8 dấu hiệu cho thấy vợ chồng tuyệt đối tin tưởng nhau, tiểu tam đừng hòng xen vào

Phụ nữ yêu 13/12/2019 05:30

Nếu có 8 điều này thì vợ chồng hạnh phúc thật sự vì tin tưởng nhau tuyệt đối. Dù có người thứ ba xuất hiện cũng không thể xen vào.

Đây là 8 biểu hiện của một cặp vợ chồng hạnh phúc vì tin tưởng nhau tuyệt đối.

Lòng tin là nền móng vững chắc nhất cho một tình yêu lâu bền. Vì không ai dễ dàng trao đi hết tưởng tin nếu không đủ nhiều yêu thương và quý trọng. Ai cũng sợ tổn thương, ai cũng ngại đau lòng.

Dù vậy, giữ niềm tin giữa vợ chồng nghĩ là khó thì khó, muốn dễ thì dễ. Chỉ cần thật tâm vun đắp, thật lòng yêu thương, kiên nhẫn bên nhau thì không gì là khó khăn. Nếu cả hai làm được 8 việc này thì thật sự chẳng còn điều gì có thể ngăn cản vợ chồng bên nhau.

Không sợ để lộ con người thật trước đối phương

vo chong hanh phuc 3
8 biểu hiện của một cặp vợ chồng hạnh phúc vì tin tưởng nhau tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn có một tình yêu đích thực, bạn sẽ không thấy xấu hổ hay sợ hãi khi sống thật là chính mình trước mặt đối phương. Ngay cả những tính xấu, nhược điểm của bạn người ấy cũng có thể thấu hiểu và cảm thông. Bạn mập lên một chút, ngủ nướng nhiều hơn một chút, ăn mặc không tươm tất một chút… người ấy vẫn không vơi tình yêu dành cho bạn.

Bạn thoải mái chia sẻ về những gì trải qua trong ngày

Sẽ thật thoải mái nếu sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, bạn có thể kể hết những gì mình đã trải qua cùng bạn đời. Dù là nỗi buồn hay niềm vui, bạn đều biết người ấy sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu và hòa hợp cùng bạn. Đó là cảm giác tin tưởng tuyệt đối rằng lúc nào đối phương cũng ở bên bạn.

Cởi mở khi nói về tổn thương trong quá khứ

vo chong hanh phuc 2
Chỉ khi thật sự tin tưởng, người ta mới dễ dàng nói về những nỗi đau của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi thật sự tin tưởng, người ta mới dễ dàng nói về những nỗi đau của nhau. Bạn có thể nói ra là vì có một người thật sự muốn lắng nghe. Bạn muốn để người ấy biết, là vì bạn tin rằng họ sẽ hiểu bạn hơn, cùng bạn chia sẻ những gì đã từng không vui vẻ.

Cả hai biết mật khẩu ngân hàng, hay dùng chung tài khoản

Vợ chồng dùng chung một tài khoản ngân hàng là dấu hiệu thể hiện niềm tin và hạnh phúc vững chắc. Điều này thể hiện rằng cả hai cởi mở trong vấn đề tài chính, có cùng những dự định tương lai với nhau. Đây là mấu chốt để không nảy sinh những mâu thuẫn về tiền bạc.

Không kiểm soát đối phương

Nếu không có lòng tin, sự kiểm soát có thể khiến vợ chồng nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông thái quá, dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Cho nhau tự do riêng, tôn trọng không gian của nhau là hành động thể hiện sự tin tưởng dành cho bạn đời. Khi cho bạn đời không gian riêng, không chỉ bản thân người ấy thấy thoải mái mà chính bạn cũng thấy nhẹ nhàng.

Không ngại công khai mọi thứ trên mạng xã hội

vo chong hanh phuc 1
Nếu yêu nhau thật lòng, cả hai sẽ không cần phải che giấu đối phương bất cứ chuyện gì - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều mối quan hệ đổ vỡ vì những trang mạng xã hội. Đó là nơi những ai không có lòng tin dễ lạc mất nhau, nhưng cũng là nơi chứng minh những ai thật sự tin tưởng nhau không gì có thể phá vỡ. Nếu yêu nhau thật lòng, cả hai sẽ không cần phải che giấu đối phương bất cứ chuyện gì. Không hẳn là ồn ào, nhưng cũng không ngại công khai minh bạch mối quan hệ của cả hai.

Cảm thấy an toàn ngay cả khi chia sẻ những cảm xúc tiêu cực với đối phương

Ai cũng có lúc tiêu cực, vì trải qua những chuyện không vui. Không đôi vợ chồng nào lúc nào cũng vui vẻ với nhau. Sẽ có lúc một trong hai lâm vào trạng thái tồi tệ. Và nếu vào lúc đó, bạn có thể thoải mái chia sẻ những cảm xúc tiêu cực của mình, mà không sợ đối phương lên án, chê bai thì thật sự cả hai rất tin tưởng và yêu thương nhau. Bạn không ngại tin đối phương, đối phương cũng sẵn sàng ở bên trong lúc bạn gặp khó khăn nhất. Đó là dấu hiệu một cuộc hôn nhân bền vững.

Không sợ nhận sai và cùng chịu trách nhiệm

Trong hôn nhân, lòng tin tưởng xuất phát từ việc cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm gia đình, đến những cảm xúc đời thường, thậm chí là những việc lớn lao khác. Và nếu xảy ra vấn đề, sẽ không có đổ lỗi, mà chỉ cùng nhau nhận sai, cùng nhau bao dung, can đảm vượt qua khó khăn. Đây là sự thăng hoa nhất khi vợ chồng hạnh phúc bên nhau, thể hiện niềm tin vững vàng dù thế nào cũng không lay chuyển.

6 sát thủ vô hình đẩy hôn nhân vào con đường cùng

6 sát thủ vô hình đẩy hôn nhân vào con đường cùng

Nếu vợ chồng lục đục, hôn nhân rạn nứt thì bạn hãy thử xem lại trong nhà mình liệu có tồn tại 6 “sát thủ” vô hình này không. Nếu có, hãy nhanh chóng tiêu diệt trước khi quá muộn!

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân bền vững hôn nhân hạnh phúc vợ chồng hòa hợp

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 39 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này