi ngờ vợ

Anh ấy sẽ không điều tra, quản thúc vợ. Vì anh ấy hoàn toàn tin vào nhân phẩm của vợ. Dù vợ đầy khuyết điểm, thậm chí là bướng bỉnh, thì đàn ông bản lĩnh vẫn dùng yêu thương để thấu hiểu, bao dung, tin tưởng và tôn trọng cô ấy.

Đàn ông không có bản lĩnh chỉ ngày đêm lo sợ vợ thay lòng

Dù vợ chẳng làm gì quá đáng nhưng họ lúc nào cũng hoài nghi, ghen tuông. Vì bản thân họ không có tự tin vào bản thân, cũng không tự tin vào tình cảm của cả hai. Nhưng chính vì thế mà người phụ nữ bên cạnh không thấy an toàn, và sẽ sớm rời đi. Vì thứ giữ phụ nữ ở lại cả đời là trái tim bao dung, rộng lượng của người đàn ông bên cạnh.

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