8 dấu hiệu cho thấy vợ chồng tuyệt đối tin tưởng nhau, tiểu tam đừng hòng xen vào

Lòng tin là nền móng vững chắc nhất cho một tình yêu lâu bền. Vì không ai dễ dàng trao đi hết tưởng tin nếu không đủ nhiều yêu thương và quý trọng. Ai cũng sợ tổn thương, ai cũng ngại đau lòng.

Khi bạn có một tình yêu đích thực, bạn sẽ không thấy xấu hổ hay sợ hãi khi sống thật là chính mình trước mặt đối phương. Ngay cả những tính xấu, nhược điểm của bạn người ấy cũng có thể thấu hiểu và cảm thông. Bạn mập lên một chút, ngủ nướng nhiều hơn một chút, ăn mặc không tươm tất một chút… người ấy vẫn không vơi tình yêu dành cho bạn.

Dù vậy, giữ niềm tin giữa vợ chồng nghĩ là khó thì khó, muốn dễ thì dễ. Chỉ cần thật tâm vun đắp, thật lòng yêu thương, kiên nhẫn bên nhau thì không gì là khó khăn. Nếu cả hai làm được 8 việc này thì thật sự chẳng còn điều gì có thể ngăn cản vợ chồng bên nhau.

Bạn thoải mái chia sẻ về những gì trải qua trong ngày

Sẽ thật thoải mái nếu sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, bạn có thể kể hết những gì mình đã trải qua cùng bạn đời. Dù là nỗi buồn hay niềm vui, bạn đều biết người ấy sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu và hòa hợp cùng bạn. Đó là cảm giác tin tưởng tuyệt đối rằng lúc nào đối phương cũng ở bên bạn.

Cởi mở khi nói về tổn thương trong quá khứ

Chỉ khi thật sự tin tưởng, người ta mới dễ dàng nói về những nỗi đau của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi thật sự tin tưởng, người ta mới dễ dàng nói về những nỗi đau của nhau. Bạn có thể nói ra là vì có một người thật sự muốn lắng nghe. Bạn muốn để người ấy biết, là vì bạn tin rằng họ sẽ hiểu bạn hơn, cùng bạn chia sẻ những gì đã từng không vui vẻ.

Cả hai biết mật khẩu ngân hàng, hay dùng chung tài khoản

Vợ chồng dùng chung một tài khoản ngân hàng là dấu hiệu thể hiện niềm tin và hạnh phúc vững chắc. Điều này thể hiện rằng cả hai cởi mở trong vấn đề tài chính, có cùng những dự định tương lai với nhau. Đây là mấu chốt để không nảy sinh những mâu thuẫn về tiền bạc.

Không kiểm soát đối phương

Nếu không có lòng tin, sự kiểm soát có thể khiến vợ chồng nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông thái quá, dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Cho nhau tự do riêng, tôn trọng không gian của nhau là hành động thể hiện sự tin tưởng dành cho bạn đời. Khi cho bạn đời không gian riêng, không chỉ bản thân người ấy thấy thoải mái mà chính bạn cũng thấy nhẹ nhàng.

Không ngại công khai mọi thứ trên mạng xã hội

Nếu yêu nhau thật lòng, cả hai sẽ không cần phải che giấu đối phương bất cứ chuyện gì - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều mối quan hệ đổ vỡ vì những trang mạng xã hội. Đó là nơi những ai không có lòng tin dễ lạc mất nhau, nhưng cũng là nơi chứng minh những ai thật sự tin tưởng nhau không gì có thể phá vỡ. Nếu yêu nhau thật lòng, cả hai sẽ không cần phải che giấu đối phương bất cứ chuyện gì. Không hẳn là ồn ào, nhưng cũng không ngại công khai minh bạch mối quan hệ của cả hai.

Cảm thấy an toàn ngay cả khi chia sẻ những cảm xúc tiêu cực với đối phương

Ai cũng có lúc tiêu cực, vì trải qua những chuyện không vui. Không đôi vợ chồng nào lúc nào cũng vui vẻ với nhau. Sẽ có lúc một trong hai lâm vào trạng thái tồi tệ. Và nếu vào lúc đó, bạn có thể thoải mái chia sẻ những cảm xúc tiêu cực của mình, mà không sợ đối phương lên án, chê bai thì thật sự cả hai rất tin tưởng và yêu thương nhau. Bạn không ngại tin đối phương, đối phương cũng sẵn sàng ở bên trong lúc bạn gặp khó khăn nhất. Đó là dấu hiệu một cuộc hôn nhân bền vững.

Không sợ nhận sai và cùng chịu trách nhiệm

Trong hôn nhân, lòng tin tưởng xuất phát từ việc cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm gia đình, đến những cảm xúc đời thường, thậm chí là những việc lớn lao khác. Và nếu xảy ra vấn đề, sẽ không có đổ lỗi, mà chỉ cùng nhau nhận sai, cùng nhau bao dung, can đảm vượt qua khó khăn. Đây là sự thăng hoa nhất khi vợ chồng hạnh phúc bên nhau, thể hiện niềm tin vững vàng dù thế nào cũng không lay chuyển.