Vợ chồng chán nhau: Làm sao để đánh thức tình cảm đã ‘ngủ quên’?

Phụ nữ yêu 31/12/2019 05:12

Sự thật là vợ chồng chán nhau không hẳn là vì hết tình hết nghĩa. Mà là cả hai cần một que diêm để mồi lửa thứ tình cảm đã ngủ quên theo năm tháng.

Thời gian giúp chúng ta gần gũi, hiểu nhau hơn, nhưng cũng chính thời gian khiến vợ chồng chán nhau theo thứ tình cảm dần bị nguội lạnh. Vậy đâu là que diêm để mồi lửa để thức tỉnh tình cảm đã “ngủ quên” trong vợ chồng?

Tán tỉnh nhau

Tán tỉnh nhau là chìa khóa vàng để vợ chồng dù sống bên nhau bao năm vẫn không thấy chán. Đặc biệt với những đôi vợ chồng đang có dấu hiệu chán nhau, thì càng cần phải giữ những hành động, cử chỉ tán tỉnh như nhắn tin, hẹn hò. Bạn có thể nghĩ đây là những việc không có tác dụng với tình trạng nguội lạnh tình cảm hôn nhân. Nhưng nếu không thử, bạn sẽ không thể biết những trái tim bị chai sạn trong hôn nhân luôn muốn được khơi gợi cảm giác này. Vì thực tế chứng minh người ta ngoại tình là vì muốn tán tỉnh hay được tán tỉnh bởi người khác.

vo chong chan nhau 1
Tán tỉnh nhau là chìa khóa vàng để vợ chồng dù sống bên nhau bao năm vẫn không thấy chán - Ảnh minh họa: Internet

Dành cho nhau những lời khen

Khen ngợi, đề cao nhau là một cách để thấy nhau đặc biệt, để đối phương thấy bản thân quan trọng với bạn. Và hãy thường xuyên thay đổi cách khen ngợi để không gây cảm giác nhàm chán. Chẳng hạn, bạn có thể thay đổi lời khen “Hôm nay em đẹp quá” bằng “Anh thích bộ váy hôm nay của em”. Cách khen ngợi sẽ thể hiện sự tinh tế, trân trọng của bạn dành cho đối phương.

Làm những việc nhỏ cùng nhau

Theo nghiên cứu, những cặp đôi thường làm những việc nhỏ cho nhau thường giữ được hạnh phúc, vui vẻ trong hôn nhân lâu dài hơn. Việc tạo những bất ngờ nho nhỏ cho nhau mỗi ngày cũng là một cách làm mới hôn nhân trên nhiều phương diện. Ví dụ, bạn có thể chọn một món quà bất ngờ, chuẩn bị một chuyến du lịch hay nấu một món ăn mới cho người ấy. Dù là chuyện nhỏ gì nhưng nếu có tâm sức của bạn dành cho đối phương cũng đều đặc biệt.

Không để công nghệ ảnh hưởng

vo chong chan nhau 2
Theo nghiên cứu, những cặp đôi thường làm những việc nhỏ cho nhau thường giữ được hạnh phúc, vui vẻ trong hôn nhân lâu dài hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy dừng ngay những cuối ngày cả hai ngồi cạnh nhau chỉ cầm điện thoại. Hãy hạn chế thời gian sử dụng công nghệ khi ở cạnh nhau, đặc biệt khi đã lên giường. Vì lạm dụng công nghệ quá mức, có thể đẩy tình cảm vợ chồng vào ngõ cụt.

Thường xuyên ôn lại những kỷ niệm cũ

Cùng nhau ôn lại kỷ niệm đẹp có thể khơi gợi nhiều cảm xúc đã ngủ quên trong lòng vợ chồng. Việc nhớ lại những gì đã cùng nhau làm sẽ cho cả hai thấy giá trị của hiện tại và mong muốn cho tương lai. Kỷ niệm sẽ là nền tảng vững chắc để vợ chồng nghĩ về nhau nhiều hơn, cùng nhau gắn kết tình cảm hơn.

Có những trải nghiệm mới cùng nhau

Cùng nhau sống một cuộc sống quá đơn điệu với những thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày sẽ chỉ khiến vợ chồng thấy chán nhau. Ngược lại, bạn nên có những trải nghiệm mới, như đi du lịch, ăn uống, mua sắm… cùng nhau. Cùng nhau làm những điều mới mẻ, tạo ký ức cùng nhau sẽ giúp gần gũi và thấu hiểu nhau hơn.

Giữ thói quen đi ngủ cùng nhau

Đừng tạo cho nhau thói quen người này ngủ lúc nào người còn lại cũng không biết. Nếu đã có thói quen này thì hãy thay đổi nhanh chóng. Sau một ngày làm việc dài, hãy dành thời gian để dành cho nhau trước khi đi vào giấc ngủ. Lên giường cùng lúc, gác bỏ những mỏi mệt sang một bên, và có một giấc ngủ ngon sẽ cho vợ chồng cảm giác “cùng nhau” mật thiết hơn.

Đừng quên 3 từ “thần kỳ”

vo chong chan nhau 3
Trong hôn nhân, sẽ không thể tránh những thời điểm vợ chồng chán nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên nói ba từ yêu thương dù là mỗi ngày, nếu đối phương thích nghe điều đó. Đừng ngại 3 từ ấy nếu bạn thật sự cần phải bày tỏ với bạn đời. 3 từ này sẽ là nguồn năng lượng dồi dào theo năm tháng để nuôi dưỡng một tình yêu bền vững trong hôn nhân. “Anh yêu em”, “Em thương anh”… có thể là những câu sến sẩm nhưng lại không thể thiếu để vợ chồng cảm nhận được tình cảm dành cho nhau.

Trong hôn nhân, sẽ không thể tránh những thời điểm vợ chồng chán nhau. Và cũng không hề thiếu những cách để vợ chồng nhìn lại nhau, tìm thấy niềm tin và yêu thương dành cho nhau. Quan trọng là hãy kiên trì và đừng bao giờ quên hai từ “cùng nhau” trong bất kì hoàn cảnh nào.

4 kiểu vợ chồng có cố mấy cũng không thể hạnh phúc

4 kiểu vợ chồng có cố mấy cũng không thể hạnh phúc

Đây là những kiểu hôn nhân không hạnh phúc. Dù vợ chồng có cố thế nào, tạm bợ chấp nhận hay lừa dối bản thân ra sao cũng vô ích…

Xem thêm
Từ khóa:   tình yêu bền vững bí quyết giữ hôn nhân hôn nhân bền vững

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này